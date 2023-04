Como o impacto ambiental da guerra na Ucrânia vai devastar vidas

Gregorii Sidorenko não conseguiu acreditar no que viu quando um míssil de cruzeiro russo arrebentou o tanque de armazenamento número 4 de um depósito de petróleo, desprendendo gigantescas colunas de fumaça preta céu acima e produzindo um amplo incêndio que duraria cerca de 16 horas.

Quase 4 milhões de litros de petróleo de oito tanques incinerados foram despejados no solo, causando preocupações a respeito da possível contaminação de um reservatório de água potável nas proximidades de Kryvyi Rih, cidade industrial cerca de 320 km ao sul de Kiev. Sidorenko, supervisor de turnos no depósito, afirmou que sua família lhe diz que ele fede a diesel quando volta para casa.

Desde que a guerra começou, mais de um ano atrás, dezenas de milhares de soldados ucranianos foram mortos ou feridos, enquanto os civis convivem com uma campanha quase constante de bombardeios. Mas a invasão russa também criou um assassino mais discreto – capaz de assombrar os ucranianos por anos, talvez décadas, segundo cientistas. A guerra marcou a natureza da Ucrânia – poluindo seus rios e lagos, contaminando seu solo, eviscerando suas florestas – uma circunstância que, temem especialistas, poderia levar a um aumento no longo prazo na incidência de cânceres e outras doenças entre os civis.

Funcionário do depósito de petróleo Gregorii Sidorenko ao lado de um tanque de armazenamento destruído em Kryvyi Rih, em dezembro Foto: Heidi Levine/The Washington Post

“Vivo e trabalho aqui, então é claro que estou preocupado”, afirmou Sidorenko, de 43 anos, que vive com os dois filhos a poucos quilômetros do depósito. “Quando ficamos aqui, o petróleo impregna nossas roupas; a comida fica com um cheiro e sabor diferentes.”

O ataque contra este depósito de petróleo é apenas um entre milhares de desastres ambientais relatados em todo o país que, segundo cientistas ucranianos e estrangeiros, estão no primeiro estágio de documentação conforme o conflito continua. Mesmo antes da guerra, a Ucrânia enfrentava desafios de indústrias altamente poluidoras. Agora, afirmam especialistas, o problema está imensuravelmente pior.

O governo ucraniano afirma que, até aqui, a guerra já provocou US$ 51 bilhões (R$ 266 bilhões) em danos ambientais. Muitos especialistas afirmam que essa estimativa é, na melhor das hipóteses, uma aproximação, mas há pouca dúvida de que o impacto ecológico será sentido por vários anos e de diversas maneiras.

Em cidades que foram atingidas por ataques aéreos, os elementos químicos usados para extinguir os incêndios estão contaminando lençóis freáticos, e amianto e outros poluentes liberados pelos escombros dos edifícios destruídos são lixo tóxico. Por toda a Ucrânia, transformadores e subestações de eletricidade que a Rússia tem mirado estão vazando óleo combustível pesado e elementos cancerígenos.

Destruição

E nas regiões nas linhas de frente, a feroz guerra de trincheiras está devastando campos, florestas e rios. A arrastada guerra de tanques e artilharia é diferente dos combates urbanos de muitos conflitos deste século. Como resultado, soldados de ambos os lados estão destruindo florestas e despejando sobre a rica natureza da Ucrânia projéteis de artilharia repletos de elementos químicos.

A história é um guia doloroso para o futuro: em outras partes da Europa, a 1.ª Guerra, de um século atrás, ainda deixa armadilhas nos campos. Especialistas temem que o atual conflito esteja semeando um legado perigoso nas colinas e pradarias da Ucrânia agora transformadas em campos de batalha.

“O impacto mais comparável provavelmente será a 2.ª Guerra ou o Vietnã. A intensidade dos bombardeios é totalmente diferente de outras guerras modernas; todo dia é míssil atrás de míssil, sem parar”, disse Paulo Pereira, professor da Universidade Mykolas Romeris, na Lituânia.

Ele e colegas usaram imagens de satélite que identificaram explosões de “dezenas e dezenas” de bombas sobre fazendas, o que eleva a possibilidade de metais pesados entrarem na cadeia alimentar do país, ocasionando índices maiores de câncer resultante de contaminação do solo e da água.

Em Kalinivka, cidade cerca de três horas a sudeste de Kiev, um ataque de míssil de cruzeiro, em março, atingiu 36 tanques usados para armazenar diesel e outros combustíveis, formando bolas de fogo que puderam ser vistas a até 20 quilômetros de distância.

