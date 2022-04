Como Zelenski controlou a política fraturada da Ucrânia e enfrentou Putin

THE NEW YORK TIMES - Tanques russos cruzavam a fronteira e Kiev, a capital ucraniana, estava dominada pelo medo e pelo pânico. Começaram os combates de rua e uma coluna blindada russa, avançando para a cidade, chegou até 3 km do gabinete do presidente Volodmir Zelenski.

Leia também Explosões atingem a Transnístria, região da Moldávia aliada à Rússia, em meio a temores de uma nova frente na guerra

Naqueles tensos primeiros dias da guerra, quase todo mundo – o presidente russo, Vladimir Putin, analistas militares e muitos oficiais ocidentais – esperavam que a liderança ucraniana se fraturasse.

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

Em vez disso, Zelenski decidiu permanecer na capital, tirando selfies enquanto atravessava Kiev para tranquilizar seu povo. E ele ordenou que seus assessores seniores, muitos membros do gabinete e grande parte de seu governo também ficassem, apesar dos riscos.

Volodmir Zelenski concede entrevista coletiva em uma estação em Kiev, em 23 de abril Foto: SERGEY DOLZHENKO/EFE

Foi um momento de cristalização para o governo de Zelenski, garantindo que uma ampla gama de agências continuasse funcionando com eficiência e sincronia. Políticos importantes deixaram de lado as brigas internas que definiram a política ucraniana por décadas e, em vez disso, criaram uma frente amplamente unida que continua até hoje.

Nenhum alto funcionário desertou ou fugiu, e a burocracia rapidamente entrou em pé de guerra.

“Nos primeiros dias da guerra, todos estavam em choque, e todos estavam pensando no que fazer - ficar em Kiev ou ir embora”, disse Serhi Nikiforov, porta-voz de Zelenski. “A decisão do presidente foi a de que ninguém iria a lugar nenhum. Ficamos em Kiev e lutamos. Isso se consolidou.”

Para grande parte do mundo, Zelenski é mais conhecido por aparecer por videoconferência com uma mensagem diária de coragem e desafio, para reunir seu povo e exortar os aliados a fornecerem armas, dinheiro e apoio moral.

No domingo, ele comandou a atenção global novamente em uma reunião em Kiev com dois altos funcionários americanos, o secretário de Estado Antony Blinken e o secretário de Defesa Lloyd Austin, que prometeram mais apoio militar e - em um movimento de importância simbólica - disse que os Estados Unidos tentariam reabrir sua embaixada em Kiev.

Mas nos bastidores, o sucesso de Zelenski até agora também está enraizado na capacidade do governo de operar sem problemas e tomar medidas para ajudar as pessoas a lidarem com a nova realidade, como uma ampla desregulamentação para manter a economia à tona e fornecer bens e serviços essenciais.

Ao afrouxar as regras sobre o transporte de carga, por exemplo, o governo conseguiu lidar com o terrível risco de escassez de alimentos em Kiev, a capital, nos primeiros dias da guerra. E em março ele baixou os impostos comerciais para 2% – e somente se o proprietário quisesse pagar.

“Pague se puder, mas se não puder, não há perguntas”, disse Zelenski na época.

O então candidato Volodmir Zelenski durante as gravações de seu programa de televisão, em 17 de fevereiro de 2019 Foto: Brendan Hoffman/The New York Times)

Mais contencioso, ele combinou seis emissoras de televisão que anteriormente competiam entre si em um único meio de comunicação. A fusão, disse ele, era necessária para a segurança nacional, mas frustrou oponentes políticos e defensores da liberdade de expressão.

Ele também forjou uma trégua com seu principal oponente político doméstico, o ex-presidente Petro Poroshenko, com quem vinha brigando até o início da guerra.

Um grande efeito de guerra em torno da bandeira, sem dúvida, facilitou o trabalho de Zelenski, disse Volodmir Yermolenko, editor-chefe da Ukraine World, uma revista que cobre política. “Zelenski é quem ele é devido ao povo ucraniano, que está por trás dele, mostrando coragem.”

Ele acrescentou que “isso não é para minar seus esforços” e creditou a Zelenski por adaptar sua política populista pré-guerra a um estilo de liderança eficaz na esteira do conflito.

Hoje em dia, o local de trabalho de Zelenski na Rua Bankova é um espaço silencioso e escuro cheio de soldados; existem postos de tiro protegidos por sacos de areia nos corredores e nos patamares das escadas. “Estávamos preparados para lutar exatamente neste prédio”, disse Nikiforov.

Da TV para a política

Ex-comediante, o líder ucraniano se cercou de um grupo de partidários de seus dias na televisão, relacionamentos que geraram acusações de favorecimento no passado, mas que o serviram bem durante o conflito, mantendo sua equipe de liderança na mesma página. E Zelenski estruturou seus dias de uma maneira que funciona para ele.

Zelenski recebe instruções individuais por telefone do general Valeri Zaluzhni, comandante das Forças Armadas, várias vezes ao dia e muitas vezes na primeira hora da manhã, disseram assessores e conselheiros.

Isso é seguido por uma videoconferência matinal com o primeiro-ministro, às vezes outros membros do gabinete, e líderes militares e de agências de inteligência em um formato que combina a tomada de decisões militares e civis, de acordo com Nikiforov, seu porta-voz.

Para ter certeza, os discursos em vídeo de Zelenski – ao Congresso dos EUA, ao Parlamento britânico, à Knesset israelense e outros governos – continuam sendo o elemento definidor e mais eficaz de seu papel na guerra. Os Exércitos ucraniano e russo ainda estão em batalhas campais nas planícies orientais, mas na guerra de informação Kiev claramente venceu.

