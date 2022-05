Candidatas independentes tentam energizar democracia australiana

THE NEW YORK TIMES - Em uma manhã fria às 5h50, Allegra Spender se preparou para mergulhar nas ondas ao lado de dezenas de nadadores oceânicos em Bondi Beach. Mas ela não estava lá apenas para se exercitar. Ela estava lá para conhecer os eleitores.

Seu nome estava em todas as camisetas e toucas de natação dos voluntários, identificando-a como candidata independente ao Parlamento federal australiano.

“É preciso muita coragem, o que você está fazendo”, disse Jason Carr, de 50 anos, consultor de segurança, que foi até declarar seu voto. “Boa sorte em agitar as coisas”, disse ele. Spender, de 44 anos, olhou para baixo e riu.

A candidata independente Allegra Spender diz achar ainda espantosa a atenção que vem com a política. Foto: Stephanie Simcox/The New York Times Foto: Stephanie Simcox/The New York Times

Candidata pela primeira vez, ela disse que ainda acha embaraçosa a atenção que vem com a política. Mas isso não a impediu de abalar o establishment político - ela faz parte de um movimento de cerca de 25 independentes, quase todos mulheres com carreiras de sucesso, que pretendem fazer nada menos do que rejuvenescer a democracia australiana, salvando-a da praga da corrupção, do populismo de direita e da misoginia.

Os chamados independentes verde-azulados, que tendem a compartilhar em sua campanha as cores de uma onda do Pacífico, propõem uma forte repreensão ao rígido sistema partidário da Austrália. Recrutados por grupos comunitários enérgicos que se formaram apenas nos últimos anos, eles são a face pública de uma nova abordagem à política que espera trazer a Austrália de volta ao centro, com foco em soluções para mudanças climáticas, integridade e valores como bondade.

As “cercetas”, como são conhecidas, podem ter um impacto profundo na eleição de sábado. O primeiro-ministro Scott Morrison, líder do conservador Partido Liberal, alertou para uma “cavalgada de caos” caso muitos independentes vençam. Mas se a votação for apertada, como esperado, e se nem a coalizão Liberal nem o Partido Trabalhista de oposição ganharem a maioria, esse grupo de mulheres vagamente organizadas que compartilham objetivos comuns de tornar o governo mais responsivo e produtivo pode decidir quem lidera o próximo Parlamento australiano.

Os homens grisalhos que lutam pelo poder no terceiro maior exportador de combustíveis fósseis do mundo - onde o assédio sexual na política é ignorado há muito tempo, onde o dinheiro entra e sai do governo sem supervisão, onde conservadores que promovem o populismo fazem proibições a atletas transgêneros uma plataforma de campanha - em breve poderão ser forçados a negociar com mães trabalhadoras independentes exigindo mudanças, apoiadas por eleitores mobilizados.

Allegra Spender (C, de preto) em praia em Sydney após nadar com apoiadores. Foto: Stephanie Simcox/The New York Times Foto: Stephanie Simcox/The New York Times

“É uma rebelião do centro sensato”, disse Spender, que está desafiando um candidato liberal em um distrito que seu pai já representou no Parlamento também como um liberal, na época em que o partido era mais de centro-direita.

“Não, rebelião é a palavra errada”, acrescentou. “É um movimento de pessoas que sentem que não estão representadas, e já tiveram o suficiente, e esperam que as coisas mudem.”

‘A indie do Indi’

As principais partes da Austrália são guardiões de sistemas operacionais antigos. Não há primárias, e o dinheiro obscuro paga muitas contas. Os partidos decidem quem concorre, e aqueles que vencem raramente quebram as fileiras, porque uma única brecha pode acabar com uma carreira política.

Em muitos distritos, há muito tempo existe a sensação de que a ambição política e a lealdade partidária importam mais do que os interesses locais. E enquanto parte desse descontentamento fluiu para partidos menores como os Verdes, à esquerda, e o One Nation, à extrema direita, o que está acontecendo agora com os independentes está mais focado em como melhorar a representação em vez de canalizar a frustração para uma ala partidária ou outra.

Começou longe das cidades, com uma líder sensata. O nome dela é Cathy McGowan.

Criadora de ovelhas e ex-presidente da Australian Women in Agriculture, ela chegou ao Parlamento em 2013 como independente de Indi, uma área rural a noroeste de Melbourne. Ela derrotou o titular liberal. E a forma como ela chegou lá foi ainda mais inovadora do que a própria vitória.

O processo começou antes de sua candidatura com um grupo de moradores locais – Voices for Indi – reunidos para discutir o que eles amavam em sua comunidade e o que eles queriam ver mudado. Mais de 400 pessoas participaram de 55 conversas em torno das mesas da cozinha, tomando um café ou uma cerveja, depois de uma aula ou durante o acampamento.

Viral

Essas conversas casuais levaram a um relatório cuidadoso que listou preocupações desde a má recepção de telefones celulares até as mudanças climáticas. Também buscou definir uma boa representação política com frases retiradas das conversas como “falar para valer” e “perguntar à comunidade o que ela precisa e está disposta a ouvir”.

Voices for Indi foi o catalisador da campanha de McGowan. Quando ela ganhou, os australianos de todo o país começaram a ligar e enviar e-mails. “Fiquei bastante surpresa com a resposta”, disse McGowan. “Houve um grande interesse.”

Para compartilhar o que aprendeu, ela organizou pequenos eventos em 2014 e 2017. Depois que outros grupos em Sydney ajudaram uma candidato independente, Zali Steggall, a derrubar o ex-primeiro-ministro Tony Abbott em 2019, o movimento de repente se tornou viral.

