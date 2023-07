Conheça os principais candidatos da eleição na Espanha

Os espanhóis vão às urnas no domingo, 23, para as eleições gerais do país europeu após o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, convocar eleições antes do previsto. A votação, que seria em dezembro, foi marcada para julho após a legenda Partido Popular (PP) derrotar o governista Partido Socialista (PSOE) nas eleições locais

Na reta final da campanha, que terminou na sexta-feira, 21, a disputa foi marcada pelos partidos da direita e da esquerda em busca dos votos dos indecisos e por debates acalorados na televisão espanhola.

Conheça os principais candidatos e partidos que vão disputar as eleições gerais na Espanha no domingo.

Alberto Núñez Feijóo - Partido Popular

Alberto Núñez Feijóo teve uma ascensão meteórica desde que assumiu o comando do partido, em abril de 2022. Ex-funcionário público que venceu quatro eleições regionais na Galícia, foi inicialmente retratado como moderado. Após a antecipação das eleições, porém, Feijóo se moveu rapidamente para a direita, para conter o avanço do Vox, prometendo revogar várias leis do governo socialista e adotando um tom agressivo na campanha.

O político conservador de 61 anos prometeu manter o apoio a União Europeia e a Ucrânia. Uma vitória do PP significaria que um governo de direita assumiria a presidência semestral de Espanha do Conselho da UE, cargo ocupado por Sánchez desde 1 de julho.

Alberto Núñez Feijóo, líder do Partido Popular (PP)

Santiago Abascal Conde - Vox

Líder do partido de extrema direita, se apresenta como um outsider que vai salvar a alma da Espanha. Cresceu após o fracassado movimento separatista catalão, de 2017, contra o qual sempre defendeu posições duras. Abascal vive na contramão. É a favor das touradas, defende o nacionalismo franquista, critica o feminismo, os imigrantes e a União Europeia. Em uma coalizão com o PP, pode ser tornar vice-premiê da Espanha.

Abascal radicalizou o discurso, deixou vazar que exigiria ministérios como Cultura ou Educação, além de impor o fim da autonomia da Catalunha. Sua retórica incendiária parece seguir uma cartilha oposta a de qualquer político tradicional às vésperas da eleição.

Santiago Abascal

Pedro Sánchez - Partido Socialista Operário Espanhol

Premiê desde 2018, conduziu a Espanha durante a pandemia e se saiu bem da crise econômica pós-covid. Seu problema foi depender demais de pequenos partidos para governar, incluindo os separatistas catalães. Apesar de ter melhorado a imagem da Espanha em Bruxelas, Sánchez foi atropelado pelo nacionalismo do Vox e por um discreto sentimento anti-UE entre parte do eleitorado espanhol, o que deve lhe custar o cargo.

Nascido no dia 29 de fevereiro de 1972 em Madri, Sánchez cresceu em uma família de boas condições, de pai empresário e mãe funcionária pública. Ao mesmo tempo que dedicava muitas horas ao basquete, estudou economia, primeiro em sua cidade e, depois, em Bruxelas.

Amante da política desde jovem, segundo seus companheiro de classe, foi vereador em Madri de 2004 a 2009, quando se tornou deputado, e sua carreira decolou

Pedro Sanchez

Yolanda Díaz Pérez - Sumar, coalizão de esquerda

Única mulher entre os quatro principais nomes da política espanhola, é filha de sindicalistas e antifranquistas. Foi ministra do Trabalho e vice-premiê de Sánchez. Após a extrema esquerda alienar muitos eleitores, Yolanda formou o Sumar, coalizão de 15 pequenos partidos progressistas. Na eleição de hoje, o cenário dos sonhos é terminar em terceiro, à frente do Vox, mesmo que não consiga ajudar o PSOE a formar outra coalizão.

Nasceu na cidade de Fene em 1971 e é licenciada em Direito. Em 2012, foi eleita deputada no Parlamento da Galícia, onde desempenhou o cargo de vice-porta-voz até às eleições gerais de 2016, para as quais foi eleita representante no Congresso dos Deputados.