Presidente Zelenski fala ao Parlamento de Portugal em 21 de abril Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Ministrados com paixão por um ex-ator com um senso aguçado de narrativa e drama, os discursos de Zelenski reuniram seus compatriotas e galvanizaram o apoio internacional.

Alguns são improvisados e outros mais roteirizados. Um ex-jornalista e analista político de 38 anos, Dmitro Litvin, teria servido como redator de discursos de Zelenski. Nikiforov, o porta-voz, confirmou que o presidente está colaborando com um escritor, mas se recusou a dizer com quem.

Politicamente, Zelenski fez alguns movimentos iniciais que lhe permitiram reduzir qualquer conflito interno que pudesse prejudicar o esforço de guerra.

Entre eles estava a desconfortável reaproximação com Poroshenko, que criticou duramente Zelenski desde que perdeu para ele na eleição de 2019. A disputa continuou mesmo enquanto a Rússia concentrava tropas na fronteira, com o promotor de Zelenski colocando Poroshenko em prisão domiciliar por várias vezes.

Mas no dia em que a Rússia invadiu o país, os dois líderes chegaram a um entendimento. “Encontrei-me com Zelenski, apertamos as mãos”, disse Poroshenko em março. “Dissemos que estamos começando do zero, ele pode contar firmemente com meu apoio, porque agora temos um inimigo. E o nome desse inimigo é Putin.”

Gabinete de partidários

Zelenski proibiu outra facção principal da oposição, um partido político de tendência russa.

Isso ajudou que o partido político de Zelenski, Servo do Povo, conquistasse a maioria dos assentos no Parlamento em 2019, permitindo a ele nomear um gabinete de partidários antes da guerra. Os governos ucranianos anteriores estavam divididos entre presidentes rivais e gabinetes controlados pela oposição.

“Não no papel, mas na realidade, é tudo uma grande equipe”, disse Igor Novikov, ex-assessor de política externa. “É muito unido.”

Timofi Milovanov, ex-ministro da Economia e agora conselheiro econômico do gabinete do presidente, comparou a política ucraniana a “entes queridos brigando”. “É uma briga de família”, disse. “Mas a família vem em primeiro lugar.”

O grupo mais próximo do presidente é composto em grande parte por veteranos da indústria de mídia, cinema e comédia com origens semelhantes às de Zelenski.

Andri Yermak, chefe de gabinete e ex-produtor de cinema, é amplamente visto como o segundo político mais poderoso da Ucrânia, embora o sucessor constitucional seja o presidente do Parlamento, Ruslan Stefanchuk, que no início da guerra foi retirado para o oeste da Ucrânia. Yermak supervisiona a política externa e econômica.

Em imagem de 19 de março de 2022, o presidente Volodmir Zelenski faz um discurso em vídeo em uma rua de Kiev Foto: Imprensa Oficial/AFP

Outros conselheiros importantes são Mikhailo Podoliak, ex-jornalista e editor que é negociador com os russos; Serhi Shefir, ex-roteirista, agora conselheiro político doméstico; e Kirill Timoshenko, um ex-cinegrafista que agora supervisiona a ajuda humanitária.

O alto comando militar é composto por oficiais, incluindo o general Zaluzhni, com experiência na luta contra a Rússia durante os oito anos de conflito no leste da Ucrânia.

Nos primeiros dias da guerra, Zelenski estabeleceu três prioridades para os ministérios de seu governo, de acordo com Milovanov: aquisição de armas, remessa de alimentos e outros bens e manutenção do abastecimento de gasolina e diesel. Os ministérios foram instruídos a reescrever os regulamentos para garantir uma entrega rápida em todas as três faixas.

Isso foi talvez mais útil na corrida frenética inicial para levar comida para Kiev, que corria o risco de ser sitiada e passar fome.

Com a cadeia de suprimentos interrompida, o gabinete presidencial negociou um acordo entre cadeias de supermercados, empresas de transporte rodoviário e motoristas voluntários para estabelecer um único serviço de transporte rodoviário que abasteça todas as lojas de alimentos. As lojas postariam um pedido em um site, e qualquer motorista disponível atenderia o pedido gratuitamente ou pelo custo da gasolina.

Talvez o movimento mais controverso de Zelenski tenha sido combinar as seis redações de televisão em um canal com uma única reportagem. A principal estação de televisão da oposição, o Canal 5, afiliada a Poroshenko, foi excluída do grupo.

Zelenski justificou a medida como necessária para a segurança nacional. Os opositores viram isso como um exemplo preocupante do governo reprimindo a dissidência.

“Espero que a sabedoria prevaleça, e a intenção não seja usar isso para manter os concorrentes políticos reprimidos”, disse Volodmir Ariev, membro do partido político Solidariedade, de Poroshenko.

Transparência em xeque

A transparência no Parlamento ucraniano também foi uma vítima da guerra.

O Parlamento se reúne em intervalos irregulares e não anunciados que duram mais ou menos uma hora, por razões de segurança, para evitar um ataque rápido de mísseis de cruzeiro russos.

Para acelerar as sessões, os membros não debatem os projetos de lei publicamente na Câmara, mas em particular enquanto os elaboram, de acordo com Ariev. Em seguida, os parlamentares se reúnem na imponente câmara neoclássica, votam rapidamente e depois se dispersam.

Milovanov, o conselheiro econômico do presidente, disse que a cultura política pluralista da Ucrânia vai se recuperar. A unidade agora é necessária, disse ele.

“Não se preocupe”, disse ele. “Voltaremos a lutar por uma política econômica liberal versus protecionista, controles de preços, como atrair investimentos e todo o resto.”





*COLABORAÇÃO DE MARIA VARENIKOVA, DE KIEV