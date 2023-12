Artigo: Conflitos e crises revelam a ponta do iceberg que os vulneráveis enfrentam no acesso à saúde

Há setenta e cinco anos, sobre as cinzas da Segunda Guerra Mundial e do sofrimento humano sem precedentes que ela causou, as nações encontraram uma forma de construir “as fundações da liberdade, justiça e paz no mundo”, assegurando os direitos fundamentais a toda a gente, em toda a parte.

Esse princípio está plasmado na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi adoptada em 1948. A Organização Mundial da Saúde foi fundada nesse mesmo ano e a sua Constituição incluía a saúde como “um dos direitos fundamentais de qualquer ser humano, sem distinção de raça, religião, opção política ou condição econômica ou social”.

No 75º aniversário destas importantes etapas, deveríamos estar a comemorar as enormes conquistas alcançadas no domínio dos direitos humanos e na melhoria de muitos indicadores de saúde que são vitais.

Mas no final de 2023, o mundo encontra-se novamente envolvido em guerras e crises. Os conflitos em Gaza, Israel, Etiópia, Sudão, Ucrânia, Rússia e Myanmar, entre outros, têm causado incalculável sofrimento, a despeito dos repetidos apelos ao respeito pela Lei Humanitária Internacional. As populações têm–se debatido com as consequências de sismos, cheias e secas agravadas pela crise climática.

Refugiados etíopes aguardam por ajuda na aldeia Hamdayet, no norte do país. Etiópia teve conflito entre o governo federal e a região de Tigray nos últimos anos, já finalizado, mas ainda tenta se recuperar Foto: Mohamed Nureldin Abdallah / Reuters

As unidades de saúde e os trabalhadores encontram-se entre as vítimas dessas crises e há demasiadas pessoas que desnecessariamente morreram ou sofreram danos físicos dramáticos.

A angústia que diariamente observamos nas nossas telas provoca profunda indignação e revolta. E, contudo, essas imagens ensanguentadas são apenas a ponta de um iceberg, quando sabemos que existem violações ainda mais generalizadas do direito à saúde de centenas de milhões de pessoas.

Na verdade, depois de terminadas as crises agudas, a exclusão e discriminação subjacentes que se encontram ocultadas permanecem. Combater essas violações evitáveis dos direitos requer que os líderes mundiais e outros detentores dos poderes e responsabilidades levem a sério o seu dever de respeitar, proteger e cumprir os direitos humanos.

Os civis sofrem as consequências e, inevitavelmente, quem mais sofre são os mais pobres e aqueles que são alvo de discriminação. A pobreza, a discriminação e outros fatores tornam as pessoas mais vulneráveis às catástrofes – e mais provável que as sociedades sejam incendiadas por atos violentos.

Para pôr termo aos conflitos e construir comunidades mais preparadas e protegidas contra as catástrofes, é preciso atacar a pobreza sistêmica, a marginalização e a discriminação, bem como desmantelar as estruturas económicas e políticas que as sustentam.

Para tal, é necessário priorizar os mais vulneráveis, promovendo a paz, prevenindo a pobreza e protegendo as pessoas que se encontram em situação de maior risco.

E, no entanto, a escalada inédita da riqueza é acompanhada por idêntica escalada das desigualdades estruturais.

Em 2022, os 10% mais ricos da população mundial controlavam uns impressionantes 76% de toda a riqueza mundial; a metade mais pobre controlava apenas 2%. Os mais ricos exercem uma influência desproporcional sobre o modo como as nossas economias e sociedades são governadas.

A Covid-19 exacerbou anda mais essas disparidades. O Grupo das Nações Unidas para a Resposta às Crises Mundiais relata que 60% dos trabalhadores têm rendimentos mais baixos agora do que antes da pandemia. Contudo, foram esses mesmos indivíduos que nos ajudaram a atravessar essa crise. As suas dificuldades económicas são uma farsa da gratidão que lhes é devida.

De acordo com o último relatório sobre a Desigualdade no Mundo, a luta contra a pobreza sofreu um grave revés causado pela COVID-19. Em 2020, a pobreza global extrema tinha subido 8,4% em relação a 2019, com mais de 70 milhões de pessoas empurradas para a pobreza extrema. Os mais pobres do mundo perderam duas vezes mais do que os mais ricos e a as desigualdades globais aumentaram pela primeira vez em décadas.

A pobreza e as desigualdades de tão grandes proporções não prejudicam somente os indivíduos; elas minam profundamente a harmonia social e a paz. Este não é um cenário em que alguém queira viver ou oferecer às gerações futuras.

Mas não é obrigatório que assim seja. Uma abordagem às nossas sociedades, economias e busca da paz que seja mais saudável e baseada nos direitos humanos pode levar as políticas a reverterem esta situação.

Os governos podem adotar ações que protejam as pessoas contra os súbitos choques que abalam as sociedades, quer sejam causados por falência económica, sismos, calamidades climáticas, conflitos ou pandemias.

Mas sabemos que, quando o pó de uma crise aguda assenta, o sofrimento dos mais vulneráveis permanece: o Banco Mundial estima que em 2030, 46% das pessoas mais pobres de todo o mundo viverão em zonas caracterizadas como frágeis ou afetadas por conflitos. A insegurança alimentar é duas vezes mais prevalente nessas zonas.

Os direitos humanos devem orientar as decisões sobre investimentos para reduzir os riscos de crises. Esses direitos devem ser colocados no centro da prevenção, resposta e resolução de conflitos. As sociedades que se baseiam nos direitos humanos têm maior possibilidade de manter relações pacíficas e evitar a escalada de conflitos.

Na aurora de um novo ano, não só apelamos à paz e à proteção dos direitos humanos e da saúde, mas também exortamos a um novo compromisso radical para acabar com a pobreza.

O Conselho da OMS sobre Economia da Saúde para Todos aponta uma contradição flagrante: “embora, pelo menos, 140 países reconheçam, algures na sua constituição, a saúde como um direito humano, somente quatro países até à data mencionam a forma de a financiar”.

Não se deve olhar para a saúde como um custo ou um luxo de que apenas podem beneficiar aqueles que a podem pagar. A saúde deve ser vista como um investimento crucial no bem-estar da humanidade. Uma economia justa promove a igualdade, investe nos cuidados de saúde e garante a distribuição equitativa dos recursos.

Todas as decisões tomadas a nível nacional no domínio económico, fiscal, monetário, investimento e negócios devem ser encaradas e geridas através do prisma da saúde e dos direitos humanos.

Nesse sentido, combater a pobreza, priorizar a paz, investir na educação, garantir salários justos e eliminar todas as formas de discriminação são passos imperiosos para concretizar o direito à saúde para todos e construir sociedades justas e pacíficas.

A prescrição para a humanidade é clara: é tempo de deixar de colocar a riqueza à frente da saúde. Apenas protegendo as pessoas em maior risco de pobreza, crises e desigualdades poderemos construir uma paz duradoura, prosperidade e saúde para todos.

Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus é o Diretor-Geral da Organização Mundial da Saúde.

Volker Türk é o Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos.