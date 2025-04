Congresso argentino irá investigar escândalo de criptomoedas que envolve Milei

BUENOS AIRES - O Congresso argentino aprovou nesta terça-feira, 8, a criação de uma comissão para investigar o colapso da criptomoeda “$LIBRA”, que foi divulgada na rede social X pelo presidente Javier Milei pouco antes de causar perdas milionárias, em um escândalo apelidado de “criptogate”.

De acordo com a imprensa argentina, o projeto obteve 128 votos positivos contra 93 votos negativos, e sete abstenções. Segundo o rascunho, a comissão deve se reunir pela primeira vez em 23 de abril.

Congresso investigará o colapso da criptomoeda “$LIBRA”, que foi divulgada pelo presidente Javier Milei pouco antes de causar perdas milionárias. Foto: Alex Brandon/AP

Foi aprovada uma resolução para que o Parlamento convoque o chefe de Gabinete, Guillermo Francos, o ministro da Economia, Luis Caputo, o ministro da Justiça, Mariano Cúneo Liberona e o titular da Comissão Nacional de Valores, Roberto Silva. Eles devem comparecer ao Congresso no dia 22 de abril. Milei e sua irmã Karina, secretária-geral da Presidência e mencionada em relação ao caso, não serão interpelados.

Os deputados irão analisar a sucessão de fatos relacionados à promoção e divulgação da criptomoeda “que resultaram em perdas milionárias por parte de atores locais e estrangeiros”, afirmou na sessão de terça-feira o legislador opositor Pablo Juliano.

O ‘criptogate’

Em fevereiro, Milei promoveu nas redes sociais a “memecoin” $LIBRA. “Este projeto privado se dedicará a incentivar o crescimento da economia argentina”, escreveu, na época.

Lançada no mesmo dia, a criptomoeda atingiu um valor de quase 5 dólares após a publicação no X e desabou 90% em duas horas. Milei então apagou sua postagem inicial e afirmou que “não estava informado sobre os detalhes do projeto”.

A moeda movimentou mais de 4,5 bilhões de dólares (R$ 26,7 bilhões) e fez os investidores perderem cerca de 250 milhões de dólares (RS 1,5 bilhão).

Com a repercussão, Milei tentou se desvencilhar da criptomoeda. Em entrevista ao Todo Noticias no dia 17 de fevereiro, ele comparou o investimento com jogos de azar.

“Se você vai ao cassino e perde dinheiro, qual a alegação?”, questionou o presidente argentino. “É um problema entre privados. O Estado não tem nenhum papel nisso. Eu não promovi, apenas divulguei. Sou um tecno-otimista fanático e quero que a Argentina se torne um hub tecnológico”, disse Milei.

O escândalo gerou várias denúncias de fraude na Argentina e nos Estados Unidos. A oposição já havia tentado criar uma comissão para investigar o “criptogate”, mas foi rejeitada pelo Senado em fevereiro.

Esse é o segundo revés do governo em uma semana, após o Senado ter rejeitado na semana passada dois juízes da Suprema Corte indicados por Milei e nomeados posteriormente por decreto. Nesta segunda-feira, 7, um dos juízes renunciou a seu cargo depois de 40 dias, após a rejeição de sua candidatura no Senado./Com AFP.