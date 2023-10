Contadora faz acordo com a promotoria e pode complicar deputado brasileiro nos EUA

THE NEW YORK TIMES – A contadora do deputado brasileiro George Santos, acusado nos Estados Unidos de fraude, lavagem de dinheiro e roubo de fundos públicos, vai se declarar culpada na Justiça dos EUA após chegar a um acordo com a promotoria americana, segundo documentos judiciais e autoridades. Processada em diversos casos por alegações de irregularidade, não está claro se a contadora vai se declarar culpada no caso de Santos.

Identificada como Nancy Marks, a contadora foi responsável por administrar as finanças de políticos mais influentes do Partido Republicano em Nova York nos últimos anos. Ela deve comparecer a um tribunal federal nesta quinta-feira, 5, para fazer a confissão de culpa. Em troca, ela não deve ser indiciada.

A confissão é vista como uma indicação que Marks está disposta a cooperar com a promotoria, apesar de isso não significar diretamente que a colaboração vai se estender para os outros casos.

Se ela decidir colaborar, pode ter um impacto significativo no caso contra Santos, que em maio foi indiciado e acusado em 13 processos relacionados a fraude eletrônica, lavagem de dinheiro, roubo de fundos públicos e mentira em formulários de divulgação federais. Ele se declarou inocente.

Imagem de 30 de junho mostra deputado George Santos na chegada a um tribunal federal em Nova York. Santos acumula acusações por irregularidades em sua campanha eleitoral Foto: John Minchillo/AP

Segundo os promotores, Santos ganhou US$ 50 mil (R$ 258 mil) em doações políticas de uma organização sem fins lucrativos não registrada. O brasileiro nega ter se envolvido nas finanças de sua campanha e afirma que Marks é responsável por todos os registros. Ele a culpa por quaisquer irregularidades encontradas. Em maio, Santos chegou a afirmar a um jornal americano que uma pessoa de confiança “se tornou desonesta”.

O caso de Nancy Marks está registrado judicialmente como relacionado ao dele. Ambos estão sob responsabilidade da mesma juíza, Joanna Seybert.

Relação de Nancy Marks com George Santos

Nancy Marks foi uma das principais pessoas de confiança de Santos durante a campanha que o elegeu deputado por Nova York em 2022. Os dois trabalharam juntos desde o início da sua campanha, em 2020, até a eleição. Ela recebeu cerca de US$ 240 mil (R$ 1,2 bilhão) no período, o que fez de Santos um dos clientes mais lucrativos.

Um mês após George Santos ser acusado de mentir em biografias oficiais, Marks deixou de trabalhar com o deputado.

A contadora, de 58 anos, tem laços profundos com republicanos de Long Island, tendo administrado finanças de John Flanagan, ex-presidente do Senado, e Lee Zeldin, ex-congressista que perdeu a eleição para governador no ano passado. Além dos serviços de contabilidade, Marks também oferecia serviços de impressão e consultoria na própria garagem de casa.

Imagem de maio mostra deputado George Santos ao sair de um tribunal federal. Contadora do republicano de origem brasileira deve se declarar culpada na Justiça Foto: Justin Lane/EFE

Marks também administrou as finanças de vários grupos conservadores que financiam campanhas políticas, incluindo o God Guns and Life e o Projeto 1776 PAC, uma organização nacional que financia candidatos ao conselho escolar que defendem a proibição da liberdade de expressão de gênero e o ensino da história do racismo nos Estados Unidos.

O trabalho da contadora atraiu a atenção de promotores federais inúmeras vezes antes do caso de Santos, segundo foi revelado pelo The New York Times no início deste ano. Primeiro os promotores investigaram as alegações de que ela ajudou a intermediar a venda de uma urna eleitoral; segundo, analisaram alegações de que ela havia desviado dinheiro de um cliente. Ela nunca foi acusada.

Relembre o caso de George Santos nos EUA

As investigações contra George Santos começaram a ganhar atenção após a imprensa americana identificar inúmeras irregularidades na campanha do deputado, no início deste ano. Segundo o NYT, os relatórios de financiamento de campanha do deputado foram alterados mais de 30 vezes a pedido de Marks. A cada mudança, despesas apareciam e desapareciam, muitas vezes sem explicação.

Um padrão foi o aparecimento de dezenas de despesas de US$ 199,99, apenas alguns centavos abaixo do limite para os recibos. Muitos deles foram feitos para “Anonymous”. Nas alterações subsequentes, esses pagamentos desapareceram do relatório. Mas a campanha continuou a gastar dinheiro sem revelar o destino, em uma prática que resultou em mais de US$ 365 mil em despesas de campanha inexplicáveis.

Estas discrepâncias e outras identificadas levaram grupos a apresentar queixas à Comissão Eleitoral Federal no início deste ano por violações da lei de financiamento de campanhas.

Nas últimas semanas, os promotores entrevistaram diversas testemunhas listadas como doadoras de Santos em processos eleitorais. Segundo uma autoridade envolvida com o caso, elas afirmaram não terem feitos as contribuições. Santos deve comparecer ao tribunal em 27 de outubro.

Santos também foi acusado no Brasil por um crime de estelionato ocorrido no Rio de Janeiro em 2008. De acordo com a investigação, Santos teria utilizado cheques sem fundo para comprar roupas em uma loja em Niterói após roubar um talão de cheques da bolsa da mãe, que cuidava de um idoso à época. O caso foi arquivado em 2011 porque a Justiça brasileira não conseguiu localizar Santos, que estava morando nos EUA. Após as suas acusações nos EUA, o caso foi reaberto. Santos e se declarou culpado na Justiça brasileira em maio e pagou cerca de R$ 10 mil a instituições de caridade e R$ 14 mil à vítima do crime.