Contaminação

Amostras de solo e água coletadas pelas autoridades ucranianas mostraram contaminação por derivados de petróleo entre 40 e 60 vezes acima da permitida pelo padrão do governo, de acordo com a ONG Conflict and Environment Observatory, com base em Londres, que auxilia na resposta do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente à invasão. Uma visita independente, em setembro, de especialistas da Universidade Nacional da Academia Kiev-Mohila, detectou solo escurecido contaminado com gasolina queimada, assim como peixes em decomposição e níveis de água em queda e poluição por petróleo em um lago nas proximidades.

Não existe nenhum banco de dados público mostrando quantos ucranianos vivem próximo das infraestruturas industriais ou de energia que foram atacadas. Mas grupos de monitoramento ambiental identificaram em todo o país mais de 50 incidentes similares ao de Kalinivka, e analistas estimam que quase certamente há centenas de outros. Desde setembro, a Rússia lançou ataques de mísseis quase diariamente contra infraestruturas civis na Ucrânia, uma campanha que os russos intensificaram e complementaram com drones ao longo dos seis meses recentes.

“Não demos importância a Kalinivka inicialmente, pois consideramos um caso excepcional”, afirmou Doug Weir, diretor de pesquisa e políticas do Conflict and Environment Observatory.

A ameaça à saúde humana alarma cientistas em razão da escala da destruição urbana. Dezenas de cidades e vilarejos no centro industrial da Ucrânia, no leste, foram pulverizados por bombardeios, muitos aniquilados completamente e deixados totalmente inabitáveis. Em Izium, no nordeste, destroços de edifícios atingidos por artilharia meses atrás continuam espalhados por quilômetros. A anteriormente populosa cidade costeira de Mariupol também foi devastada por persistentes campanhas de bombardeio conforme a Rússia avançou para conquistá-la no ano passado.

Essa destruição pode ser tóxica. Elementos químicos usados para apagar incêndios podem permanecer na poeira ou impregnar o solo, afirmam autoridades ucranianas. Edifícios da era soviética com frequência usavam amianto na construção, como material à prova de fogo, portanto as equipes de limpeza estarão sujeitas à exposição a essas fibras cancerígenas, assim como a outros materiais de construção pulverizados, enquanto realizam seu trabalho. Exposição a amianto pode causar câncer de colo, nos pulmões e em outros órgãos. Olivia Nielson e Dave Hodgkin, da empresa global de gestão de desastres Miyamoto International, escreveram que a destruição provocada pela guerra nos edifícios gerou “milhões de toneladas de poeira altamente tóxica contaminada por amianto”.

Muitas das infraestruturas de energia atingidas contêm óleo combustível pesado, amianto e bifenilos policlorados, ou PCBs, que são cancerígenos, de acordo com o Programa da ONU para o Meio Ambiente. O grupo PAX, holandês, que trabalha para proteger civis em zonas de conflito, afirma que documentou pelo menos 126 ataques contra infraestruturas de energia e combustível, incluindo alguns em que os derramamentos de óleo parecem ser visíveis do espaço, como na Usina de Energia de Vuhlehirska, a segunda maior da Ucrânia, que foi capturada pelas forças russas em julho.

“A exposição a toxinas e elementos químicos é um problema, mas o dano à infraestrutura hídrica levará também a um colapso na própria governança ambiental a longo prazo”, afirmou Wim Zwijnenburg, pesquisador do grupo PAX.

Na cidade de Mikolaiv, no sul, que por meses figurou nas linhas de frente da guerra, o Conflict and Environment Observatory documentou ataques repetidos contra instalações que margeiam o Rio Pivdennii Buh, que atravessa a cidade. Ataques atingiram uma refinaria de alumínio e danificaram armazéns que continham combustível e soda cáustica, possivelmente vazando resíduo de bauxita altamente alcalino na via fluvial. O poluente contamina os peixes e destrói terra agricultável. Uma balsa de carga atingida repetidamente quando estava atracada no porto agora boia abandonada no meio do rio. Com o sistema de tratamento de água da cidade danificado, o esgoto fluiu diretamente para o Rio Pivdennii Buh por semanas entre junho e julho. E em outubro um ataque de drone contra um terminal portuário ocasionou o vazamento de dois tanques de óleo de girassol no rio, criando uma mancha que se estendeu por quase 2 quilômetros e, segundo a imprensa local, matou passarinhos e peixes. Por ser capaz de se solidificar e matar a vida selvagem que fica sob ele, o óleo pode deixar um legado de décadas de efeitos nocivos para o meio ambiente, afirmou o grupo.

“Nas regiões afetadas por hostilidades, tem havido poluição por derivados de petróleo e metais pesados”, afirmou Mariia Shpanchik, diretora de monitoramento hídrico da Agência Estatal de Recursos Hídricos, a respeito do fornecimento de água no país.

