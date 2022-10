Coreia do Norte dispara míssil balístico para o mar, diz Seul

Continua após a publicidade

A Coreia do Norte disparou nesta quinta-feira (noite de quarta, 5, no Brasil) um míssil balístico para o mar, coincidindo com a reunião do Conselho de Segurança da ONU em Nova York sobre o lançamento de um míssil sobre o Japão pela primeira vez em cinco anos.

Pyongyang disparou “um míssil balístico não especificado para o Mar do Leste”, também conhecido como Mar do Japão, reportou a agência sul-coreana Yonhap, citando militares sul-coreanos.

Leia também Míssil da Coreia do Sul explode em falha e moradores acreditam que Coreia do Norte atacou país

O Estado-Maior Conjunto sul-coreano anunciou o lançamento, que ocorre dois dias depois do disparo de um míssil balístico de alcance intermediário que sobrevoou o Japão.

Tela de uma televisão pública nas ruas de Tóquio noticia lançamento norte-coreano que sobrevoou o Japão Foto: Richard A. Brooks/AFP - 04/10/2022

Os países do Ocidente e o secretário-geral da ONU, António Guterres, condenaram este teste, ao qual Seul e Washington responderam na quarta-feira com uma série de mísseis que caíram no Mar do Japão/Mar do Leste.

O Exército sul-coreano também anunciou nesta quarta-feira que o porta-aviões americano de propulsão nuclear USS Ronald Reagan voltará à região após ter participado de exercícios navais conjuntos no mês passado.

A isolada Coreia do Norte, liderada por Kim Jong-un, realizou este ano um número recorde de testes com armas e recentemente revisou sua lei para declarar “irreversível” seu status de potência nuclear.

Continua após a publicidade

A agência de notícias estatal norte-coreana KCNA condenou os Estados Unidos e seus aliados por convocar a reunião do Conselho de Segurança da ONU.

Conselho de Segurança

Por outro lado, Rússia e China se distanciaram no Conselho de Segurança da ONU de uma condenação geral ao último teste da Coreia do Norte.

Com exceção desses dois países, todos os membros do Conselho de Segurança criticaram o lançamento norte-coreano e lembraram que viola várias resoluções das Nações Unidas. Boa parte deles pediu medidas adicionais contra o governo de Pyongyang, que já é alvo de duras sanções internacionais.

Essas novas sanções, no entanto, parecem impossíveis neste momento dada a posição da Rússia e da China, que no mês de maio já vetaram uma resolução nesse sentido. Elas mantiveram uma linha semelhante nesta quarta-feira.

Tanto Moscou quanto Pequim culparam os Estados Unidos e seus aliados pelos últimos testes de armas norte-coreanos, alegando que foram realizados em resposta às suas manobras militares na região.

Conselho de Segurança da ONU se reúne para discutir último lançamento balístico da Coreia do Norte Foto: Bebeto Matthews/AP - 05/10/2022

Continua após a publicidade

“É óbvio que os lançamentos de mísseis de Pyongyang são uma consequência da atividade militar míope e beligerante em torno do país realizada pelos Estados Unidos”, disse a representante russa na sessão, Anna Evstigneeva.

Por outro lado, a embaixadora dos EUA na ONU, Linda Thomas-Greenfield, acusou a Rússia e a China de repetirem várias vezes o “mito de que as provocações da Coreia do Norte são de alguma forma uma consequência das políticas e ações hostis dos EUA”.

“Não toleraremos nenhum país culpando nossas ações defensivas para responder às ameaças norte-coreanas como a causa inerente dessas ameaças”, ressaltou Thomas-Greenfield, lembrando que Pyongyang lançou 39 mísseis balísticos até agora este ano, um novo recorde.

Tanto o Japão quanto a Coreia do Sul, que participaram como convidados da reunião, alertaram que a falta de ação do Conselho de Segurança - como resultado dos vetos russo e chinês - incentivou Pyongyang a ir mais longe e aumentar seus testes de armas./AFP e EFE