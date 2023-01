Confrontos entre manifestantes pró-Castillo e policiais deixam 12 mortos no Peru

Confrontos entre policiais e manifestantes opositores da presidente do Peru, Dina Boluarte, deixaram ao menos 12 mortos nesta segunda-feira, 9, na cidade de Juliaca, sul do país, segundo a Ouvidoria Pública. A violência começou após os manifestantes, que pedem a convocação de novas eleições gerais após o ex-presidente Pedro Castillo ser destituído por tentar um golpe de Estado, tentarem ocupar o aeroporto da cidade.

Segundo uma autoridade de saúde do hospital Carlos Monge, as vítimas foram atingidas por balas. O prefeito de Juliaca, Oscar Cáceres, chamou a situação de “massacre entre peruanos” e pediu pacificação. Ao menos 34 pessoas morreram desde o início dos protestos, em dezembro.

As manifestações contra Boluarte retornaram há uma semana, após uma trégua de duas semanas que coincidiram com as festas de fim de ano. Estradas e aeroportos voltaram a ser bloqueados em 6 das 25 regiões do país. O epicentro é a região de Puna, na fronteira com a Bolívia, onde uma greve foi convocada por tempo indeterminado no dia 4.

Tropa policial dispara bombas contra manifestantes peruanos na cidade de Puno, em imagem desta segunda-feira, 9. Ao menos 12 pessoas foram mortas nos protestos mais recentes do país Foto: Juan Carlos Cisneros / AFP

Em Ayacucho, os manifestantes conseguiram que as operações do aeroporto sejam suspensas nesta terça-feira, 10. A suspensão foi anunciada pelo Ministério dos Transportes e Comunicações do Peru através do Twitter como uma “medida de prevenção” às manifestações.

Além da saída da atual presidente, as manifestações exigem a convocação de uma Assembleia Constituinte e a liberdade do ex-presidente Pedro Castillo, que cumpre 18 meses de prisão pelo crime de rebelião. Os protestos são realizados nos arredores de áreas turísticas do país, como as cidades de Cusco, Arequipa, Madre de Dios, Tacna e Apurimac.

Evo Morales é proibido de entrar no Peru

Enquanto o país vive uma grave crise institucional e política, o governo de Dina Boluarte proibiu nesta segunda-feira a entrada do ex-presidente da Bolívia, Evo Morales, no território peruano. Morales foi acusado de “intervir” nos assuntos políticos internos do Peru.

No anúncio feito pelo Ministério do Interior, as autoridades peruanas dizem ter identificado cidadãos estrangeiros, de nacionalidade boliviana, que entraram no país para “realizar atividades de natureza política proselitista”. “(Isso) constitui um claro impacto na nossa legislação de imigração, segurança nacional e ordem interna do Peru”, disse o ministério.

Morales, que presidiu a Bolívia entre 2006 e 2019, teve presença ativa na política peruana desde a entrada de Pedro Castillo no poder, em julho de 2021, até a sua deposição, em 7 de dezembro. O ex-presidente boliviano lamentou a decisão do governo do Peru e sustentou que Dina Boluarte busca “distrair e se esquivar” das responsabilidades pelas “graves violações” dos direitos humanos.

As autoridades peruanas sustentam que Morales pretende dividir o território do Peru, promovendo a separação através da criação do “Runasul”, uma região andina que supostamente incluiria parte do sul andino do Peru com a Bolívia. “O único separatismo no Peru é causado pelo racismo, exclusão e discriminação dos grupos de poder de Lima contra seu próprio povo. Basicamente, a direita não aceita que os povos indígenas, aqueles vilipendiados por sua cor de pele, sobrenome ou local de origem, cheguem ao poder”, respondeu Evo Morales no fim de semana.

No ano passado, o parlamento controlado pela direita declarou Morales persona non grata. A proibição de sua entrada no Peru foi exigida do Congresso, que se tornou o principal ponto de apoio de Dina Boluarte. /AFP, EFE