Como o Mossad se infiltrou no Hezbollah e executou a explosão de pagers e walkie-talkies?

TEL-AVIV – Na apresentação inicial de vendas ao Hezbollah, há dois anos, a nova linha de pagers Apollo parecia precisamente adequada às necessidades de um grupo de milícias com uma ampla rede de combatentes e uma reputação de paranoia conquistada a duras penas.

O pager AR924 era um pouco volumoso, mas robusto, construído para sobreviver às condições do campo de batalha. Ele apresentava um design taiwanês à prova d’água e uma bateria superdimensionada que podia funcionar por meses sem ser carregada. O melhor de tudo é que não havia risco de que os pagers pudessem ser rastreados pelos serviços de inteligência de Israel. Os líderes do Hezbollah ficaram tão impressionados que compraram 5.000 deles e começaram a distribuí-los para combatentes de nível médio e pessoal de apoio em fevereiro.

PUBLICIDADE Nenhum dos usuários suspeitou que estava usando uma bomba israelense engenhosamente criada. E mesmo depois que milhares de dispositivos explodiram no Líbano e na Síria, poucos perceberam o recurso mais sinistro dos pagers: um procedimento de descriptografia em duas etapas que assegurava que a maioria dos usuários estaria segurando o pager com as duas mãos quando ele detonasse. Cerca de 3.000 oficiais e membros do Hezbollah - a maioria deles do alto escalão - foram mortos ou mutilados, juntamente com um número desconhecido de civis, de acordo com autoridades israelenses, norte-americanas e do Oriente Médio, quando o serviço de inteligência Mossad de Israel acionou os dispositivos remotamente em 17 de setembro.

Imagem de 18 de setembro mostra funeral de militante do Hezbollah, nos arredores de Beirute. Israel matou militantes do grupo com a explosão de pagers Foto: Bilal Hussein/AP

Como um ato de espionagem, é sem paralelo, uma das penetrações mais bem-sucedidas e inventivas de um inimigo por um serviço de inteligência na história recente. Mas os principais detalhes da operação - inclusive como foi planejada e executada, e a controvérsia que gerou dentro da instituição de segurança de Israel e entre os aliados - só agora estão vindo à tona.

Esse relato, que inclui vários novos detalhes sobre a operação, foi reunido a partir de entrevistas com autoridades de segurança israelenses, árabes e norte-americanas, políticos e diplomatas informados sobre os eventos, além de autoridades libanesas e pessoas próximas ao Hezbollah. Eles falaram sob condição de anonimato para discutir informações confidenciais.

Eles descrevem um plano de anos que se originou na sede do Mossad em Tel Aviv e, por fim, envolveu um elenco de agentes e cúmplices involuntários em vários países. O relato do The Washington Post revela como o ataque não apenas devastou as fileiras de liderança do Hezbollah, mas também encorajou Israel a atacar e matar o principal líder do Hezbollah, Hasan Nasrallah, aumentando o risco de uma guerra mais ampla no Oriente Médio.

O Irã lançou cerca de 180 mísseis contra Israel na terça-feira em retaliação aos ataques israelenses contra a liderança do Hezbollah e alertou sobre consequências mais severas se o conflito aumentar.

“A resistência na região não recuará mesmo com a morte de seus líderes”, disse o líder supremo do Irã, Ali Khamenei, durante um sermão de sexta-feira em Teerã.

Mas em Israel, o ataque convenceu os líderes políticos do país de que o Hezbollah poderia ser colocado nas cordas, suscetível a um desmantelamento sistemático por meio de ataques aéreos e, eventualmente, uma invasão terrestre. No entanto, ao mesmo tempo em que se maravilham com o sucesso da trama, algumas autoridades continuam a se preocupar com as repercussões mais amplas do ataque, em um conflito que continua em espiral.

Uma autoridade política israelense, referindo-se à trama do pager, resumiu as ansiedades em um gracejo em uma reunião com autoridades do Mossad. “Não podemos tomar uma decisão estratégica, como uma escalada no Líbano, contando com um brinquedo”, disse a autoridade.

Projetado pelo Mossad, montado em Israel

PUBLICIDADE A ideia da operação do pager teve origem em 2022, de acordo com as autoridades israelenses, do Oriente Médio e dos EUA familiarizadas com os eventos. Partes do plano começaram a se encaixar mais de um ano antes do ataque do Hamas em 7 de outubro, que colocou a região em um caminho para a guerra. Era uma época de relativa tranquilidade na fronteira norte de Israel com o Líbano, marcada pela guerra. Entre a meia dúzia de grupos de milícias apoiados pelo Irã com armas apontadas para Israel, o Hezbollah é de longe o mais forte. As autoridades israelenses observaram com crescente ansiedade o grupo libanês acrescentar novas armas a um arsenal já capaz de atingir cidades israelenses com dezenas de milhares de mísseis guiados com precisão. O Mossad, serviço de inteligência israelense responsável pelo combate a ameaças estrangeiras ao Estado judeu, trabalhou durante anos para penetrar no grupo com monitoramento eletrônico e informantes humanos. Com o tempo, os líderes do Hezbollah aprenderam a se preocupar com a vulnerabilidade do grupo à vigilância e à invasão israelense, temendo que até mesmo celulares comuns pudessem ser transformados em dispositivos de escuta e rastreamento controlados por Israel.