Temores nucleares

Em outras partes, o conflito parece estar cobrando recursos naturais da Ucrânia em tamanha escala que poderia surtir um impacto ecológico significativo.

Em um dos exemplos mais evidentes, o nível das águas do Reservatório Kakhovka, uma importante fonte de água potável no sul da Ucrânia, aproximadamente do tamanho do Grande Lago Salgado de Utah, baixou durante dois meses desde dezembro e está agora em seu nível mais baixo em décadas. O reservatório é formado por uma usina hidrelétrica, a última de uma série de hidrelétricas instaladas no Rio Dnieper, que atravessa o interior da Ucrânia.

Acesso à água foi um importante objetivo estratégico da Rússia na invasão: o Kremlin queria restabelecer uma linha de fornecimento para a Crimeia que foi fechada depois que Moscou capturou a península ucraniana, em 2014.

Agora, o reservatório forma uma das linhas de frente. Autoridades ucranianas afirmam que, conforme as forças russas se retiraram da usina hidrelétrica, em novembro, as comportas do lado russo da represa foram abertas para permitir a vazão da água, drenando o reservatório. O nível da água caiu dois metros entre dezembro e meados de fevereiro, antes de se recuperar levemente, de acordo com dados da Theia, uma agência do governo francês que monitora níveis de água com satélites.

A motivação permanece desconhecida, porque o fornecimento reduzido de água afetará ambos os lados. Mas independentemente da razão, o impacto é evidente à medida que a linha d’água recua – incluindo na Usina Nuclear de Zaporizhzia, que usa as águas do reservatório para resfriar seus reatores.

Depósito de petróleo bombardeado pela Rússia em Kryvyi Rih Foto: Heidi Levine/The Washington Post

A Agência Internacional de Energia Atômica, que tem tentado evitar um vazamento de radiação na usina, expressou preocupação a respeito da situação. “Mesmo que o nível de água reduzido não represente ameaça imediata para segurança nuclear e proteção, isso pode se tornar fonte de preocupação se for permitido que continue”, afirmou o diretor-geral da agência, Mariano Grossi. O reservatório cumpre muito mais funções do que apenas na usina nuclear.

Oleksii Kuzmenkov, diretor da Agência Estatal de Recursos Hídricos da Ucrânia, afirmou que se preocupa com centenas de milhares de habitantes que dependem do reservatório para o abastecimento de água potável e com os fazendeiros da rica região agrícola que a usam para irrigar seus cultivos. A vida aquática também poderia sofrer com o recuo das margens, afirmou.

Por pior que seja o dano ambiental dentro das cidade, elas ainda são muito mais seguras para se estar do que regiões não urbanas. Por toda a Ucrânia, formuladores de políticas afirmam que temem as consequências no longo prazo da guerra sobre florestas, terras agricultáveis, solos e vida marinha – sujeitos aos intensos combates de artilharia que atingem o restante do país.

As florestas, por exemplo, têm sido dizimadas, conforme os soldados as usam como esconderijo e consomem sua madeira. As matas verdejantes a leste de Izium, que no passado atraíam campistas e mochileiros, viraram covas coletivas de centenas de civis executados por russos que batiam em retirada durante os combates do ano passado. Ninguém ousa percorrer a floresta minada.

O ecossistema florestal da Ucrânia “está sendo totalmente destruído”, afirmou Bohdan Vykhor, diretor do escritório ucraniano do World Wide Fund for Nature.

A guerra também está destruindo porções significativas das férteis terras agricultáveis do país, que historicamente são cruciais para o sistema alimentar global. Elas costumavam alimentar toda a União Soviética. Mais recentemente, produziam 10% de todo o trigo exportado no planeta. O Instituto para Ciência do Solo e Pesquisa Agroquímica da Ucrânia estima que a guerra degradou pelo menos 103 mil km² de terras agricultáveis.

Em Dovhenke, um vilarejo rural no leste, os moradores afirmaram que os bombardeios e os destroços acabaram com o solo fértil da região. Postes de telefone e torres de celular caídos pontuam campos inertes.

Yuri Pedan, de 34 anos, voltou ao vilarejo no fim de dezembro para recuperar o corpo de seu irmão, um fazendeiro que morreu ao pisar em uma mina terrestre enquanto procurava uma vaca perdida.

Outra moradora, Luda Algina, de 43 anos, afirmou que os bombardeios destruíram os campos em que ela trabalhou desde menina, com ratos mortos dentro de poços artesianos, crateras abertas nas fazendas e elementos químicos desconhecidos tornando impossível a semeadura. “Eles sempre produziram boas colheitas”, afirmou Algina a respeito dos campos de Dovhenke, ao lado dos escombros de sua casa. “Eu amava a terra e tudo que cresce.” / TRADUÇÃO DE AUGUSTO CALIL

