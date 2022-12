Contando os mortos de guerra da Rússia com pistas, recortes de notícias e uma planilha gigante

O soldado russo se chamava Dmitri Tsvigun. Treinador de tênis de mesa de uma pequena cidade da Sibéria, ele se ofereceu para lutar na Ucrânia. Mas, aos 30 anos, morreu devido a ferimentos causados por estilhaços quando um tanque explodiu perto dele na província de Donetsk, no leste da Ucrânia, em 20 de novembro.

“Ele respondeu a um chamado de seu coração para se juntar à operação militar especial”, disse um pequeno artigo memorial em um jornal local em 8 de dezembro.

Esse breve relato fez com que Tsvigun fosse adicionado a uma lista de mortes confirmadas na guerra russa mantida por uma pequena e dedicada equipe de jornalistas de dados e voluntários, já que o Kremlin evita atualizar o número publicamente.

Um grupo de soldados russos sai de um ônibus após serem libertados em uma troca de prisioneiros entre a Rússia e a Ucrânia em algum lugar não especificado. Foto divulgada em 6 de dezembro Foto: Serviço de imprensa do Ministério da Defesa russo via AP

Dirigido pela Mediazona, a agência de notícias russa independente, com o serviço russo da BBC e cerca de uma dúzia de voluntários anônimos na Rússia, a lista extrai informações de fontes como artigos de jornais, fotografias em lápides, soldados de luto por seus camaradas e até dicas de parentes que desejam seus entes queridos incluídos na contagem.

A lista ultrapassou 10.000 nomes, incluindo mais de 400 russos convocados recentemente.

“Se o governo russo não contabiliza as baixas russas, então alguém tem que fazer isso”, disse David Frenkel, um dos quatro repórteres de dados da Mediazona que comandam o projeto. “É importante para nós explicar aos russos o custo da guerra”, acrescentou. “Se eles não entendem o custo das fotos das cidades ucranianas devastadas, talvez o número de russos mortos os faça pensar nisso.”

O governo russo tentou evitar isso, quase não mencionando o número de mortos na guerra que iniciou com a invasão da Ucrânia em 24 de fevereiro. Ele atualizou o número exatamente duas vezes: uma no final de março e outra em setembro, quando o ministro da defesa, Sergei Shoigu, disse que 5.937 soldados russos foram mortos desde o início da guerra.

Esse número oficial é notavelmente menor do que as estimativas de oficiais militares e de inteligência ocidentais. O general Mark Milley, presidente do Estado-Maior Conjunto, por exemplo, disse em novembro que as baixas de Moscou foram “bem mais de 100.000 soldados russos mortos e feridos”

Houve estimativas semelhantes para perdas ucranianas, com Mikhailo Podoliak, um conselheiro sênior do presidente Volodmir Zelenski, dizendo a uma estação de notícias ucraniana este mês que até 13.000 soldados ucranianos morreram no conflito.

Com tanto obscurantismo envolvendo o assunto, a Mediazona decidiu que a investigação online era necessária para estabelecer uma linha de base das mortes russas. Um grupo disperso de voluntários na Rússia já estava tentando documentar as mortes por conta própria, e o serviço russo da BBC News havia feito vários artigos sobre o assunto, então eles uniram forças.

Um militar russo reagindo enquanto fala com parentes ao telefone, após uma troca de prisioneiros de guerra com Ucrânia em um local não revelado na Rússia em 06 de dezembro de 2022 Foto: Ministério da Defesa da Rússia via EPA/EFE

Eles não se propuseram a documentar todas as mortes e estimaram que sua contagem russa era de cerca de um terço a metade do total real. Mas, coletando o máximo de informações disponíveis nas postagens de mídia social e colocando um nome para cada morte listada, eles perceberam que seu número era melhor do que uma estimativa.

“Não se trata apenas de número; é sobre quem morreu ou como eles morreram”, disse Maxim Litavrin, outro jornalista de dados da Mediazona.

Os ucranianos têm um fluxo confuso de informações sobre os russos mortos na guerra em vários canais no aplicativo de mensagens Telegram, incluindo os nomes dos falecidos. A equipe de investigadores voluntários na Rússia, então, busca os nomes nas redes sociais.

