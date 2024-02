Há duas coisas em que acredito sobre a ampliação da crise no Oriente Médio.

PUBLICIDADE Nós estamos prestes a ver uma nova estratégia do governo Biden se desdobrar para lidar com esta guerra em múltiplas frentes envolvendo Gaza, Irã, Israel e a região — que, espero, será uma “Doutrina Biden” digna da seriedade e da complexidade deste perigoso momento. E se nós não virmos uma doutrina grande e corajosa desse tipo, a crise na região se espalhará de maneiras que fortalecerão o Irã, isolarão Israel e despedaçarão a capacidade dos Estados Unidos de influenciar para o melhor os eventos por lá. Uma Doutrina Biden — como estou definindo uma convergência entre pensamento estratégico e planejamento detectada pela minha reportagem — teria três eixos.

O primeiro seria uma posição forte e resoluta em relação ao Irã, incluindo uma retaliação militar robusta contra aliados e agentes do Irã na região em resposta às mortes dos três soldados americanos em uma base na Jordânia, no ataque de um drone aparentemente lançado por uma milícia pró-Irã ativa no Iraque.

O segundo eixo consistiria de uma iniciativa diplomática sem precedentes para promover um Estado palestino — AGORA — que envolveria alguma forma de reconhecimento dos EUA a um Estado palestino desmilitarizado na Cisjordânia e na Faixa de Gaza, que passaria a existir somente uma vez que os palestinos tivessem desenvolvido um arcabouço de instituições definidas e críveis, assim como capacidades de garantir que esse Estado seja viável e eternamente incapaz de ameaçar Israel. Autoridades de Biden têm consultado especialistas dentro e fora do governo americano a respeito das diferentes formas que esse reconhecimento do estatuto de Estado dos palestinos pode assumir. O terceiro eixo seria uma aliança de segurança vastamente expandida dos EUA com a Arábia Saudita que também envolveria a normalização das relações dos sauditas com Israel — se o governo israelense estiver preparado para aceitar um processo diplomático que leve a um Estado palestino desmilitarizado liderado por uma Autoridade Palestina transformada.

Publicidade

Onda de choque é vista quando artilharia autopropulsada de Israel dispara um tiro em direção à Faixa de Gaza. Foto: JACK GUEZ/AFP

Se o governo for capaz de montar isso — que é uma enorme incerteza — uma Doutrina Biden poderia se tornar o maior realinhamento estratégico na região desde o tratado de 1979 em Camp David.

Mas para uma Doutrina Biden ser bem-sucedida é indispensável que esses três eixos estejam amarrados. E creio que as autoridades americanas entendem isso.

Porque de uma coisa eu tenho certeza: o 7 de Outubro está forçando uma reformulação fundamental a respeito do Oriente Médio dentro do governo Biden, em face ao selvagem ataque do Hamas contra Israel; à massiva retaliação israelense contra o Hamas, que matou milhares de civis palestinos inocentes em Gaza; à intensificação dos ataques contra israelenses e americanos na região; e à incapacidade do governo israelense de direita articular qualquer plano para governar Gaza na manhã seguinte ao fim da guerra com um parceiro palestino não pertencente ao Hamas.

A reformulação que se opera sinaliza uma consciência de que nós não podemos mais permitir que o Irã tente nos expulsar da região, aniquilar Israel e intimidar nossos aliados árabes agindo por meio de seus aliados — o Hamas, o Hezbollah, os houthis e as milícias xiitas no Iraque — enquanto Teerã assiste a tudo despreocupadamente e não paga nenhum preço.

CONTiNUA APÓS PUBLICIDADE E simultaneamente essa reformulação sinaliza uma consciência de que os EUA jamais terão a legitimidade, os aliados da Otan e os aliados árabes e muçulmanos de que necessita para enfrentar o Irã de forma mais agressiva a não ser que nós paremos de permitir que o primeiro-ministro israelense, Binyamin Netanyahu, mantenha nossa política refém e comecemos a construir uma Autoridade Palestina capaz de algum dia governar Gaza e a Cisjordânia eficazmente e como uma boa vizinha de Israel ao longo de fronteiras definitivas que as partes negociariam conjuntamente. Fundador e CEO da firma de consultoria geopolítica Macro Advisory Partners e alto conselheiro do ex-secretário-geral da ONU Kofi Annan, Nader Mousavizadeh descreve essa Doutrina Biden que emerge como uma “estratégia de duplo acerto de contas”. “Estrategicamente você expõe o blefe do Irã e, ao mesmo tempo, embarca numa iniciativa sem precedentes para pavimentar o caminho para um Estado palestino desmilitarizado de maneiras que os EUA nunca fizeram”, afirmou Mousavizadeh. “Todos os eixos precisam um do outro para ser bem-sucedidos. Todos os eixos impulsionam e justificam um ao outro. Reagir ao Irã e seus aliados de uma maneira incrementada e sustentada fortalece a segurança de Israel e dos nossos aliados árabes. Acoplar isso a um comprometimento autêntico e corajoso dos EUA com um Estado palestino nos confere legitimidade para agir contra o Irã, assim como os aliados que precisamos para sermos mais eficazes. Isso também isola o Irã militarmente e politicamente.”

Publicidade

Presidente dos EUA, Joe Biden com o primeiro-ministro israelense Binyamin Netanyahu, para discutir a guerra entre Israel e o Hamas, em outubro. Foto: Miriam Alster/Pool via AP, arquivo

Eu considero tudo isso perfeitamente correto. Já passou da hora faz tempo de os EUA exporem os blefes tanto do Irã quanto de Netanyahu.

Netanyahu é o motivo de eu ter cunhado a seguinte regra de reportagem no Oriente Médio: “Qualquer coisa que lhe digam em inglês privadamente é irrelevante. A única coisa que importa é o que eles falam em público, na sua própria língua”.

Em alta Internacional EUA ordenam ataques de represália contra milícia apoiada pelo Irã Por que os republicanos não gostam da Taylor Swift — e como isto pode afetar Trump nas urnas Milei promete novamente fechar o Banco Central da Argentina Netanyahu tem sussurrado privadamente a Biden que poderia estar pronto para algum dia — talvez — considerar algum tipo de Estado palestino desmilitarizado, enquanto publicamente declara em hebraico exatamente o oposto. Afortunadamente, Biden percorre esse caminho há tempo suficiente para saber que Netanyahu só está tentando enrolá-lo. Às vezes a idade é uma vantagem. É hora de pagar para ver os jogos de Netanyahu e dos aiatolás ao mesmo tempo. Uma Doutrina Biden é a melhor maneira para isso. Nós toleramos o Irã destruindo todas as iniciativas construtivas que temos tentado erguer no Oriente Médio — contanto que Teerã continue respeitando o limite de não nos atacar diretamente. E ao mesmo tempo nós toleramos um governo Netanyahu que trabalha permanentemente para evitar qualquer forma de estatuto de Estado para os palestinos, chegando ao ponto até de instar o Hamas contra a Autoridade Palestina por muitos anos para garantir que não houvesse nenhum parceiro palestino unificado. “O 7 de Outubro revelou que nossa política para o Irã estava falida e que nossa política para Israel-Palestina estava falida”, afirmou Mousavizadeh. “Essas políticas possibilitaram e deram poder para o Hamas atacar brutalmente Israel, possibilitaram e deram poder para os houthis paralisarem o frete marítimo global e possibilitaram a milícias pró-Irã expulsar da região forças dos EUA — acionadas naquele local para evitar o retorno do Estado Islâmico e ajudar a manter a região razoavelmente estável.” Tudo isso sucedeu, acrescentou ele, sem ninguém cobrar o regime de Teerã pela maneira que “ele aciona seus venenosos e destrutivos atores não estatais em toda a região contra os objetivos construtivos dos nossos aliados”, que tentam compor uma região mais inclusiva.

Publicidade

É por todas essas razões que eu acredito, espero e rezo para que uma Doutrina Biden para o Oriente Médio esteja a caminho — e os israelenses deveriam fazer o mesmo.

Israel está perdendo neste momento em três frentes. Perdeu a guerra de narrativas sobre Gaza: ainda que o Hamas tenha assassinado e estuprado israelenses, foi Israel que acabou arrastado para a Corte Internacional de Justiça, em Haia, pelas baixas civis que provocou em Gaza enquanto tentava acabar com os combatentes do Hamas em convívio com os civis. Israel está perdendo a capacidade de manter o país seguro sem ser sobrecarregado no longo prazo — por invadir Gaza sem um plano para encontrar um parceiro palestino legítimo fora do Hamas para governar o enclave eficazmente, para que Israel possa se retirar. E está perdendo no front da estabilidade regional: Israel agora é alvo de uma ofensiva iraniana em quatro frentes — do Hamas, do Hezbollah, dos houthis e das milícias xiitas no Iraque — mas é incapaz de produzir os aliados árabes e da Otan que precisa para vencer esta guerra porque se recusa a fazer qualquer coisa para criar um parceiro palestino crível e legítimo.

Mousavizadeh concluiu que, se emergir, uma Doutrina Biden produzirá “boa geopolítica e boas políticas domésticas”. Essa estratégia poderia dissuadir o Irã tanto militarmente quanto politicamente — ao tirar a carta palestina de Teerã. Poderia promover o estatuto do Estado palestino em termos consistentes com a segurança israelense e, simultaneamente, criar condições para a normalização das relações entre Israel e Arábia Saudita em termos que os palestinos possam aceitar. E é uma estratégia capaz de funcionar com árabes-americanos no Lago Michigan e aliados árabes no Golfo Pérsico, capaz de forçar acertos de contas dentro da política iraniana, dentro da política palestina e dentro da política israelense./TRADUÇÃO DE GUILHERME RUSSO