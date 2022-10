Conheça como funciona os sistemas de defesa aérea pedidos pela Ucrânia ao Ocidente

A série de ataques aéreos da Rússia na Ucrânia esta semana renovaram os pedidos para que o Ocidente forneça ao governo ucraniano sistemas avançados de defesa capazes de derrubar mísseis. Segundo o presidente ucraniano Volodmir Zelenski, os equipamentos teriam diminuído o tamanho da destruição caso estivessem sendo utilizados pelos militares ucranianos.

Uma prova disso, para Zelenski, é que a atual capacidade ucraniana neutralizou cerca de metade dos 84 mísseis e 24 drones disparados na série de ataques russos. “Quando a Ucrânia receber uma quantidade suficiente de sistemas de defesa aérea modernos e eficazes, o elemento-chave do terror da Rússia – ataques com foguetes – deixará de funcionar”, disse aos líderes do G-7 nesta semana.

Sistema de defesa aéreo Nasams sendo testado em exercício militar na Latvia, em 27 de setembro deste ano. EUA prometem enviar dois Nasams à Ucrânia Foto: Toms Kalnins / EFE

Em resposta aos apelos ucranianos, os líderes ocidentais garantiram nesta quarta-feira, 12, que irão reforçar os envios militares para a Ucrânia. As autoridades do país já relataram a chegada de um sistema antiaéreo da Alemanha, conhecido como Iris-T, e os Estados Unidos prometem entregar dois sistemas Nasams em algumas semanas.

Abaixo, saiba por que o envio desses sistemas são tão importantes para a defesa da Ucrânia e como eles operam no campo de batalha:

Como funciona a defesa aérea

Ao detectar uma ameaça, como mísseis, drones militares e helicópteros, os sistemas de defesa aérea disparam munições para destruí-los no ar e interromper a rota até o alvo.

Essa detecção, no entanto, não é simples. Ela acontece quando um ponto surge numa tela e os militares identificam o comportamento e as características do ponto, como velocidade e altitude.

Captura de vídeo divulgado pelo Ministério de Defesa da Rússia mostra mísseis disparados em exercício militar conjunto da Rússia com Belarus, em 4 de fevereiro deste ano Foto: Ministro de Defesa da Rússia / AP

Segundo o diretor Projeto de Defesa de Mísseis do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, Tom Karako, os operadores também devem determinar se o ponto trata-se de um alvo amistoso, como uma aeronave civil ou militar aliada. Se for uma ameaça, os comandantes decidem se há algo que possam fazer para detê-la e, só então, o sistema antiaéreo é disparado.

O tempo é sempre o inimigo na defesa aérea, e um míssil pode estar viajando rápido o suficiente para sair do rastro do radar antes que os militares o identifiquem, rastreiem-o e decidam disparar. “Você pode ver, mas você pode não ser capaz de agir a tempo”, explicou Karako.

Do que é feito os sistemas de defesa aéreos

Cada sistema antiaéreo tem a própria composição. Os sistemas americanos Nasams (abreviação em inglês de Sistema Nacional Avançado de Míssil Aéreo), por exemplo, incluem um posto de comando, sensores, sistema de radar e munições que podem ser disparadas de um posto de lançamento autônomo ou da traseira de um caminhão. É esse equipamento, utilizado na proteção da Casa Branca, que os EUA prometem enviar em breve à Ucrânia.

Limitações dos sistemas antiaéreos

O modo de lançar um míssil e a altura que ele voa até o trajeto são determinantes para a detecção ou não pelos sistemas atuais.

Um míssil disparado do solo, por exemplo, produz muito calor e voa com trajetórias previsíveis, sendo mais facilmente detectável. Os mísseis de cruzeiro, lançados do ar ou de navios, por outro lado, voam baixo, perto da linha do horizonte e de outros recursos, como o terreno, que os obscurecem nos radares e os tornam indetectáveis por minutos cruciais.

Segundo Karako, os militares dos EUA tentam mudar isso. Uma solução potencial é distribuir sensores em vários lugares que possam coletar informações sobre um objeto e direcioná-las para uma equipe de defesa aérea, em vez de depender de alguns sistemas que podem não estar próximos o suficiente.

Captura de vídeo divulgado pelo Ministério de Defesa da Rússia em 15 de julho deste ano mostra disparo do míssil de cruzeiro Kalibr, em local desconhecido Foto: Ministro de Defesa da Rússia / AP

Outra solução possível é colocar sensores no alto de objetos altos, como uma torre, criando uma área monitorada mais ampla.

