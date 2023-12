Liderada por ala radical republicana, Câmara dos EUA dá início a processo de impeachment de Biden

WASHINGTON - A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, controlada pelo Partido Republicano, aprovou nesta quarta-feira, 13, a abertura formal de um processo de impeachment do presidente Joe Biden em razão dos negócios de seu filho Hunter Biden, quando Biden era vice-presidente.

A investigação, que durou mais de um ano, não produziu provas concretas contra o presidente, mas avançou em razão do controle da ala radical do Partido Republicano sobre o comando de Mike Johnson na Câmara, depois que o deputado Kevin McCarthy foi destituído em outubro pelo próprio partido.

A votação de hoje dividiu a Câmara, com 221 votos favoráveis contra 212 contrários à proposta. Todos os republicanos votaram pela investigação e todos os democratas votaram “não”.

O presidente da Câmara americana, Mike Johnson, discursa no Capitólio em Washington, em 29 de novembro de 2023. Foto: J. Scott Applewhite / AP

“O poder de impeachment reside exclusivamente na Câmara. Se a maioria da Câmara agora diz que estamos em um inquérito oficial de impeachment como parte de nosso dever constitucional de supervisionar, isso tem peso”, disse à mídia americana o republicano e presidente do Comitê Judiciário da casa, Jim Jordan.

“Joe Biden mentiu repetidamente para o povo americano”, afirmou o líder do comitê investigativo da Câmara, James Comer.

A resposta do presidente, no entanto, foi imediata.

“Em vez de fazer seu trabalho (...) eles escolheram desperdiçar seu tempo com essa manobra política sem fundamento que até mesmo os republicanos no Congresso reconhecem que não é apoiada por fatos”, reagiu Biden em uma declaração minutos após a votação.

O presidente americano Joe Biden na Casa Branca na quarta-feira, 13 de dezembro de 2023, em Washington. Foto: Evan Vucci / AP

Horas antes, seu filho Hunter deu uma coletiva de imprensa incomum, na qual negou as alegações contra seu pai.

“Permitam-me dizer isso da forma mais clara possível: meu pai não estava envolvido financeiramente em meus negócios”, disse ele ao Congresso dos EUA.

Hunter reconheceu “ter cometido erros” em sua vida, mas acusou os partidários do ex-presidente republicano Donald Trump de tentar “desumanizá-lo” para “prejudicar” seu pai.

Os deputados republicanos dizem que o processo de impeachment é necessário para aprofundar as investigações. Os democratas dizem que a medida é uma retaliação política aos dois impeachments sofridos por Donald Trump no fim de seu mandato, em razão da invasão do Capitólio e por abuso de poder e obstrução de Justiça e abuso de poder.

Hunter Biden, filho do presidente dos EUA, Joe Biden, fala com repórteres no Capitólio dos EUA, em Washington, quarta-feira, 13 de dezembro de 2023. Foto: Jose Luis Magana / AP

Trump foi absolvido pelo Senado, à época controlado pelos republicanos, nas duas oportunidades. O mesmo deve ocorrer com Biden caso o processo atual avance, já que o Senado hoje tem maioria democrata.

Apesar da pouca chance de sucesso, o processo pode ser uma dor de cabeça para a Casa Branca antes da eleição presidencial de novembro de 2024, na qual Biden está buscando a reeleição. /NYT