Associated Press - A Coreia do Norte afirmou nesta sexta-feira, 19, que testou um drone de ataque submarino com capacidade nuclear, em resposta a um exercício naval combinado da Coreia do Sul, dos Estados Unidos e do Japão nesta semana, enquanto continua a culpar seus rivais por aumentar as tensões na região.

“A postura de combate subaquático baseado em armas nucleares do nosso exército está sendo aperfeiçoada e suas várias ações de resposta marítima e subaquática continuarão a deter as manobras militares hostis das marinhas dos EUA e de seus aliados”, disse o Ministério da Defesa da Coreia do Norte, em comunicado.

Jornalistas acompanham, em Seul, a Coreia do Norte divulgar a realização de testes subaquáticos com armas nucleares Foto: Jeon Heon-Kyun/EPA/ EFE

“Adversário estrangeiro mais hostil”

O teste do drone, supostamente projetado para destruir embarcações navais e portos, ocorreu dias depois que o líder norte-coreano Kim Jong Un declarou que está descartando a meta de longa data de seu país de uma reunificação pacífica com a Coreia do Sul e que seu país reescreverá sua constituição para definir a Coreia do Sul como seu inimigo primário e adversário estrangeiro mais hostil. A Coreia do Norte também aboliu, nesta semana, as principais agências governamentais encarregadas de cuidar das relações com a Coreia do Sul.

A Assembleia Popular Suprema da Coreia do Norte disse que as duas Coreias estão presas em um “confronto agudo” e que seria um grave erro o Norte considerar o Sul como um parceiro na diplomacia.

“O Comitê para a Reunificação Pacífica do País, o Gabinete Nacional de Cooperação Econômica e a Administração Internacional de Turismo (Diamond Mountain), ferramentas que existiam para o diálogo entre Norte e Sul, para negociações e cooperação, são abolidos”, disse a assembleia norte-americana em comunicado./ Com EFE