Todas as informações de fontes abertas acabam em uma enorme planilha. Os jornalistas trabalham rapidamente para verificar os links e fazer backup de tudo porque as postagens pessoais geralmente desaparecem. Eles comparam os nomes com um site do governo que lista pessoas falecidas em toda a Rússia, mas que não especifica mortes de militares.

Sete em cada 10 confirmações vêm de reportagens locais, disseram os jornalistas de dados, enquanto as outras são uma mistura. Eles incluem anúncios de funcionários ou empregadores locais; postagens individuais no VKontakte, o equivalente russo do Facebook; e fontes como fotos de placas memoriais colocadas nas antigas escolas dos soldados mortos.

A cada duas semanas, a Mediazona analisa todos os números para detalhar o número em seu site, incluindo mortes por região, unidade militar e idade.

Os resultados podem variar drasticamente por região. No Daguestão, na Rússia, por exemplo, onde servir e morrer no exército russo é considerado uma honra, os oficiais tendem a fazer declarações sobre os mortos.

Em algumas regiões como Krasnodar, voluntários contaram centenas de mortos na guerra visitando cemitérios. Mesmo lápides temporárias em cemitérios russos geralmente incluem uma foto do falecido, junto com o nome, unidade militar, data de nascimento e data de falecimento.

“Os cemitérios nos dão muito”, disse Frenkel.

Um soldado russo ajusta o uniforme de um recruta convocado para o serviço militar durante o recrutamento anual de outono em Omsk, Rússia, 10 de novembro de 2022 Foto: Alexey Malgavko/Reuters

Analistas militares têm opiniões divergentes sobre o projeto. Alguns preferem trabalhar com estimativas do número total de mortos em vez de uma fatia do total. Outros enfatizaram que o trabalho foi especialmente útil na identificação de padrões.

“O projeto é uma captura útil da realidade de falhas e padrões mais amplos nas perdas russas”, disse Karolina Hird, analista da Rússia no Instituto para o Estudo da Guerra, com sede em Washington. “Sabemos que as autoridades russas simplesmente não estão apresentando relatórios verdadeiros sobre as perdas.”

Um padrão inicial, por exemplo, mostrou que cerca de 20% das mortes de guerra na Rússia eram de oficiais. “Isso nos disse muito sobre como o Exército russo opera”, disse Olga Ivshina, repórter do serviço russo da BBC que alterna com o Mediazona todas as semanas para registrar os números. Descobriu-se que os oficiais russos superiores foram inicialmente posicionados perto das linhas de frente porque os oficiais subalternos não podiam dar ordens.

As informações disponíveis on-line variam muito.

Uma página da comunidade local postou fotos mostrando Alexander Dementov, 28, e Alexander Trokhov, 38, depois de terem sido convocados no final de setembro. Ambos eram trabalhadores da Usina Metalúrgica Nadezhdinski em Serov, uma cidade russa nos Urais. Então, um jornal local noticiou em 7 de dezembro que os dois homens, que serviram na 55ª brigada de fuzileiros motorizados, morreram em um ataque com mísseis em 23 de novembro.

Às vezes, os detalhes são escassos.

Recrutas russos convocados para o serviço militar durante o recrutamento anual de outono se despedem de seus parentes antes da partida para guarnições Foto: Alexey Malgavko/Reuters

Vsevolod Matveev era o número 10.000 na planilha. Os jornalistas de dados descobriram que ele era da região de Sverdlovsk, nos Urais, e que foi enterrado em 9 de dezembro na cidade de Zarechny. Pela foto, eles perceberam que ele havia servido em uma unidade de infantaria motorizada. E só.

Quando as mortes não podem ser confirmadas por fontes abertas, os nomes são colocados em uma lista paralela aguardando maiores detalhes.

Os repórteres do Mediazona observaram que a resistência às guerras no Afeganistão e na Chechênia se desenvolveu junto com o número de mortos, mas há poucos sinais disso na Rússia.

Passar todos os dias percorrendo informações sobre pessoas mortas é mentalmente desgastante, disseram eles, mas certas postagens permanecem com eles. Litavrin se lembra de ter lido sobre um homem de 40 anos que tinha uma vida tranquila e regular e uma filha, e se ofereceu como voluntário em agosto. Foi morto depois de duas semanas no campo de batalha.

“Eu me perguntei o que ele estava pensando”, disse Litavrin. “É terrível.”