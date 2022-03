Congresso do Peru debate se afasta Castillo da presidência

LIMA - No dia em que o presidente do Peru, Pedro Castillo, de esquerda, completa oito meses no cargo, o Congresso, dominado pela oposição, debate se ele continua no poder ou se o destitui pela acusação de “incapacidade moral permanente”.

No dia 8, o congressista do partido de ultradireita Renovação Popular, Jorge Montoya, apresentou juntamente com outras legendas o pedido de impeachment contra o presidente. Entre os argumentos apresentados para o afastamento de Castillo está a designação de pelo menos dez ministros, a existência de um suposto “gabinete nas sombras” e a suposta intenção de submeter a consulta popular uma saída para o mar para a Bolívia. Outros pontos da iniciativa são as supostas “contradições e mentiras do presidente em investigações fiscais”, assim como as supostas irregularidades nas promoções militares e policiais.

Castillo irá hoje ao Congresso acompanhado de seu advogado para defender-se das acusações apresentadas no processo, a segunda tentativa de destituição do presidente desde que assumiu o cargo.

Presidente do Peru, Pedro Castillo, durante discurso do púlpito do Congresso Nacional em Lima, no dia 15 de março deste ano. Oposição, que domina o Congresso, vai debater impeachment de Castillo Foto: Agency Andina / AFP

No primeiro processo, no fim do ano passado, a oposição não alcançou os votos necessários para abrir o debate. A eventual destituição do presidente requer o voto favorável de dois terços dos congressistas, o que supõe 87 dos 130 membros do Legislativo, algo que, atualmente, parece pouco provável, segundo as posições manifestadas pelas bancadas.

Em princípio, Castillo conta com o apoio de seu partido, Peru Livre, do Peru Democrático, do Juntos pelo Peru e alguns congressistas de outros partidos que somam, pelo menos, 44 votos, apesar de que as posições podem variar na hora da votação.

Os partidos Força Popular, Renovação Popular e Avança País se mostraram a favor da destituição do presidente, juntamente com outras legendas como Podemos Peru. Se forem considerados os votos dos que apoiaram a iniciativa em primeira instância de forma unânime, o resultado corresponde a 84 votos, menos que os necessários para levar o processo adiante, mas há bancadas e congressistas que ainda não declararam sua posição.

A pergunta que paira é o que acontecerá se finalmente o processo de destituição por incapacidade moral do presidente for adiante. Segundo o artigo 115º da Constituição, é o vice-presidente quem deve assumir a função. Isso significa que a vice Dina Boluarte, advogada e membro do Peru Livre, ocupará a chefia de Estado. Se Boluarte renunciar ou se encontrar-se impedida de assumir o poder, o cargo será ocupado pelo segundo vice-presidente, cargo vago no gabinete de Castillo, motivo pelo qual a presidente do Congresso, Maricarmen Alva, do partido de direita Ação Popular, assumiria as funções presidenciais. Nesse caso, Alva deveria convocar eleições de forma imediata.

“Se Pedro Castillo cair, caímos todos”, disse o presidente do Conselho de Ministros, Aníbal Torres, pedindo o diálogo ao Congresso e tentando reduzir a tensão entre as bancadas e seus membros, que enfrentarão o povo peruano em caso de novas eleições após anos de instabilidade. /EFE