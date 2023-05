Compositor é confundido com Meghan Markle na coroação de Charles III e tenta desfazer a confusão

LONDRES – Meghan Markle, esposa do príncipe Harry, anunciou antes da coroação de Charles III que não apareceria na cerimônia. Não foi vista, de fato. Mas uma figura de cabelos grisalhos e bigodes longos estava lá e despertou curiosidade. Seria a princesa disfarçada?

A pergunta surgiu como brincadeira nas redes sociais e se espalhou no Reino Unido, como é de esperar quando se trata dela, a personalidade real que desperta mais fascínio e atenção dos tabloides ingleses. Mais uma vez, o nome dela se tornou um dos mais virais durante eventos da monarquia, agora sem sequer estar presente.

A brincadeira começou quando uma figura de cabelos grisalhos longos estilo Beatles, bigodes compridos e óculos de sol estilo aviador apareceu na Abadia de Westminster durante a transmissão da coroação. À medida que as câmaras davam zoom, alguns espectadores decidiram afirmar que se tratava de um disfarce astuto da princesa.

Logo os tabloides britânicos e americanos também se juntaram à brincadeira. Um deles trouxe a manchete: “Os espectadores da coroação convenceram Meghan Markle a ‘entrar secretamente na cerimônia’ com um disfarce bizarro”.

A especulação levou o verdadeiro homem por trás dos óculos de aviador a falar publicamente. Não, não era Meghan, como é fácil notar pela imagem. Tratava-se do compositor galês Karl Jenkins, de 79 anos. “Fiquei muito surpreso que algumas pessoas pensaram que eu era Meghan Markle disfarçada”, disse no TikTok.

Jenkins parece calmo e ao mesmo tempo confuso no vídeo. Comenta que alguns colunistas chegaram a dizer que o cabelo e o bigode eram “obviamente um disfarce” para ele (ou ela) “tentar roubar as jóias da coroa”. “Eu fico assim o tempo todo”, afirmou Jenkins aos sorrisos. “Tenho bigode desde os 18 anos. Estava muito na moda na época. (...) Não há nada de estranho ou surpreendente nisso.”

Continua após a publicidade

Nomeado cavaleiro do Reino Unido, o compositor declarou que estava na coroação porque uma das suas músicas tocou durante a cerimônia. Ainda no Tiktok, ele mostrou a medalha que aparece na imagem da coroação, dada a ele pela rainha Elizabeth II.

Imagem mostra Meghan Markle durante evento no Central Park, em Nova York, em 2021. Princesa não esteve presente na coroação de Charles III Foto: Caitlin Ochs/ Reuters

Segundo uma pesquisa de 2011, Jenkins é um dos compositores vivos mais escutados no Reino Unido. Ele possui diversas homenagens no país e no exterior, de acordo com seu site oficial.

O vídeo que ele gravou foi visto mais de um milhão de vezes no TikTok e repercutiu nos tabloides ingleses. A BBC publicou a manchete “Eu não era a Meghan disfarçada”; o Daily Mail falou em “mistério resolvido”. Mas nem todos desistiram da brincadeira. “Eu nunca vi você e Meghan Markle na mesma sala, sir”, comentou um perfil no TikTok. “É exatamente o tipo de coisa que Meghan Markle disfarçada diria”, escreveu outro no Twitter.

Especulações sobre a presença de Meghan

Cerca de 2 mil pessoas foram convidadas pelo Palácio de Buckingham para participar da coroação de Charles III, no sábado, 6. Entre eles, estavam o príncipe Harry e a sua esposa, Meghan. Harry apareceu na cerimônia do pai, mas Meghan dispensou o convite e anunciou que não estaria presente. A ausência foi confirmada previamente pelo palácio.

O casal está envolvido em discordâncias públicas com outros membros da monarquia. O príncipe, o quinto na linha de sucessão real, não teve nenhum papel formal na coroação e voltou aos Estados Unidos no fim do evento. Meghan ficou na Califórnia no aniversário do filho Archie (que coincidiu com a data da cerimônia). /THE WASHINGTON POST