Como o Ministro das Finanças do Reino Unido passou a ignorar os especialistas em finanças

LONDRES - Com a inflação subindo, os custos dos empréstimos subindo e o Reino Unido à beira da recessão, muitos políticos aceitariam todos os conselhos de especialistas oferecidos se fossem encarregados da administração da economia do país. Mas quando Kwasi Kwarteng se tornou ministro do Tesouro no mês passado, seu primeiro ato foi demitir o mais alto funcionário do Tesouro, Tom Scholar.

Apenas algumas semanas depois, é o trabalho de Kwarteng que está em jogo, com críticos pedindo sua renúncia depois que seu anúncio desastroso de cortes de impostos colocou os mercados em parafuso.

Depois de anunciar cortes de impostos não financiados, contornar um sistema de escrutínio independente para os planos econômicos do governo e deixar de lado as advertências, Kwarteng está sendo responsabilizado por precipitar a maior crise financeira do Reino Unido em anos.

Kwasi Kwarteng, ministro das Finanças do Reino Unido, anunciou uma série de cortes de impostos que fizeram os mercados dispararem Foto: Tolga Akmen/EPA/EFE

No entanto, mesmo depois que a libra despencou e seu anúncio foi apelidado de “orçamento Kamikwasi”, ele redobrou seu plano de cortar impostos – inclusive para os mais ricos – dizendo à BBC que havia “mais por vir”.

No domingo, a primeira-ministra, Liz Truss, disse à BBC que o governo deveria ter “preparado melhor” o anúncio, admitiu que o gabinete não foi consultado com antecedência sobre a redução de impostos para os mais bem pagos e descreveu o corte como uma decisão de Kwarteng.

Kwarteng reverteu o elemento mais controverso do plano na segunda-feira de manhã, no entanto, dizendo que o governo não iria adiante com cortes de impostos para os mais ricos. Foi uma reversão impressionante depois de uma semana sendo agredida por economistas, mercados e o Partido Trabalhista de oposição.

Ele voltará a discutir as políticas públicas quando falar na tarde desta segunda-feira na conferência do Partido Conservador em Birmingham.

Analistas dizem que o erro de cálculo do governo reflete um legado de amargura em torno da saída do Reino Unido da União Europeia, que deixou os defensores libertários da política - como Kwarteng - profundamente céticos em relação aos conselhos do establishment político e econômico.

Durante o referendo do Brexit de 2016, a maioria das federações empresariais, muitos banqueiros e grande parte do funcionalismo público queriam permanecer no bloco. O mesmo aconteceu com o primeiro-ministro e o chanceler na época. Em vez disso, o lado da saída obteve a vitória.

Lado d fora do Banco da Inglaterra, em Londres; a inflação e os custos de empréstimos aumentaram acentuadamente Foto: Alex Ingram/NYT

Nos anos seguintes, os defensores libertários do Brexit dizem que o establishment impediu o Reino Unido de adotar as políticas que, em sua opinião, precisam para prosperar fora da União Europeia – desregulamentando, cortando impostos e atraindo empregos e investimentos de vizinhos continentais.

Durante sua campanha bem-sucedida para se tornar primeira-ministra, Liz Truss criticou o Tesouro, acusando-o de sufocar o crescimento na busca da “ortodoxia” econômica.

“É uma combinação do caminho ideológico em que ele e outros estavam trilhando como defensores libertários do livre mercado – o que lhes disse que estavam certos – e o fato de que eles se sentiam frustrados por governos conservadores anteriores não agindo como ‘conservadores de verdade’ em termos de economia e Brexit”, disse Alistair Burt, ex-legislador conservador e colega de Kwarteng, dando sua explicação sobre as ações do ministro.

Embora Boris Johnson, antecessor de Truss, tenha apoiado fortemente o Brexit, seus instintos econômicos eram mais intervencionistas.

“Agora eles estão no comando, então eles têm a convicção de que tudo o que estão falando pode ser colocado em prática e ter o impacto que eles sempre acreditaram que teria”, acrescentou Burt.

Outros foram mais diretos.

“Não sei se essas pessoas se convenceram de que os especialistas estavam errados sobre o Brexit e, portanto, vão errar novamente”, disse Anand Menon, professor de política europeia e relações exteriores do King’s College London. “Isso me parece inescrupulosamente estúpido, mas não dá pra descartar.”

A libra esterlina se estabilizou no comércio asiático depois de cair para uma baixa recorde, enquanto o Banco da Inglaterra e o governo britânico tentam acalmar os mercados nervosos sobre uma economia volátil Foto: Frank Augstein/AP

Kwarteng, um artista extremamente autoconfiante, polido e acadêmico talentoso, tem um currículo impecável, mas às vezes parece distante (durante o funeral da rainha Elizabeth II, ele foi visto sorrindo para si mesmo, sem saber que as câmeras estavam nele).

This is extraordinarily dreadful and concerning! Britain’s new chancellor @KwasiKwarteng laughing during the service of the #queensfuneral



Totally disrespectful but also raises more questions around his suitability for office.pic.twitter.com/JyoYzpSWUE — Liz Webster (@LizWebsterLD) September 20, 2022

Ele certamente compartilha um ceticismo em relação ao pensamento econômico convencional.

