Conheça o Estado Islâmico do Khorasan, o grupo que assumiu o ataque na Rússia

O Estado Islâmico (EI) reivindicou a responsabilidade pelo ataque mortal de sexta-feira, 22, a uma popular casa de shows nos arredores de Moscou, na Rússia, que matou pelo menos 133 pessoas. O massacre, de acordo autoridades, foi comandado pelo afiliado do EI no Afeganistão, chamado Estado Islâmico da Província de Khorasan, ou ISIS-K.

O ISIS-K é um dos últimos antagonistas significativos que o Taleban enfrentam no Afeganistão. Nos últimos anos, realizou uma série de ataques sangrentos em todo o país, procurando usar a violência para minar as relações do Taleban com os aliados regionais e para retratar o governo como incapaz de fornecer segurança no Afeganistão. Aqui está o que é preciso saber sobre o Estado Islâmico e o ISIS-K.

Polícia bloqueando o tráfego em frente à sala de concertos nos arredores de Moscou onde homens armados abriram fogo. O Estado Islâmico-Khorasan assumiu a responsabilidade. Foto: Nanna Heitmann/The New York Times

O que é o grupo Estado Islâmico?

Já se passou quase uma década desde que o grupo Estado Islâmico, uma antiga afiliada da Al-Qaeda, declarou o estabelecimento de um califado em vastas áreas de território na Síria e no Iraque. O grupo jihadista, também conhecido como ISIS ou ISIL, conclamou todos os muçulmanos a se juntarem ao seu califado e justificou seus ataques a outros muçulmanos acusando-os de apostasia (renúncia da fé).

No auge de seu poder, o grupo controlava uma área do tamanho do Reino Unido e sistematicamente matava ou escravizava membros da minoria religiosa yazidi, praticava tortura e assassinatos em massa e filmava vídeos horríveis das execuções de seus prisioneiros, inclusive ocidentais. Militantes em outras regiões também juraram lealdade ao grupo e formaram ramificações locais.

O grupo extremista também reivindicou a responsabilidade por ataques em grande escala na Europa e em outros lugares, incluindo os ataques em Paris em novembro de 2015, que custaram pelo menos 130 vidas, e os atentados suicidas no Sri Lanka em 2019, que mataram pelo menos 359 pessoas.

Posteriormente, o Estado Islâmico perdeu o controle de seu território na Síria e no Iraque, mas os militantes continuaram realizando ataques no país e no exterior.

E o ISIS-K?

O ISIS-K foi criado em 2015 por combatentes insatisfeitos do Taleban paquistanês, um gêmeo ideológico e aliado do Taleban no Afeganistão. A ideologia do ISIS-K espalhou-se em parte porque muitas aldeias no leste do Afeganistão e no Paquistão albergam muçulmanos salafistas, o mesmo ramo do Islã sunita que o Estado Islâmico. Os Taleban, por outro lado, seguem principalmente a escola Hanafi do Islã.

Desde os seus primeiros dias, o ISIS-K tem estado em desacordo com os Taleban, lutando por território no leste do Afeganistão e mais tarde denunciando o novo governo dos Taleban por não instituir o que considera ser a verdadeira lei Shariah. A propaganda do ISIS-K criticou duramente os talebans por trabalharem para estabelecer relações diplomáticas com países não-muçulmanos, incluindo os Estados Unidos e a Rússia, descrevendo os esforços como uma traição à luta jihadista global.

Mais recentemente, os ataques do ISIS-K tornaram-se mais ousados e estenderam-se para além das fronteiras do Afeganistão: o grupo matou pelo menos 43 pessoas num ataque a um comício político no norte do Paquistão, em julho.

O que sabemos sobre o suposto papel do Estado Islâmico no ataque à Rússia?

O grupo extremista reivindicou a responsabilidade pelo ataque, de acordo com sua agência de notícias Amaq. Uma autoridade dos EUA, que falou sob condição de anonimato para discutir informações confidenciais, disse que os Estados Unidos não tinham "nenhuma razão para duvidar" da reivindicação do grupo. Especialistas independentes em terrorismo também disseram que as características do ataque pareciam consistentes com um ataque do Estado Islâmico. Em 7 de março, a Embaixada dos EUA na Rússia disse que estava "monitorando relatos de que extremistas têm planos iminentes de atacar grandes reuniões em Moscou, incluindo concertos", e pediu aos cidadãos americanos que evitassem grandes reuniões. O governo dos EUA disse que também compartilhou as informações com as autoridades russas.

Mais de 130 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas após o ataque do grupo afiliado do EI. Foto: Nanna Heitmann/The New York Times

Embora o Estado Islâmico não tenha dito qual de suas ramificações estava envolvida no ataque, duas autoridades americanas disseram que relatórios recentes da inteligência indicavam que a ramificação do Estado Islâmico no Afeganistão e no Paquistão, o ISIS-K, estava ativa dentro da Rússia.

No início deste mês, o Serviço Federal de Segurança da Rússia disse que havia frustrado um ataque do ISIS-K a uma sinagoga de Moscou, informou a agência de notícias Tass do país.

De acordo com um relatório de 2017 do Centro Soufan, que estuda o extremismo violento, mais combatentes estrangeiros se juntaram ao Estado Islâmico vindos das antigas repúblicas soviéticas do que de qualquer outra região. Em 2015, militantes de províncias e repúblicas russas juraram lealdade ao grupo e formaram a Província do Cáucaso do EI.

O Estado Islâmico realizou outros grandes ataques a interesses russos no exterior: Em 2015, um avião russo que transportava 224 pessoas explodiu sobre a península do Sinai, no Egito, matando todos a bordo. Uma filial local do Estado Islâmico reivindicou a responsabilidade pelo ataque.

Onde o Estado Islâmico está atuando?

Além de sua sede original no Oriente Médio, o Estado Islâmico também tem filiais na Ásia e na África.

No ano passado, os vazamentos da inteligência dos EUA na plataforma de mensagens Discord revelaram que o Afeganistão, em particular, havia se tornado um importante ponto de parada para os ataques planejados pelo Estado Islâmico na Europa e na Ásia, enquanto um relatório de um comitê do Conselho de Segurança da ONU no verão passado dizia que os Estados membros estavam cada vez mais preocupados com a capacidade do ISIS-K de “projetar uma ameaça na região e mais longe na Europa”.

O ISIS-K realizou ataques em grande escala — alguns também precedidos pelo alerta dos Estados Unidos sobre o perigo iminente, incluindo um ataque mortal ao aeroporto de Cabul durante a retirada internacional do Afeganistão em agosto de 2021. Dezenas de pessoas foram mortas, incluindo 13 membros do serviço dos EUA. Horas antes do ataque, os governos dos EUA e do Ocidente alertaram as pessoas para que ficassem longe do aeroporto em meio a uma ameaça específica do ISIS-K.

No início deste ano, pelo menos 95 pessoas foram mortas em ataques a bomba no Irã; o Estado Islâmico reivindicou a responsabilidade.

No entanto, dentro do Afeganistão, os ataques diminuíram nos últimos anos, de acordo com um relatório do Washington Institute for Near East Policy publicado em setembro./Washington Post e The New York Times.