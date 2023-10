Conheça o arsenal que Israel pode usar contra terroristas do Hamas numa invasão terrestre

A possibilidade de uma invasão terrestre israelense em grande escala na Faixa de Gaza se torna cada vez mais próxima à medida que o conflito entre o grupo terrorista Hamas e Israel se intensifica, completando quase uma semana de tensões iniciadas após um ataque terrorista sem precedentes. Esse seria o terceiro grande ataque terrestre em Gaza desde que Israel deixou o enclave costeiro, em 2005.

A invasão terrestre, que agravaria ainda mais a guerra, também ameaçaria atrair as milícias xiitas do Hezbollah, apoiadas pelo Irã. Com o início dos confrontos, os Estados Unidos enviaram um grupo de porta-aviões para a região, e devem enviar um segundo veículo no final desta semana. Desta maneira, o arsenal de guerra dos diferentes atores do conflito devem ser colocados à prova. Confira o que se sabe sobre as armas de cada lado.

Israel

As forças armadas de Israel são apoiadas há muito tempo pelos Estados Unidos, com US$ 3,3 bilhões em financiamento anual determinado pelo Congresso, além de outros US$ 500 milhões para tecnologia de defesa antimísseis.

Israel é uma das nações mais bem armadas do Oriente Médio. A força aérea local inclui o avançado caça americano F-35, baterias de defesa antimísseis, incluindo o Patriot, de fabricação americana, e o sistema de defesa antimísseis Domo de Ferro.

Sistema antimíssil Domo de Ferro de Israel dispara para interceptar um foguete lançado da Faixa de Gaza Foto: AP/Ariel Schalit, Arquivo

A força israelita também possui veículos blindados e tanques, além de uma frota de drones. Israel treina soldados nessas técnicas no seu Centro de Treinamento em Guerra Urbana, conhecido coloquialmente como “Mini Gaza”.

Israel tem cerca de 170 mil soldados normalmente em serviço ativo e convocou aproximadamente 360 mil reservistas para a guerra — três quartos da sua capacidade estimada, segundo o Instituto Internacional de Estudos Estratégicos.

Israel também mantém um programa de armas nucleares não declarado.

Hamas

O grupo terrorista Hamas, que governa a Faixa de Gaza desde 2007, não possui os bilhões de dólares em ajuda e armamento avançado dos militares israelitas. Mas o ataque surpresa do fim de semana incluiu terroristas em parapentes e drones lançadores de granadas, e o Hamas pode alavancar táticas de guerrilha que poderiam tornar qualquer ataque terrestre perigoso para as tropas israelitas.

O Hamas tem entre 15 mil e 20 mil membros, estima o Instituto Internacional de Estudos Estratégicos. Israel estima um número mais alto, chegando a um contingente de 30 mil.

O arsenal do grupo terrorista inclui espingardas de assalto, metralhadoras pesadas, granadas lançadas por foguetes e armas antitanque, bem como espingardas de precisão de longo alcance. No passado, o Hamas empregou armadilhas e homens-bomba.

Arsenal do Hamas inclui espingardas de assalto, metralhadoras pesadas, granadas lançadas por foguetes e armas antitanque, bem como espingardas de precisão de longo alcance Foto: AP Photo/Yousef Masoud

Embora Israel tenha uma grande rede de defesa antimísseis, o Hamas criou um vasto fornecimento de mísseis fabricados localmente para disparar múltiplas salvas para romper a barreira. Os militares israelenses afirmam que mais de 5 mil mísseis foram disparados contra o país desde o início da guerra.

A inteligência israelense estimou em 2021 que o Hamas e a Jihad Islâmica, outro grupo terrorista que opera em Gaza, tinham cerca de 30 mil mísseis em seu arsenal. Analistas dizem que ainda não há sinais de que o Hamas tenha desenvolvido mísseis teleguiados, que podem atingir alvos com mais precisão.

Hezbollah

A milícia xiita libanesa do Hezbollah, apoiada pelo Irã, fica do outro lado da fronteira norte de Israel. Desde o ataque terrorista do Hamas, houve trocas de tiros limitadas entre o Hezbollah e Israel, mas nenhuma ofensiva em grande escala. Entretanto, as forças que o Hezbollah poderia trazer continuam sendo uma preocupação para Israel.

O líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, vangloriou-se de que o grupo tem 100 mil membros, embora outras estimativas coloquem o número de suas tropas em menos da metade disso.

O Hezbollah detém um vasto arsenal “principalmente de pequenos foguetes de artilharia superfície-superfície, portáteis e não guiados”, segundo o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais. Os EUA estimam que o Hezbollah e outros grupos terroristas no Líbano possuem cerca de 150 mil mísseis e foguetes. O Hezbollah também trabalha em mísseis guiados de precisão.

A milícia já lançou drones em Israel. Suas forças também possuem rifles de assalto, metralhadoras pesadas, granadas lançadas por foguetes, bombas nas estradas e outras armas.

Estados Unidos

Os militares dos EUA enviaram o porta-aviões USS Gerald R. Ford e o seu grupo de batalha para o Mediterrâneo oriental para fornecer apoio aéreo, se necessário, a Israel com os seus aviões de vigilância e caças F-18.

Entretanto, o grupo de ataque do porta-aviões USS Dwight D. Eisenhower deixará o seu porto de origem, Norfolk na, Virgínia, e navegará para o Mediterrâneo, potencialmente duplicando a resposta da Marinha a Israel.

Porta-aviões nuclear USS Gerald R. Ford foi enviado pelos Estados Unidos ao Mar Mediterrâneo Oriental como demonstração de apoio do governo norte-americano a Israel Foto: AP Photo/Steve Helber, Arquivo

Os militares dos EUA também mantêm uma vasta rede de bases em todo o Oriente Médio. No entanto, como a campanha punitiva de ataques aéreos de Israel na Faixa de Gaza inflamou a raiva entre os muçulmanos em toda a região, será provavelmente pedido aos EUA que não realizem missões aéreas potenciais para fora dessas nações. Isso forçaria o Pentágono a confiar em lançamentos baseados em porta-aviões para fornecer qualquer apoio de que Israel possa necessitar./AP