Em 2019, o professor Menon entrevistou Kwarteng, então uma estrela em ascensão e ministro de nível médio, em uma conversa de uma hora sobre o Brexit, na qual Kwarteng fez referência a uma variedade estonteante de figuras históricas. Ele também defendeu Michael Gove, ex-ministro do gabinete, que argumentou durante o referendo do Brexit de 2016 que o povo britânico “já estava farto de especialistas”.

Gove tinha razão “sobre as pretensões da economia”, disse Kwarteng, acrescentando: “Algumas das afirmações que os economistas fazem sobre o assunto, e parte da autoridade que ele tenta trazer a si mesmo, são bastante espúrias. Você tem que aceitar com uma pitada de sal.”

Uma figura alta e imponente com uma voz estrondosa, Kwarteng nasceu em 1975 no leste de Londres e foi criado por pais que emigraram de Gana para o Reino Unido como estudantes na década de 1960 e se tornaram economista e advogado. Aos 8 anos, ele foi para uma escola particular, depois ganhou ajuda financeira para frequentar o Eton College, a escola secundária mais famosa do Reino Unido, antes de passar para a Universidade de Cambridge.

Graduado com um diploma de alto nível, Kwarteng passou por Harvard antes de retornar a Cambridge para um doutorado em história econômica, durante o qual se especializou - apropriadamente - em um período anterior de turbulência financeira, a chamada “crise de recuperação” de 1695 a 1697.

Depois de trabalhar como jornalista e analista financeiro, Kwarteng foi eleito para o Parlamento dos Conservadores em 2010, mas manteve outros interesses, publicando vários livros, incluindo um sobre o Império Britânico.

Em 2012, ele contribuiu para um tratado mais abertamente político chamado “Britannia Unchained” – um louvor ao livre mercado que descreveu os britânicos como “entre os piores ociosos do mundo”. Um de seus co-autores foi Truss.

Liz Truss e Kwarteng durante uma visita a uma fábrica no sudeste da Inglaterra no mês passado, criaram um vínculo ideológico ao escreverem 'Britannia Unchained' Foto: Dylan Martinez/Pool via AP

Em 2015, Kwarteng já estava começando sua ascensão na hierarquia como assessor ministerial não remunerado e também estava fazendo amigos em altos cargos.

Em seus diários narrando a vida como esposa de um legislador conservador, Sasha Swire relata um encontro no início de 2016 em Dorneywood, a residência de campo do ministro, então George Osborne. “Kwasi é essencialmente um acadêmico”, escreveu ela. “Ele é entusiasmado e bombástico e mal respira.”

Embora já tenha sido um apoiador da União Europeia, Kwarteng era fervorosamente a favor da campanha pela saída na época do referendo no final daquele ano.

Outro apelo político vencedor ocorreu em 2019, quando Theresa May renunciou ao cargo de primeira-ministra e Kwarteng – na época um ministro júnior – apoiou Johnson para sucedê-la.

Sua recompensa foi uma ascensão na hierarquia do governo que o levou ao gabinete em 2021 como secretário de negócios. Mas foram seus fortes vínculos com Truss que lhe trouxeram sua recente promoção a ministro, o segundo cargo político mais poderoso do país.

Kwarteng e Truss moravam perto um do outro em Greenwich, sudeste de Londres, e o vínculo ideológico que eles formaram ao escrever “Britannia Unchained” floresceu.

Enquanto os apostadores não veem chances de sobrevivência de Kwarteng, perdê-lo seria um grande golpe para Truss, porque seu anúncio foi o cumprimento de seu projeto conjunto para estimular o crescimento por meio de cortes de impostos e desregulamentação.

A ideia deles era desviar a política dos instintos intervencionistas de Johnson, que conquistou uma vitória eleitoral esmagadora em 2019 prometendo espalhar a prosperidade para áreas mais pobres e negligenciadas no norte e no centro do país.

As políticas de gastos livres de Johnson eram um anátema para os críticos que favoreciam o conservadorismo de pequenos estados e impostos baixos. E com apenas cerca de dois anos antes de uma eleição acontecer, Truss e Kwarteng aparentemente sentiram que não tinham tempo a perder.

Analistas acreditam que os mercados financeiros teriam engolido uma versão de seus planos se tivessem recebido mais avisos e se o órgão fiscalizador financeiro, o Office for Budget Responsibility, tivesse sido autorizado a fornecer uma avaliação independente.

Mesmo sem Scholar, o ex-funcionário do Tesouro, no comando, parece implausível que outros no Tesouro não pedissem cautela. Um dos aliados do ministro, Gerard Lyons , disse que deu avisos particulares.

“Eu os avisei explicitamente sobre a necessidade de estarem cientes do estado febril dos mercados, como eles precisavam ter certeza de que os mercados entendessem completamente o que estavam fazendo”, disse Lyons ao The Daily Telegraph.

Prosseguir independentemente era um erro surpreendentemente básico para um ministro do Tesouro. Mas o professor Menon lembrou uma parte de sua conversa em 2019, quando Kwarteng falou sobre o crescimento econômico do Reino Unido desde 1800, argumentando que, nessa escala de tempo, mesmo eventos sísmicos como guerras mundiais mal interromperam a tendência de longo prazo.

“Talvez”, disse o professor Menon, “ele seja mais historiador do que político.”