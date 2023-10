Conexão com a internet começa a ser restaurada na Faixa de Gaza

A internet na Faixa de Gaza está sendo gradualmente restaurada neste domingo, 29, após ter sido interrompida na sexta-feira, dia 27, em toda a região após bombardeios de Israel. A informação foi confirmada pelo órgão de vigilância de rede, Netblocks.

“Dados de rede em tempo real mostram que a conexão com a internet está sendo restaurada na Faixa de Gaza”, observou o Netblocks no X, antigo Twitter. Um correspondente da AFP também confirmou que conseguiu, de fato, restabelecer a conexão com a internet, a rede móvel e se comunicar com outras pessoas na região.

As comunicações de telefone fixo, celular e internet foram cortadas na sexta-feira, dia 27. Foto: MOHAMMED ABED / AFP

A Paltel, principal empresa de telecomunicações que opera na Faixa de Gaza, juntamente com sua subsidiária Jawwal, utilizou o Facebook para anunciar a restauração gradual dos serviços de comunicações (telefonia fixa, móvel e internet) que haviam sido interrompidos devido ao ataque ocorrido na sexta à noite.

O bloqueio das comunicações privou milhões de habitantes de Gaza de contatar famílias, tanto dentro como fora do território sob cerco. Além disso, várias organizações internacionais, como o Crescente Vermelho e agências da ONU, também informaram ter perdido contato com o pessoal deles na Faixa de Gaza. /AFP.