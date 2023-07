Conservadores tem vantagem para ganhar eleição na Espanha, segundo pesquisa

MADRID - Os conservadores podem ter conseguindo uma ampla vitória nas eleições parlamentares deste domingo, 23, na Espanha, segundo uma pesquisa publicada após o fechamento das urnas.

As urnas encerraram às 20h00 (15h no horário de Brasília) e os resultados devem ser conhecidos ao longo da tarde. De acordo com uma pesquisa realizada nos dias anteriores e divulgada após o final da votação pelo canal público TVE, o direitista Partido Popular (PP, conservadores) de Alberto Núñez Feijóo obteria entre 145 e 150 assentos, longe da maioria absoluta de assentos no Congresso que lhe permitiria governar sozinho. No país europeu, é preciso conquistar 176 assentos para ter uma maioria.

Outras três sondagens realizadas nos últimos dias e divulgadas após o fechamento das urnas, que a AFP pôde consultar, deram ao PP uma vitória com maior ou menor margem, mas sem maioria.

O líder do Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, deixa um posto de votação depois de votar em Madri, Espanha, domingo, 23 de julho de 2023 Foto: Manu Fernandez/ AP

No entanto, de acordo com algumas dessas pesquisas, o PP poderia alcançar a maioria absoluta caso ocorra uma coalizão com o Vox, um partido de extrema direita.

Em um dia muito quente no meio do verão, as seções eleitorais ficaram muito lotadas logo pela manhã, mas a participação às 18h (16h no horário de Brasília) foi de 53,12%, em comparação com 56,85% há quatro anos. Este número não inclui, porém, o voto por correio, pelo qual optaram quase 2,5 milhões de pessoas, um número recorde.

Feijóo se mostra confiante após votar

Depois de votar em Madrid, o direitista Feijóo afirmou que “a Espanha pode começar uma nova era”. “O que vai acontecer aqui hoje vai ser muito importante, não só para nós, logicamente, mas também para o mundo e para a Europa”, apontou o favorito.

A possibilidade de uma participação do Vox em um governo liderado pelo Partido Popular significaria o retorno da extrema direita ao poder pela primeira vez desde a ditadura de Francisco Franco (1939-1975).

Se essa guinada à direita na quarta economia da União Europeia (UE) se confirmar, depois da Itália no ano passado, seria um novo golpe à esquerda, que hoje governa apenas meia dúzia dos 27 países membros do bloco europeu, a menos de um ano das eleições do Parlamento do bloco.

Um golpe ainda mais simbólico para a Espanha, que detém atualmente a presidência semestral da UE.

Se o Vox entrar no governo, “a capitulação dos conservadores espanhóis à extrema-direita teria repercussões em todo o continente”, alertou o ex-primeiro-ministro trabalhista britânico Gordon Brown neste domingo no jornal francês Le Monde.

Uma mulher segurando um buquê de flores tenta selecionar suas cédulas para votar em um posto de votação em Barcelona, ​​Espanha, domingo, 23 de julho de 2023 Foto: Joan Mateu Parra / AP

Negociação

“Para a Espanha, um governo de coalizão de PP e Vox seria benéfico porque focaria mais em melhorar” o país, disse à AFPTV Brayan Sánchez, um cientista da computação de 27 anos de origem equatoriana, que votou em Barcelona.

O PP já acertou governos locais e regionais com o Vox nas últimas semanas, após as eleições municipais de maio. Nos dias anteriores às eleições, Feijóo disse que uma coligação com o Vox “não é a ideal”.

O atual primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, que convocou estas eleições legislativas antecipadas após a derrota da esquerda nas eleições municipais de maio, disse que tal possibilidade seria “um revés para a Espanha”, com a direita e a extrema direita prometendo reverter boa parte das medidas legislativas dos últimos anos.

Resultados parciais mostram equilíbrio

Com 85% das urnas apuradas, os resultados das urnas mostram equilíbrio entre o Partido Popular (PP) e o Partido Socialista (PSOE), do atual primeiro-ministro.

Segundo dados do jornal espanhol El Pais, o PP está na liderança com 32,28% dos votos, ligeiramente acima do PSOE, que tem 32,20%, segundo os resultados parciais. O Vox, de extrema direita, está na terceira colocação, com 12,39% e o Sumar tem 12,18%. /AFP