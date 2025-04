Javier Milei ensina como se tornar o ‘presidente favorito’ de Trump: com elogios sem fim

Um dia depois de antagonizar-se com os líderes de todo o mundo com seu mais abrangente conjunto de tarifas até aqui, o presidente Donald Trump tinha programada uma viagem para a Flórida na qual poderia se encontrar com o único líder que qualificou como seu “presidente favorito”.

PUBLICIDADE Esse líder, o presidente da Argentina, Javier Milei, embarcou em um voo noturno para receber um prêmio nesta quinta-feira em um baile de gala organizado pela direita em Mar-a-Lago. Trump também tinha se programado para passar por lá na noite desta quinta-feira — Milei afirmou que o presidente americano também receberia um prêmio e que esperava se encontrar com seu homólogo. Foi a 10.ª viagem de Milei aos Estados Unidos em 15 meses como presidente, e quase todas as vezes ele se encontrou com Trump ou Elon Musk.

Javier Milei, em discurso na CPAC, nos Estados Unidos. Presidente argentino tem visitado Donald Trump com frequência e se tornou um aliado próximo do americano. Foto: Maansi Srivastava/The New York Times

Trump afirmou que está reorganizando a política externa dos EUA estritamente em torno do que é bom para os EUA.

Portanto, pode ser intrigante o presidente americano trazer a Argentina para a primeira fila dos aliados de Washington — Milei e a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, foram os únicos líderes mundiais presentes na posse de Trump — já que a nação sul-americana cronicamente afligida não é particularmente importante enquanto parceira econômica ou geopolítica.

Em vez disso, por meio de Milei a Argentina oferece a Trump outra coisa que ele parece desejar: adoração.

“Eu o amo porque ele ama Trump”, disse o americano sobre o argentino em um discurso no ano passado. “Qualquer um que me ame, eu gosto.”

Milei enaltece Trump em público repetidamente. Ele postou imagens fabricadas de ambos se abraçando, deu de presente a Musk uma motosserra personalizada e, quando se tornou o primeiro líder mundial a visitar Trump após a eleição americana, Milei dançou por Mar-a-Lago e disse aos presentes: “Hoje o mundo é um lugar muito melhor”.

O radialista conservador argentino Carlos Kikuchi, que ajudou a comandar a campanha de Milei, afirmou que, para o líder argentino, “ter um relacionamento tão tranquilo com Trump e Musk é como tocar o céu”.

Elon Musk exibe motosserra que recebeu de presente de Javier Milei. Foto: Eric Lee/The New York Times

O Milei traduziu sua devoção em políticas. Semanas depois que Trump declarou que retiraria os EUA da Organização Mundial da Saúde, Milei fez o mesmo com a Argentina.

Depois que Trump retirou os EUA do Acordo de Paris sobre o clima, o governo de Milei afirmou que estava pensando em fazer o mesmo. Milei demitiu sua primeira ministra de Relações Exteriores porque ela votou nas Nações Unidas — como a Argentina sempre fez — contra o embargo dos EUA a Cuba.

E depois que Trump começou a criticar a Ucrânia — uma nação que Milei apoiou firmemente por anos — a Argentina se absteve de uma votação da ONU para condenar a Rússia por sua invasão.

Em alta Internacional Por que Trump está apostando tudo que os Estados Unidos têm? Acabo de enxergar o futuro, e adivinhem? Ele não envolve os Estados Unidos Para os EUA, no entanto, a Argentina continua sendo um arranjo constrangedor enquanto parceiro estratégico. A nação de 46 milhões se situa geograficamente separada de grande parte do mundo e está presa há décadas em sucessivos ciclos de crise econômica. Os países também vendem muito das mesmas coisas: milho, trigo, soja, carne, petróleo. O comércio entre EUA e Argentina caiu 8,6%, para US$ 16,3 bilhões, no ano passado. A Argentina ocupa a 36.ª posição global na compra de exportações americanas, de acordo com o instituto de pesquisa Observatório da Complexidade Econômica. Mesmo assim, na quarta-feira a Argentina foi atingida com a tarifa mínima de 10% aplicada a quase todos os países.

Mas Milei, que se descreve como um libertário radical, viu um lado positivo. “Amigos serão amigos”, escreveu ele nas redes sociais, com um link para a música do Queen e compartilhando posts argumentando que a Argentina obteve uma vantagem sobre os países atingidos por tarifas mais altas.

Pode-se argumentar que o maior benefício possível para os EUA são os grandes estoques de minerais estratégicos da Argentina, incluindo lítio, um componente necessário a baterias renováveis. Empresas americanas e chinesas são grandes participantes nas minas de lítio em expansão da Argentina, e a Tesla — administrada por Musk — compra lítio argentino para suas baterias de carros elétricos.

Diplomatas americanos pediram que o governo Milei se afaste da China, inclusive restringindo o acesso dos chineses ao lítio e aos minerais de terras raras na Argentina, de acordo com um ex-alto funcionário do governo Milei e diplomata graduado americano que falou sob condição de anonimato para discutir conversações privadas.

No entanto, o comércio entre Argentina e China aumentou sob Milei, e os chineses continuam sendo parceiros comerciais maiores do que os EUA, comprando soja, prata e carne bovina dos argentinos.

Até aqui, portanto, pode ser Milei quem mais se beneficiou dessa nova amizade.

A Argentina está buscando um empréstimo de US$ 20 bilhões do Fundo Monetário Internacional e, na qualidade de maiores acionistas do fundo, os EUA detêm o voto decisivo. Autoridades argentinas dizem que contam com o apoio de Trump. / TRADUÇÃO DE GUILHERME RUSSO