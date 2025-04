Como uma pequena biblioteca na fronteira entre EUA e Canadá se viu presa em tensão geopolítica

STANSTEAD, Quebec — Para Sylvie Boudreau, era apenas uma questão de tempo. A agente de fronteira canadense aposentada, observando a partir desta cidade pitoresca na fronteira com Vermont, ficou cada vez mais alarmada quando o presidente Donald Trump virou de ponta cabeça os laços entre EUA e Canadá. Trump tem ameaçado fazer do Canadá o “51.º estado” — uma provocação que uma secretária de gabinete repetiu na frente dela — e impor tarifas sobre seus produtos por causa de alegações infundadas de uma “invasão” de fentanil e imigrantes vindos do norte.

PUBLICIDADE Com a fronteira transformada em ponto inflamável, Boudreau se perguntou o que isso poderia significar para a Haskell Free Library and Opera House, onde ela é presidente do Conselho de Curadores. Por 120 anos, ela se dispôs na fronteira entre Quebec e Vermont, com uma fita preta esfarrapada marcando a linha de separação que passa por uma sala de leitura infantil. Sua localização não foi acidental. Seus fundadores queriam que a pequena biblioteca fosse apreciada por canadenses e americanos, como uma personificação física da coexistência amigável dos dois países. Agora, o relacionamento bilateral está mais desgastado do que a fita no piso de madeira rangente da Haskell. O primeiro-ministro Mark Carney disse que o relacionamento tradicional do Canadá com os Estados Unidos “acabou”. Então, ela não ficou surpresa quando as autoridades dos EUA se encontraram com Boudreau no mês passado e disseram que tinham decidido unilateralmente restringir o acesso canadense ao prédio, cuja entrada fica no lado dos EUA, um direito do qual os canadenses gozam há muito tempo.

Pauline Lussier, de Stanstead, Quebec, segura uma bandeira do Canadá, enquanto Chris Blais, de Derby Line, Vermont, segura uma bandeira dos Estados Unidos na livraria Haskel Foto: Christinne Muschi/AP

“Fiquei enfurecida”, disse Boudreau. “Qual é a necessidade disso?”

O Departamento de Segurança Interna afirma que isso é necessário. Eles dizem que traficantes de drogas e contrabandistas têm explorado o fato de que os canadenses podem atravessar a fronteira por um caminho adjacente à biblioteca e entrar pelo lado dos EUA sem ter que passar pela alfândega. Ele disse que houve 147 apreensões, uma incursão de veículo e quatro apreensões de veículos vinculadas a atividades ilícitas em torno da biblioteca no ano fiscal de 2024.

Mas algumas pessoas que vivem em ambos os lados da maior fronteira não defendida do mundo afirmam que a mudança é injustificada e fará pouco para conter qualquer atividade ilegal que esteja eventualmente ocorrendo. Eles dizem que isso não passa de uma jogada mesquinha em meio aos ataques do governo Trump ao Canadá — um gesto que corre o risco de minar o próprio propósito da biblioteca e destruir um modo de vida estimado pelos moradores dessas comunidades fronteiriças unidas que se irritam com o endurecimento da fronteira entre elas.

“Realmente, me parte o coração ver essas coisas acontecendo”, disse Kim Prangley, de Stanstead, que tem cidadania dupla e administrou a biblioteca por duas décadas, sucedendo a mãe.

Uma criança passa pela fronteira entre Estados Unidos e Canadá que fica no meio da livraria Hasket, em Derby Line, Vermont Foto: Christinne Muschi/AP

Uma biblioteca amada

A biblioteca tem suas origens em um romance transfronteiriço — uma ocorrência comum ao longo desta faixa da fronteira.

A cofundadora Martha Stewart Haskell, uma filantropa canadense, fundou a biblioteca e a casa de ópera em memória de seu falecido marido, Carlos Freeman Haskell, um rico dono de serraria de Vermont. O edifício no estilo Queen Anne, projetado por um arquiteto canadense e um americano, foi inaugurado em 1904.

Ela depende de ambos os países para funcionar. A energia hidrelétrica vem de Quebec, e o petróleo, de Vermont. Ela guarda livros em inglês e francês e paga impostos de renda no Canadá e nos EUA. Na casa de ópera, o palco fica no Canadá e grande parte do público fica nos Estados Unidos. Os clientes nos assentos J-13, K-10 e M-12 sentam-se em ambos os países.

Canadenses e americanos se abraçam na livraria Hasket, um símbolo da convivência amigável entre as comunidades fronteiriças Foto: Christinne Muschi/AP

A localização única da biblioteca há muito tempo atrai a atenção internacional. Quando Trump proibiu viagens de vários países de maioria muçulmana durante seu primeiro mandato, famílias separadas se reuniram na biblioteca. Na década de 1980, foi o local de um processo jurídico em que os réus canadenses se sentaram de um lado da fronteira e os promotores dos EUA os interrogaram do outro.

Meio século antes disso, Bernard Wexler, um imigrante judeu romeno no Canadá, fez um show lá. Era a época da Grande Depressão, e a banda do violinista country estava viajando por Quebec. Em uma tarde recente, seu filho, Gerald Wexler, fez sua própria peregrinação ao prédio a respeito do qual ele tanto ouvira falar quando era menino. E quanto ao que estava acontecendo agora?

“É loucura”, disse Gerald Wexler. “Maluquice.”

“A fronteira estava lá, mas não estava lá”, disse Stone.

“Foi maravilhoso”, disse Prangley, “mas todos nós podíamos sentir o nó se apertando”.

O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, participa de uma coletiva de imprensa, em Ottawa, Canadá Foto: Dave Chan/AFP

Agora, há câmeras em postes de luz. Autoridades dos EUA exigiram que a biblioteca proibisse reuniões de famílias separadas por causa de medidas de imigração como condição para a reabertura após a pandemia. Uma placa do lado de fora da Haskell alerta contra vadiagem — em francês, haitiano, crioulo, persa, romeno e russo.

O prédio também chamou a atenção das autoridades. Em 2018, um homem de Quebec se declarou culpado de acusações de conspiração para usar a biblioteca para contrabandear armas para o Canadá. Em 2020, um homem da Pensilvânia se declarou culpado de usar uma estrada perto do prédio para contrabandear papagaios para Vermont. Em novembro, autoridades dos EUA acusaram um venezuelano de vários crimes depois que ele dirigiu uma motocicleta pela fronteira, a cerca de 800 metros da biblioteca.

Boudreau e Stone disseram que trabalham há muito tempo com autoridades dos EUA para resolver essas preocupações. Ex-integrante da unidade K-9 da Agência de Serviços de Fronteira do Canadá, Boudreau agora treina funcionários para detectar atividades suspeitas. Ela e outros insistem que atividades ilegais dentro e ao redor da biblioteca não são um problema importante e que as novas medidas farão pouco para contê-las.

“É quase inteiramente teatro”, disse Edward Alden, membro sênior do Conselho de Relações Exteriores e coautor de “Quando o mundo fechou suas portas: a tragédia da Covid-19 e o futuro das fronteiras”.

A secretária de Segurança Nacional, Kristi Noem, acena durante um discurso do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em Washington Foto: Mark Schiefelbein/AP

‘Vergonha do meu país’

A preocupação com a imunidade informal da biblioteca às restrições de fronteira aumentou aqui após uma visita em janeiro da Secretária de Segurança Interna, Kristi L. Noem. Primeiramente relatado pelo Boston Globe, Noem andou de um lado da fita da fronteira para o outro, dizendo “EUA em primeiro lugar” no lado dos EUA e “51º estado” no lado canadense.

A notícia se espalhou rapidamente. Stone chamou a atitude de “infantil”. Boudreau ficou “chocada”. Prangley achou “de mau gosto”.

As autoridades dos EUA permitirão que os portadores de cartão da biblioteca canadense acessem o prédio normalmente até 1º de outubro. Depois, eles devem passar por uma passagem oficial da fronteira dos EUA. Boudreau planeja converter uma saída de emergência no lado canadense em outra entrada. Autoridades de ambos os países terão que aprovar as mudanças.

Bandeiras de Estados Unidos e Canadá em um posto de fronteira em Sarnia, Ontario Foto: Geoff Robins/AFP

Uma campanha no GoFundMe para arrecadar dinheiro para a nova entrada superou a meta definida. Seus doadores incluíam vários americanos arrependidos. “Estou envergonhado do meu país e de coração partido pelos danos sem sentido que estamos infligindo”, escreveu um deles.

“O que está acontecendo em Haskell está acontecendo do outro lado da fronteira, que é … a eliminação dos espaços transfronteiriços especiais”, disse Alden. “Eles eram símbolos da profunda confiança e amizade entre os Estados Unidos e o Canadá, que infelizmente foi profundamente corroída.” / TRADUÇÃO DE AUGUSTO CALIL