Imagem de 18 de setembro mostra walkie-talkie que explodiu no Líbano por ação de Israel. Dispositivo era usado para a comunicação entre membros do Hezbollah Foto: AP

Assim nasceu a ideia de criar uma espécie de cavalo de Troia das comunicações, disseram as autoridades. O Hezbollah estava procurando por redes eletrônicas à prova de hackers para retransmitir mensagens, e o Mossad criou dois estratagemas que levariam o grupo a comprar dispositivos que pareciam perfeitos para o trabalho - equipamentos que o Mossad projetou e montou em Israel.

A primeira parte do plano, walkie-talkies com armadilhas, começou a ser inserida no Líbano pelo Mossad há quase uma década, em 2015. Os rádios bidirecionais móveis continham baterias de grandes dimensões, um explosivo oculto e um sistema de transmissão que dava a Israel acesso total às comunicações do Hezbollah.

Em alta Internacional Um ano após a guerra Israel vs Hamas, Hezbollah, Irã, o que pensar sobre o futuro? EUA: Flórida declara estado de emergência e se prepara para furação com ventos de até 193 km/h Durante nove anos, os israelenses se contentaram em espionar o Hezbollah, disseram as autoridades, reservando a opção de transformar os walkie-talkies em bombas em uma crise futura. Mas então surgiu uma nova oportunidade e um novo produto chamativo: um pequeno pager equipado com um poderoso explosivo. Em uma ironia que não ficaria clara por muitos meses, o Hezbollah acabaria pagando indiretamente aos israelenses pelas pequenas bombas que matariam ou feririam muitos de seus agentes. Como os líderes do Hezbollah estavam atentos a possíveis sabotagens, os pagers não poderiam ser originários de Israel, dos Estados Unidos ou de qualquer outro aliado israelense. Assim, em 2023, o grupo começou a receber solicitações para a compra em massa de pagers Apollo da marca taiwanesa, uma marca registrada e uma linha de produtos bem reconhecida com distribuição mundial e sem vínculos discerníveis com interesses israelenses ou judaicos. A empresa taiwanesa não tinha conhecimento do plano, disseram as autoridades. O argumento de venda veio de uma funcionária de marketing de confiança do Hezbollah com vínculos com a Apollo. A funcionária de marketing, uma mulher cuja identidade e nacionalidade as autoridades se recusaram a revelar, era uma ex-representante de vendas da empresa taiwanesa no Oriente Médio que havia estabelecido sua própria empresa e adquirido uma licença para vender uma linha de pagers com a marca Apollo. Em algum momento de 2023, ela ofereceu ao Hezbollah um acordo sobre um dos produtos que sua empresa vendia: o robusto e confiável AR924. “Foi ela quem entrou em contato com o Hezbollah e explicou a eles por que o pager maior, com bateria maior, era melhor do que o modelo original”, disse uma autoridade israelense informada sobre os detalhes da operação. Um dos principais argumentos de venda do AR924 era o fato de ser “possível carregá-lo com um cabo. E as baterias eram mais duradouras”, disse o funcionário. No final das contas, a produção real dos dispositivos foi terceirizada e o funcionário de marketing não tinha conhecimento da operação e não sabia que os pagers eram montados fisicamente em Israel sob a supervisão do Mossad, disseram as autoridades. Os pagers do Mossad, cada um pesando menos de 90 gramas, incluíam um recurso exclusivo: uma bateria que escondia uma pequena quantidade de um poderoso explosivo, de acordo com as autoridades familiarizadas com a trama.

Em uma façanha de engenharia, o componente da bomba foi tão cuidadosamente escondido que se tornou praticamente indetectável, mesmo se o dispositivo fosse desmontado, disseram as autoridades. As autoridades israelenses acreditam que o Hezbollah desmontou alguns dos pagers e pode até mesmo tê-los radiografado.

Também era invisível o acesso remoto do Mossad aos dispositivos. Um sinal eletrônico do serviço de inteligência poderia acionar a explosão de milhares de dispositivos de uma só vez. Mas, para garantir o máximo de dano, a explosão também poderia ser acionada por um procedimento especial de duas etapas, necessário para visualizar mensagens seguras que haviam sido criptografadas.

“Você tinha que apertar dois botões para ler a mensagem”, disse um funcionário. Na prática, isso significava usar as duas mãos.

Na explosão que se seguiria, os usuários quase certamente “feririam as duas mãos”, disse o funcionário, e assim “ficariam incapazes de lutar”.

Uma mensagem criptografada

A maioria das principais autoridades eleitas em Israel não tinha conhecimento da capacidade até 12 de setembro. Foi nesse dia que o primeiro-ministro Binyamin Netanyahu convocou seus assessores de inteligência para uma reunião a fim de discutir possíveis ações contra o Hezbollah, segundo autoridades israelenses.

