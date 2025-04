Como uma nação hindu falsa enganou até a ONU e roubou terras na Bolívia?

Eles se dizem emissários da primeira “nação soberana” do mundo para os hindus, com seus próprios passaportes e “constituição cósmica”. Eles afirmam ter criado uma moeda oficial em ouro sagrado, administrada por um “banco de reserva”.

PUBLICIDADE Representantes desse país inexistente fizeram declarações em eventos da ONU e posaram para fotos com estadistas globais, congressistas americanos e o prefeito de Newark. Seu líder, um homem santo fugitivo, afirma ser capaz de guiar o processo de reencarnação, garantindo que os bilionários que usam seus serviços não serão pobres na próxima vida. Mas os autoproclamados Estados Unidos de Kailasa agora se chocam com a realidade.

Swami Nithyananda, o 'líder supremo hindu', diz ser capaz de guiar o processo de reencarnação, garantindo que os bilionários que usam seus serviços não serão pobres na próxima vida Foto: Nithyananda Dhyanapeetam / kailaasa.org

Mulheres rezam no Templo Kali, durante o festival Navratri, em Jammu, Índia Foto: Channi Anand/AP

Na semana passada, autoridades da Bolívia disseram que haviam prendido 20 pessoas associadas à Kailasa, acusando-as de “tráfico de terras”, depois de terem negociado arrendamentos de 1.000 anos com grupos indígenas para áreas da Amazônia.

Os acordos foram declarados nulos, e os Kailasans foram deportados - não para Kailasa, mas para seus países de origem, entre eles Índia, Estados Unidos, Suécia e China.

“A Bolívia não mantém relações diplomáticas com a suposta nação ‘Estados Unidos de Kailasa’”, afirmou o Ministério das Relações Exteriores da Bolívia em um comunicado. O “escritório de imprensa da Santa Sé do Hinduísmo” de Kailasa não respondeu aos pedidos de comentários.

A bizarra história de Kailasa remonta pelo menos a 2019, quando o guru conhecido como Swami Nithyananda - também conhecido como Sua Divina Santidade, o Sumo Pontífice do Hinduísmo - fugiu da Índia após ser acusado de estupro, tortura e abuso infantil.

Nascido Arunachalam Rajasekaran no sul da Índia, ele se tornou um monge hindu e fundou seu primeiro ashram aos 20 anos, perto do centro tecnológico de Bengaluru. Ele rapidamente construiu um império em toda a Índia e em cidades do mundo todo.

Nithyananda também era grandioso, ligando-se a longas linhagens religiosas e reais. Ele alegava poderes milagrosos, como ajudar os cegos a enxergar por meio de um “terceiro olho” ou atrasar o nascer do sol em 40 minutos.

“Sou a totalidade do desconhecido em sua vida. Sou o manifesto do não manifesto”, disse ele em um sermão. “No momento em que você se senta à minha frente, a iluminação começa”.

Durante uma conversa diante de uma grande multidão, ele endossou a ideia do “primeiro gerenciamento de confiança de reencarnação entre vidas do mundo”. Pessoas ricas como Bill Gates ou Warren Buffett poderiam investir alguns bilhões de dólares em um fundo; Nithyananda disse que possuía o sistema de conhecimento para garantir que eles recebessem o dinheiro quando renascessem.

Isso seria importante, disse o interlocutor de Nithyananda, “porque é possível que Bill Gates nasça muito pobre, Warren Buffett pode nascer em algum vilarejo africano como um cara muito pobre”.

Quando as acusações de estupro e agressão sexual começaram a se acumular e o governo foi atrás de Nithyananda, ele afirmou que os casos eram uma conspiração anti-hindu “para tomar minhas terras”.

Não se sabe ao certo para onde ele foi depois de fugir da Índia, mas relatos o colocam na América do Sul ou no Caribe. Alguns anos depois, ele ressurgiu com a declaração de que havia fundado os Estados Unidos de Kailasa, que ele disse ser o renascimento de reinos hindus do passado.

Partidários do ex-presidente Evo Morales protestam na sede do partido MAS, em La Paz, Bolívia Foto: Juan Karita/AP

Nova nação

O site da nova nação - onde a “cidadania eletrônica gratuita” está a apenas alguns cliques de distância - dizia que suas terras soberanas estavam “na região andina”. Nithyananda, que agora está na casa dos 40 anos, foi direto sobre os benefícios que o local oferecia.

Muitas pessoas me perguntaram: “Swami ji, por que você deixou um império tão grande que construiu na Índia e está sentado em um canto?”, disse ele em um vídeo, referindo-se a si mesmo usando um honorífico indiano. A resposta, segundo ele, foi a “imunidade” que o tornou “não processável” como chefe de seu próprio estado.

Acordo

O escândalo estourou depois que uma investigação do jornal boliviano El Deber revelou os contratos de arrendamento que os Kailasans haviam assinado com grupos indígenas na Amazônia.

Pedro Guasico, líder dos Baure, um dos grupos, disse que seu contato com os emissários de Kailasa havia começado no final do ano passado, quando eles chegaram oferecendo ajuda após incêndios florestais.

As conversas acabaram se voltando para o arrendamento de uma terra três vezes maior do que Nova Délhi, e os Baure concordaram com um acordo de 25 anos que supostamente lhes pagaria cerca de US$ 200.000 por ano. Mas quando os representantes de Kailasa voltaram com um rascunho em inglês, o contrato cobria 1.000 anos e incluía o uso do espaço aéreo e a extração de recursos naturais.

Guasico disse que seu grupo assinou mesmo assim. “Cometemos o erro de ouvi-los”, disse ele por telefone. “Eles nos ofereceram esse dinheiro como um bônus anual pela conservação e proteção de nosso território, mas isso era completamente falso.”