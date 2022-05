Confronto em Severodonetsk se acirra enquanto tropas ucranianas tentam contraofensiva

Tropas russas e ucranianas travam “intensos combates” nos arredores de Severodonetsk nesta segunda-feira, 30, informaram autoridades ucranianas da cidade transformada em ruínas pelos intensos ataques russos.

De acordo com o governador de Luhansk, Serhi Gaidai, os russos avançam pelas franjas sudeste e nordeste da cidade, em um momento em que Moscou concentra seu poder de fogo no último grande centro populacional ainda controlado pelas forças ucranianas nesta província do Donbas.

“(Os russos) usam as mesmas táticas repetidamente. Eles bombardeiam por várias horas - por três, quatro, cinco horas - seguidas e depois atacam”, disse Gaidai, acrescentando: “Aqueles que atacam morrem. Em seguida, bombardeios e ataques seguem novamente, e assim por diante, até que eles irrompem em algum lugar.”

Veículos destruídos em uma estrada de Severodonestk, em 24 de maio.

Com as temperaturas subindo, ele disse que havia um “cheiro terrível de morte” nos arredores da cidade.

Em um discurso televisionado, o presidente Volodmir Zelenski descreveu a captura de Severodonetsk como “uma tarefa fundamental para os ocupantes” e disse que a Ucrânia está fazendo todo o possível para deter o avanço.

“Cerca de 90% dos prédios estão danificados. Mais de dois terços do parque habitacional da cidade foram completamente destruídos”, disse ele.

Apesar dos bombardeios incessantes deixarem apenas ruínas para as forças ucranianas defenderem, a recusa em se retirar desacelerou a ofensiva russa na região de Donbas. Uma contraofensiva também conseguiu expulsar tropas leais a Moscou da vila de Toshkivka, mais ao sul, frustrando o esforço russo de cercar a área, ao menos temporariamente.

O Ministério da Defesa da Ucrânia disse que Moscou também está tentando se reagrupar para atacar a cidade estrategicamente importante de Sloviansk, mais a oeste.

Capturar Severodonetsk e Lisichansk, cidades vizinhas separadas pelo Siverski Donets, daria à Rússia o controle efetivo da província de Luhansk, o que poderia fazer o Kremlin declarar alguma forma de vitória.

Mas ao concentrar seus esforços em uma batalha pela única pequena cidade - Severodonetsk abrigava cerca de 100 mil pessoas antes da guerra - a Rússia pode estar deixando outro território aberto a eventuais contra-ataques ucranianos.

Os últimos dias mostraram sinais iniciais de uma potencial contraofensiva ucraniana no sul, onde Moscou está tentando consolidar seu controle da província de Kherson.

Kiev diz que suas forças empurraram as tropas russas nos últimos dias para posições defensivas em três aldeias - Andriivka, Lozove e Bilohorka - todas localizadas na margem sul do rio Inhulets, que forma a fronteira de Kherson./ REUTERS