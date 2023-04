Como os EUA podem evitar uma guerra com a China? Leia a análise

No verão de 1914, poucos queriam a guerra ou pensavam que uma grande guerra era possível. Meus avós se casaram naquela primavera em Lviv, então Áustria-Hungria, e eu olho para suas fotos de casamento e percebo que eles não tinham ideia de que um cataclismo logo apagaria seu país, destruiria suas vidas e eventualmente enviaria um ramo da família fugindo para o Novo Mundo.

Hoje em dia, me preocupo com o fato de estarmos novamente muito complacentes com os riscos de conflito à frente. E talvez o pior risco geopolítico nas próximas décadas seja uma guerra com a China. Embora nenhum dos lados queira a guerra, ambos aceitam que o conflito pode estar se aproximando e está se preparando de acordo - levantando suspeitas do outro lado e alimentando uma corrida armamentista.

É hora de os dois lados respirarem fundo e se afastarem da retórica e dos golpes simbólicos que reúnem os nacionalistas em casa, mas que também aumentam os riscos de uma catástrofe global. Um lembrete dos riscos veio na segunda-feira, 11, quando a China respondeu às calorosas boas-vindas dadas nos Estados Unidos à presidente de Taiwan, enviando um número recorde de aeronaves militares para perto da ilha.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se reúne com o presidente da China, Xi Jinping, por videoconferência Foto: Demetrius Freeman / WashingtonPost

“Coisas feitas em público, simbólicas, para enfrentar Pequim não necessariamente levam Taiwan a ser mais segura”, observou Jessica Chen Weiss, da Universidade de Cornell. Por exemplo, a ex-presidente da Câmara dos Deputados dos EUA Nancy Pelosi fez uma viagem a Taiwan no ano passado que deveria ser uma demonstração simbólica de apoio. A pesquisa descobriu que os residentes de Taiwan concluíram por uma maioria de 2 para 1 que a visita de Pelosi os deixou menos seguros.

Como ajudar Taiwan

Se quisermos ajudar Taiwan, disse Weiss, precisamos de mais dissuasão e menos provocação. Na minha opinião, os riscos de conflito são impulsionados principalmente por Xi Jinping, desde sua repressão brutal em Xinjiang até a enorme expansão de seu arsenal nuclear que está em andamento, e as tensões ficarão muito piores se ele fornecer artilharia à Rússia. Mas a política interna americana também está em rota de colisão, e isso pode piorar à medida que democratas e republicanos competem para denunciar a China.

Do ponto de vista americano, outra Guerra Fria pode não parecer tão terrível, já que os americanos e os russos conseguiram evitar a incineração um do outro na última. Mas milhões morreram em zonas de guerra por procuração, do Vietnã a Angola. E a Rússia e os Estados Unidos evitaram a guerra nuclear em parte porque os líderes de cada lado tinham lembranças da 2ª Guerra que os tornavam cautelosos. Me preocupa que hoje, como em 1914, o excesso de confiança e as pressões políticas míopes de cada lado possam levar a uma escalada contínua.

Presidente da China, Xi Jinping, participa de coletiva de imprensa Foto: Thibault Camus / AP

Não preciso me lembrar de como a China pode ser opressiva: eu estava na Praça da Paz Celestial em junho de 1989 e testemunhei quando o Exército de Libertação do Povo disparou contra a multidão em que eu estava. Mas também vi a China tirando mais pessoas da pobreza do que qualquer outro país na história e melhorando enormemente os resultados da educação e da saúde. Nós, nos Estados Unidos, temos de lidar com a incômoda realidade de que um recém-nascido em Pequim pode não ser capaz de viver uma votação significativa ou ter liberdade de expressão, mas tem uma expectativa de vida sete anos maior do que a de um recém-nascido em Washington.

Quando digo que os americanos devem conversar uns com os outros, não estou minimizando as preocupações americanas. Estou entre aqueles que desconfiam do TikTok por causa do risco de que ele possa ser usado para espionagem. Mas também sei que os EUA usaram empresas privadas para espionar a China. Quando a China comprou um novo Boeing 767 em 2000 para ser o equivalente chinês do Air Force One (avião presidencial), as autoridades americanas plantaram pelo menos 27 grampos.

Acho que os EUA deveriam pressionar a China com mais força em algumas questões, como a forma imprudente com que as empresas chinesas exportam produtos químicos para o México que são transformados em fentanil. Esse fentanil de origem chinesa mata muitos milhares de americanos a cada ano, e é difícil ver por que as mortes de tantos não estão no topo da agenda bilateral.

Mas também precisamos de humildade. Os próprios políticos, empresas farmacêuticas e reguladores dos EUA protagonizaram catastroficamente a crise dos opioides. Por que devemos esperar que os líderes chineses se preocupem mais com a vida dos jovens americanos do que nossos próprios líderes?

A fulminação não é uma política e afasta os cidadãos chineses comuns que são a melhor esperança do país depois que Xi sair de cena. É um jogo de longo prazo.

Preocupações exageradas ampliam racismo em relação a asiáticos

A retórica antichinesa e as preocupações exageradas com a segurança ampliam o racismo em relação aos asiático-americanos e fazem com que os chineses não se sintam bem-vindos nos EUA – e isso machuca a todos. Em 2020, 17% dos doutorados americanos concedidos em ciência e engenharia foram para estudantes chineses, ressaltando que os EUA têm sido um grande beneficiário da fuga de cérebros da China. Mas isso agora pode ser revertido: uma pesquisa revelou uma profunda inquietação entre os estudantes chineses nos EUA, com 61% dizendo que já pensaram em sair.

Apoio as medidas do presidente americano, Joe Biden, para fortalecer a indústria americana e seus notáveis esforços para aumentar a preparação militar no Pacífico Ocidental. Mas vamos reconhecer que o passo mais importante que podemos dar para fortalecer os EUA em relação à China não tem nada a ver com os militares.

Seria simplesmente enfrentar a disfunção americana - do vício à pobreza infantil e nosso sistema de assistência social fracassado - e investir em nosso sistema educacional para produzir cidadãos mais fortes e uma nação mais robusta. Essa, e não o nacionalismo raivoso, é a lição que devemos tirar da China – e é a melhor maneira de enfrentarmos o desafio chinês.

*É colunista desde 2001, e ganhou dois prêmios Pulitzer por sua cobertura da China e do genocídio em Darfur