Voluntários posicionam cartazes pedindo votos para a independente Zali Steggall em Sydney. Foto: Mark Baker/AP Foto: Mark Baker/AP

McGowan, que deixou o Parlamento naquele ano, passando a cadeira para outra independente, Helen Haines, escreveu um livro em 2020 que contava sua história pessoal. Ela também começou a liderar conferências pelo Zoom durante a pandemia, conectando centenas de pessoas com inclinações semelhantes.

Cada grupo que surgiu embarcou em uma turnê para conhecer a candidata e acabou com sua própria lista de preocupações. Os grupos também realizaram eventos virtuais com especialistas em políticas.

“Os partidos políticos se desconectaram de qualquer tipo de associação local”, disse John Daley, professor da Faculdade de Direito da Universidade de Melbourne que escreveu um importante relatório sobre desengajamento e impasse no ano passado. “A cartilha independente vai precisamente na outra direção – remonta à ideia original de democracia representativa.”

Os esforços mais fortes parecem ter surgido em áreas com raízes conservadoras, famílias profissionais e intensa frustração com o afastamento do centro político pela coalizão governista liderada pelos liberais.

Pró-igualdade

A maioria dos candidatos é pró-negócios, pró-inovação (especialmente em energia) e orgulhosamente pró-igualdade (tanto em raça quanto em gênero).

Suas campanhas foram reforçadas por dinheiro de um grupo chamado Climate 200, que arrecadou mais de 12 milhões de dólares australianos, ou cerca de US$ 8,5 milhões, de 12 mil doadores para 22 candidatos independentes.

Isso levou os críticos a afirmar que eles não são realmente independentes. Mas McGowan e outros, incluindo Simon Holmes, fundador do Climate 200, dizem que os grandes partidos tradicionais simplesmente não entendem que foram interrompidos.

Os independentes e seus apoiadores descrevem o que está acontecendo como um movimento do século 21, organizado no Slack e no Zoom, com financiamento coletivo, descentralizado e comprometido com o pragmatismo. “Seja qual for o problema”, disse McGowan, “o que eles querem é ação”.

Diversão… e Mudanças Climáticas

Para iniciantes como Spender, que trabalhou em educação e energia renovável e para a empresa de moda fundada por sua mãe, Carla Zampatti, fazer campanha com novos grupos comunitários muitas vezes parece que ela está nadando em direção a uma boia distante com vizinhos enérgicos - cansativo, um pouco assustador, mas também gratificante.

Depois de nadar no oceano em Bondi, ela caminhou até um café próximo com todos os outros. Esperando na fila para o café, Spender se aqueceu perto de outros nadadores e alguns cachorros usando lenços Allegra. Durante a próxima hora, ela falou menos do que seus voluntários.

“Essa é a alternativa para um político de carreira”, disse Jonathan Potts, de 51 anos, que disse que passa cinco horas por dia como voluntário para eleger Spender. “É uma filosofia diferente – queremos cuidar de interesses de longo prazo em vez de interesses partidários.”

Em entrevistas, muitos dos independentes disseram que estavam inicialmente relutantes em concorrer, mas ficaram surpresos com o quão divertido foi trabalhar com uma abordagem voltada para a comunidade e as ideias em primeiro lugar.

Zoe Daniel (C) faz campanha em uma estação de trem em Melbourne. Foto: Asanka Brendon Ratnayake/The New York Times Foto: Asanka Brendon Ratnayake/The New York Times

Zoe Daniel, uma ex-correspondente estrangeira da emissora nacional da Austrália que é candidata independente nos subúrbios da baía de Melbourne, disse que ficou surpresa ao ver jovens estudantes parando do lado de fora de seu escritório de campanha, tirando selfies. Existe até um coral que canta músicas com “letras de Zoe”.

“Todos nós sentimos que fizemos amigos ao longo da vida com pessoas que pensam da mesma forma através disso”, disse ela.

Monique Ryan, uma neurologista pediátrica que está desafiando Josh Frydenberg, o tesoureiro nacional, disse que o apoio local aponta para o poder dos “pequenos valores liberais”.

Em seu distrito, 2 mil voluntários se apresentaram, incluindo várias centenas do Voices of Kooyong, que se inscreveram antes dela ser candidata. Eles bateram em cerca de 50 mil portas – quase todos os lares do eleitorado.

“Oferecemos algo que não é a política partidária normal”, disse ela. “Também oferecemos algo muito baseado em valores. Para mim, trata-se de integridade, transparência e ação sobre o clima, que muitas pessoas sentem uma profunda ansiedade. É sobre equidade de gênero, é sobre uma sociedade mais coesa.”

Monique Rayn conversa com eleitores durante votação antecipada em Melbourne. Foto: William West/AFP Foto: William West/AFP

As pesquisas mostram disputas acirradas para Daniel, Spender e Ryan. Independentes incumbentes, incluindo Andrew Wilkie na Tasmânia e Steggall em Sydney, também parecem estar em posições fortes. O destino de alguns outros independentes são mais difíceis de avaliar, mas o ímpeto deixou claramente os políticos conservadores no limite.

Frydenberg, que tem sido citado como um potencial primeiro-ministro, admitiu recentemente que estava enfrentando “a luta da minha vida política”.

Spender, em um evento climático recente com dois outros independentes - Georgia Steele, advogada, e Kylea Tink, empresária - disse que estavam tentando preencher um vazio nacional.

“Estou com raiva, quero dizer, com muita raiva porque os moderados da coalizão e até mesmo o Partido Trabalhista não estão tomando as medidas necessárias e que outras pessoas tenham que se levantar e fazer isso por eles”, disse Spender. “é uma transformação nacional”, acrescentou. “Não é um negócio, não é uma comunidade. É tudo.”