Outro problema inerente à defesa aérea: sempre há mais ameaças do que sistemas destinados a derrotá-las. Embora a Ucrânia tenha suas próprias capacidades, como o S-300 da era soviética, eles provavelmente são alvos prioritários para a Rússia e alguns foram destruídos desde a invasão.

“O que a Ucrânia está pedindo, e o que achamos que pode ser fornecido, é um sistema de defesa antimísseis aéreo integrado”, disse o presidente do Joint Chiefs, general Mark Milley. “Isso não controla todo o espaço aéreo sobre a Ucrânia, mas eles são projetados para controlar alvos prioritários que a Ucrânia precisa proteger.”

O que os aliados forneceram

Os Estados Unidos prometeram dois Nasams e outros seis sistemas adicionais à Ucrânia em julho, mas ainda não foram entregues. Com os novos bombardeios, autoridades americanas dizem que os Nasams chegarão nas próximas semanas, mas os sistemas adicionais levarão mais tempo – provavelmente anos, porque antes precisam ser adquiridos, segundo o Pentágono – e servirão ao propósito de construir uma infraestrutura de defesa sustentável a longo prazo na Ucrânia.

Além dos EUA, outros países aliados prometeram capacidades semelhantes: a Alemanha afirmou que quatro dos sistemas IRIS-T estão destinados à Ucrânia, e um deles chegou nesta quarta-feira. A França prometeu o envio de sistemas de defesa aérea nas próximas semanas, mas não especificou quais.

Sistemas antiaéreos Patriots, das Forças Armadas dos Estados Unidos, vistos na Polônia em 24 de março deste ano Foto: Stringer/Reuters

Os sistemas Nasams são de médio alcance e têm radares que detectam ameaças em um raio de cerca de 128 quilômetros de distância, dependendo do radar utilizado e de outras variáveis, como o clima, o tamanho e a altitude do alvo. Já os sistemas IRIS-T são tão novos que nunca foram utilizados em campos de batalha, de acordo com analistas.

Dificuldades para os envios dos sistemas

A escassez de sistemas à disposição no mercado armamentista e os componentes sensíveis do hardware são dificuldades que atrasam os envios.

Os EUA têm estoque, mas grande parte está em bases do exterior, como no Oriente Médio e na Europa; ao mesmo tempo, o país reluta em enviar outros equipamentos, como os mísseis Patriot. Israel também reluta em enviar equipamentos modernos à Ucrânia, para preservar relações estratégicas com a Rússia.

O que a Rússia usa para atacar

Em seus ataques, a Rússia dispara de diversos locais mísseis antigos e novos. Segundo o assessor do ministro da Defesa da Ucrânia, Iuri Sak, alguns bombardeios são feitos na região do Mar Cáspio e outros são lançados de cruzeiros no Mar Negro.

Os mísseis de cruzeiro, chamados Kalibr, são caros e destinados a alvos de alta prioridade – o que torna confusa a estratégia russa de atingir a infraestrutura civil, que não resultam em objetivos militares. Eles voam de forma autônoma e em grande parte em baixa altitude, ao longo de coordenadas pré-programadas e tem capacidade de penetrar nas defesas aéreas de alvos terrestres.

Sistemas de defesa aéreo S-300, da Rússia, são exibidos no Dia da Vitória em imagem de 9 de maio de 2016. Equipamentos foram transformados em mísseis de ataque na guerra da Ucrânia Foto: AP

Os russos também projetaram os sistemas de defesa aérea S-300 para disparar contra alvos terrestres, disse Sak, dando aos mísseis um alcance moderado. Esse tipo de míssil voa rápido e em baixa altitude, tornando a interceptação difícil. Em julho, o governador de Mikolaiv, uma cidade no sul da Ucrânia perto do Mar Negro, disse que as forças russas afixaram dispositivos de GPS em ogivas S-300 disparadas contra alvos terrestres, mas que ainda eram imprecisos.

Drones fornecidos pelo Irã também testaram os sistemas de defesa aérea da Ucrânia. Eles são pequenos e operam baixo para escapar do radar, acrescentou Sak, mas a proximidade com o solo significa que eles são vulneráveis a soldados ucranianos carregando rifles. “Nossas forças de defesa aérea mostram um resultado muito bom nas interceptações”, disse Sak. “Com os sistemas ocidentais será ainda melhor.”