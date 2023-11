Como um profundo anseio palestino foi sequestrado pelo Hamas

O povo palestino é uma abstração para muitos americanos em meio ao horror da guerra em Gaza. Eles veem uma face cruel e terrorista no Hamas. E os rostos dos milhares de civis, vítimas desesperadas e inocentes, pegos pelo fogo cruzado.

Para esboçar um retrato mais pessoal da vida palestina, eu posso relatar uma série de experiências que começaram mais de 40 anos atrás, quando eu vivi por um breve período em um vilarejo palestino na Cisjordânia. O que eu vi por lá, em visitas ao longo de mais de quatro décadas, ajudou-me a apreciar mais com mais profundidade o anseio dos palestinos por dignidade e respeito — aspirações universais das quais nós não podemos nos esquecer neste momento em que tantos civis correm perigo em razão da guerra.

Mas eu também vi como o Hamas e outros grupos sequestraram emoções humanas básicas que testemunhei entre os palestinos e as usaram para cumprir seus próprios objetivos terroristas. E Israel, em sua fúria justificável contra o terrorismo, pode ter perdido de vista o fato de que o Hamas e os civis palestinos não são a mesma coisa.

O grupo terrorista tem explorado os tipos de mudanças que eu vi em visitas ao longo de quatro décadas a um vilarejo da Cisjordânia. Foto: MOHAMMED SABER / EFE

Eu não pretendo sentimentalizar minha experiência passada, especialmente neste momento em que as emoções estão ainda tão à flor da pele, mas veja como isso começou: eu cobria Oriente Médio pelo Wall Street Journal, em 1982, e queria entender a vida na Cisjordânia ocupada. Por meio de contatos em Amã, na Jordânia, eu providenciei hospedagem na residência de um homem chamado Hammadeh Kashkeesh, que trabalhava como talhador de pedras no vilarejo de Halhul.

A resistência a Israel e o anseio pelo Estado palestino eram o modo de vida em Halhul, que fica ao sul de Belém, em meio a colinas de pedra branca na estrada para Hebron. Mas essa fúria era quase silenciosa: um ancião do vilarejo tinha uma bandeira palestina costurada discretamente sobre uma caixa de lenços de papel; em outra residência, uma biografia de Yasser Arafat ficava escondida sob uma cadeira; numa terceira, um mapa da Palestina pré-1948 fora desenhado a mão atrás de uma folha de papel de parede.

Continua após a publicidade

Minha memória mais vívida de Halhul é das noites sobre a laje da casa de Kashkeesh. Os homens da família dormiam lá no verão. Quando eu me deitava sob o céu estrelado, o pai do meu anfitrião, Abu Hammadeh, apontava abaixo para o vilarejo e dizia, “Que lindo”. Alguns minutos depois, o idoso repetia, “Aqui é muito lindo”. E, finalmente, quando eu estava prestes a adormecer, ele gritava: “É o melhor lugar do mundo!”.

Abu Hammadeh saía todos os dias ao amanhecer com seu cavalo para cuidar das parreiras de sua família. As vinhas no entorno de Halhul eram o principal motor da economia do vilarejo. Os agricultores cultivavam as uvas; três serrarias fabricavam caixas para transportá-las; e comerciantes locais as despachavam em caminhões para Israel e Jordânia. Os moradores proclamavam que Hulhul produzia “as melhores uvas do mundo”.

Em 2003, eu visitei a família Kashkeesh novamente. Era um período mais obscuro, durante a Segunda Intifada. Abu Hammadeh tinha morrido, mas eu pedi para ver as parreiras que ele cuidava com tanto amor. Não seria possível, disse-me Kashkeesh. Ele apontou para cercas de arame farpado que isolavam uma nova estrada que Israel tinha construído para os moradores de um assentamento colonial atrás do vilarejo. As vinhas da família Kashkeesh ficaram do outro lado da estrada, tomadas ervas daninhas e esturricando sob o sol escaldante.

As esperanças pela paz tinham aumentado uma década antes com os Acordos de Oslo, e a recém-criada Autoridade Palestina, supostamente um prelúdio para o Estado, tinha construído um grande centro administrativo no vilarejo. Mas Kashkeesh foi mordaz. “Eles chegaram com a atitude de alguém que tinha libertado esta terra, mas parece que a única paixão deles é o dinheiro”, disse-me ele.

Essa corrupção enfraquece a Autoridade Palestina até hoje e é um dos fatores que colaboraram para o Hamas ganhar força. Na sexta-feira que visitei Kashkeesh em 2003, seus dois filhos voltaram da mesquita com um panfleto do Hamas que proclamava, “A morte é apenas um caminho até o nosso Deus”. Kashkeesh ficou indignado. “Matar inocentes vai contra o Islã”, afirmou ele.

Eu visitei Halhul mais uma vez, em 2014. A paisagem tinha mudado. Mais assentamentos coloniais e postos de controle israelenses tinham sido erguidos nas colinas em torno do vilarejo. Kashkeesh mostrava-se desalentado, exceto quando falava de seus sete filhos, todos graduados no ensino médio ou superior. Ele continuava descrente em relação à Autoridade Palestina (“mentirosos”) e ao Hamas. A liderança política palestina tinha “consumido a si mesma por dentro”, afirmou ele.

Continua após a publicidade

Eu deixei Halhul naquela última visita pensando que a oportunidade para a paz tinha realmente desaparecido. O gosto ficou amargo demais nas bocas de ambos os lados. E isso pode ser verdade especialmente após as terríveis baixas das semanas recentes de terrorismo do Hamas e retaliação israelense.

Mas Kashkeesh contou-me uma história durante uma de minhas visitas que fala do mistério humano que permite a reconciliação mesmo após a pior das tragédias. Quando jovem, Kashkeesh aderiu a um grupo guerrilheiro e acabou preso em Israel por seis anos. Quando foi solto, aos 29 anos, ele conseguiu trabalho em um resort israelense.

Um dia, ele me contou, um menino israelense caiu na piscina. Apesar de não saber nadar, Kashkeesh mergulhou e salvou a criança. Quando um israelense lhe perguntou depois por que ele arriscou a própria vida para salvar um judeu, Kashkeesh respondeu que o menino era um ser humano. Como ele poderia agir de outra forma?

Eu detesto o Hamas por envenenar esse espírito de humanidade compartilhada. E também fico furioso com os israelenses quando eles se esquecem que palestinos como Kashkeesh, que compartilham de valores universais, também existem — e construiriam algo decente se tivessem chance. / TRADUÇÃO DE AUGUSTO CALIL