De acordo com um resumo da reunião feito semanas depois por funcionários informados sobre o evento, os funcionários do Mossad ofereceram uma primeira visão do que era uma das operações mais secretas da agência. Até então, os israelenses haviam colocado pagers com armadilhas nas mãos e nos bolsos de milhares de agentes do Hezbollah.

Os funcionários da inteligência também falaram sobre uma preocupação antiga: Com a escalada da crise no sul do Líbano, havia um risco crescente de que os explosivos fossem descobertos. Anos de planejamento cuidadoso e engano poderiam rapidamente se tornar inúteis.

Segundo as autoridades, em todo o establishment de segurança de Israel, houve um intenso debate. Todos, inclusive Netanyahu, reconheceram que os milhares de pagers explosivos poderiam causar danos incalculáveis ao Hezbollah, mas também poderiam desencadear uma resposta feroz, inclusive um ataque maciço de mísseis de retaliação por parte dos líderes sobreviventes do Hezbollah, com o Irã possivelmente entrando na briga.

“Ficou claro que havia alguns riscos”, disse uma autoridade israelense. Alguns, inclusive oficiais sênior das Forças de Defesa de Israel, alertaram sobre a possibilidade de uma escalada total com o Hezbollah, mesmo quando os soldados israelenses continuavam as operações contra o Hamas em Gaza. Mas outros, principalmente o Mossad, viram uma oportunidade de interromper o status quo com “algo mais intenso”.

Os Estados Unidos, o aliado mais próximo de Israel, não foram informados sobre os pagers com armadilhas ou sobre o debate interno sobre a possibilidade de acioná-los, segundo autoridades americanas.

Por fim, Netanyahu aprovou o acionamento dos dispositivos enquanto eles podiam causar o máximo de dano. Na semana seguinte, o Mossad iniciou os preparativos para detonar tanto os pagers quanto os walkie-talkies já em circulação.

Enquanto isso, em Jerusalém e Tel Aviv, o debate sobre a campanha do Hezbollah se expandiu e passou a incluir outro alvo profundamente consequente: O próprio Nasrallah.

O Mossad sabia do paradeiro do líder no Líbano há anos e acompanhava de perto seus movimentos, segundo as autoridades. No entanto, os israelenses mantiveram o fogo, certos de que um assassinato levaria a uma guerra total com o grupo de milícias e, talvez, também com o Irã. Diplomatas americanos vinham pressionando Nasrallah a concordar com um cessar-fogo separado com Israel, sem vínculos com os combates em Gaza, esperando um acordo que pudesse levar à retirada dos combatentes do Hezbollah das bases do sul do Líbano que ameaçavam os cidadãos israelenses nas comunidades próximas à fronteira.

Autoridades israelenses de alto escalão disseram ter manifestado apoio à proposta de cessar-fogo, mas Nasrallah negou seu consentimento, insistindo primeiro em um cessar-fogo em Gaza, segundo autoridades dos EUA e do Oriente Médio. Algumas autoridades políticas e militares de alto escalão em Israel permaneceram muito inseguras quanto a atacar Nasrallah, temendo as consequências na região.

Em 17 de setembro, enquanto o debate nos mais altos círculos de segurança nacional de Israel sobre a possibilidade de atacar o líder do Hezbollah continuava, milhares de pagers da marca Apollo tocaram ou vibraram ao mesmo tempo, em todo o Líbano e na Síria. Uma frase curta em árabe apareceu na tela: “Você recebeu uma mensagem criptografada”, dizia a mensagem.

Os agentes do Hezbollah seguiram obedientemente as instruções para verificar as mensagens codificadas, pressionando dois botões. Nas casas e lojas, nos carros e nas calçadas, as explosões arrancaram mãos e dedos. Menos de um minuto depois, milhares de outros pagers explodiram por comando remoto, independentemente de o usuário ter tocado o aparelho.

No dia seguinte, em 18 de setembro, centenas de walkie-talkies explodiram da mesma forma, matando e mutilando usuários e transeuntes.

Esse foi o primeiro de uma série de golpes direcionados ao coração de um dos inimigos mais ferrenhos de Israel. Enquanto o Hezbollah se retraía, Israel atacou novamente, atingindo o quartel-general, os arsenais e os centros de logística do grupo com bombas de 2.000 libras.

A maior série de ataques aéreos ocorreu em 27 de setembro, 10 dias após a explosão dos pagers. O ataque, que teve como alvo um centro de comando profundamente enterrado em Beirute, foi ordenado por Netanyahu enquanto ele viajava para Nova York para um discurso nas Nações Unidas, no qual declarou, dirigindo-se ao Hezbollah: “Basta”.

“Não aceitaremos um exército do terror empoleirado em nossa fronteira norte, capaz de perpetrar outro massacre no estilo de 7 de outubro”, disse Netanyahu no discurso.

No dia seguinte, 28 de setembro, o Hezbollah confirmou o que a maior parte do mundo já sabia: Nasrallah, o líder inflamado do grupo e inimigo declarado de Israel, estava morto.