Coreia do Norte diz ter disparado mísseis de cruzeiro de submarino em novo teste com armas

SEUL - A Coreia do Norte informou neste domingo, 12, que disparou dois mísseis de cruzeiro de um submarino estacionado em sua costa leste, no mais recente teste de armas do país.

A operação deste domingo ocorreu um dia antes de os militares dos EUA e da Coreia do Sul começarem exercícios militares conjuntos. A Coreia do Norte vê as ações como um ensaio para a invasão.

Imagem divulgada pela imprensa oficial norte-coreana de reunião da cúpula militar com o ditador Kim Jong-un; agência de notícias diz que país tomou decisões importantes para 'dissuasão militar' Foto: KCNA via REUTERS

A KCNA, agência oficial de notícias norte-coreana, disse que os lançamentos ocorreram para confirmar a “confiabilidade do sistema de armas” e “avaliar as operações ofensivas subaquáticas das unidades submarinas do país”.

Segundo a imprensa oficial, os testes de mísseis “mostram a determinação do país de responder com forças poderosas e esmagadoras” aos “imperialistas dos EUA e às forças fantoches sul-coreanas”. A agência disse que as operações conjuntas dos dois países “estão ficando cada vez mais indisfarçáveis como anti-(Coreia do Norte)”.

Também no domingo, a imprensa oficial informou que a Coreia do Norte adotou medidas “práticas importantes” de dissuasão militar em razão das ações do vizinho e dos EUA. As medidas foram acordadas em uma reunião da comissão militar do partido governamental encabeçada pelo líder Kim Jong Un, segundo a agência noticiosa oficial KCNA. “A reunião discutiu e adotou os passos práticos importantes para fazer uso da dissuasão militar mais eficaz, poderosa e ofensiva”, assinalou a KCNA.

A Coreia do Norte vem se esforçando há anos para adquirir a capacidade de disparar mísseis com armas nucleares de submarinos, a próxima peça-chave em um arsenal que inclui uma variedade de armas com alcance potencial para atingir o continente americano.

Os militares da Coreia do Sul disseram ter detectado o lançamento de um submarino nas águas perto da cidade portuária de Sinpo, no leste norte-coreano. O Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul disse que as autoridades de inteligência sul-coreanas e americanas analisavam os detalhes da operação. | AP e AFP