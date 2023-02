Coreia do Norte dispara segundo míssil balístico em 48 horas

SEUL - A Coreia do Norte disparou dois mísseis balísticos de curto alcance no mar a leste do país nesta segunda-feira, 20, em seu segundo lançamento de teste em 48 horas, levando o Japão a solicitar uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU.

“A Coreia do Norte lançou um míssil balístico não identificado contra o Mar do Leste”, disse o Estado-Maior da Coreia do Sul à agência de notícias oficial Yonhap, referindo-se ao nome pelo qual chamam o Mar do Japão. O Ministério da Defesa do Japão disse que os dois mísseis caíram nas águas entre a península coreana e o Japão. O governo japonês condenou os lançamentos como uma “ameaça à paz e segurança do Japão e da sociedade internacional”.

Leia também EUA e Coreia do Sul fazem exercícios militares com caças após teste de míssil da Coreia do Norte

De acordo com autoridades japonesas, o primeiro míssil atingiu a altitude máxima de 100 quilômetros e voou até 400 quilômetros. Já o segundo míssil atingiu cerca de 50 quilômetros de altitude e voou uma distância de 350 quilômetros.

Míssil intercontinental Hwasong-15 é lançado do Aeroporto Internacional de Pyongyang em imagem feita pela agência de notícias estatal da Coreia do Norte Foto: Korean Central News Agency/Korea News Service via AP

A Coreia do Norte já havia confirmado no domingo, 19, o lançamento de um míssil balístico intercontinental no sábado, 18. Autoridades norte-coreanas disseram que o teste tinha sido feito para reforçar sua capacidade de ataque nuclear contra seus rivais. O lançamento ocorreu um dia antes dos exercícios militares anuais entre Estados Unidos e Coreia do Sul, que começaram neste domingo.

Os lançamentos dão seguimento a uma troca de tensões que começou no sábado e seguem em um ano em que a Coreia do Norte lançou mais de 70 mísseis, o maior número de todos os tempos. Pyongyang aumentou recentemente as ameaças nucleares e ameaçou uma resposta forte “sem precedentes” aos exercícios militares anuais dos EUA e da Coreia do Sul, que vê como uma preparação para uma invasão.

Os militares da Coreia do Sul disseram ter detectado dois lançamentos de mísseis na manhã de segunda-feira de uma cidade na costa oeste da Coreia do Norte, que foram posteriormente confirmados pela mídia oficial norte-coreana. O Japão disse que ambos os mísseis caíram em águas fora da zona econômica exclusiva do Japão e que nenhum dano a aeronaves ou embarcações na área foi relatado, mas eles voaram distâncias que sugerem que a maior parte da Coreia do Sul está ao alcance da arma.

Continua após a publicidade

Tanto a Coreia do Sul quanto o Japão condenaram os recentes lançamentos norte-coreanos como ameaças à paz internacional e violações das resoluções do Conselho de Segurança da ONU que proíbem quaisquer atividades balísticas da Coreia do Norte. O primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, disse a repórteres que Tóquio estava solicitando uma reunião de emergência do Conselho de Segurança para responder aos recentes lançamentos norte-coreanos.

Kim Yo-jong, irmã do líder norte-coreano Kim Jon-un, durante um programa de notícias na Estação Ferroviária de Seul em Seul, Coreia do Sul Foto: Ahn Young-joon/AP

Uma reunião inicial do Conselho de Segurança liderado pelo secretário-geral adjunto para assuntos políticos, Khaled Khiari, foi marcada para segunda-feira.

Outras ações do conselho contra a Coreia do Norte são improváveis. China e Rússia, ambas potências com poder de veto envolvidas em confrontos com Washington, se opuseram às tentativas lideradas pelos Estados Unidos de adicionar novas sanções no ano passado.

“A frequência de uso do Pacífico como nosso campo de tiro depende do caráter de ação das forças dos EUA”, disse Kim Yo-jong, a poderosa irmã do líder norte-coreano Kim Jong-un, na tradução oficial de um comunicado divulgado pela mídia estatal. “Estamos bem cientes do movimento dos meios de ataque estratégico das forças dos EUA, (que estão) recentemente ficando ativos na Península Coreana.”

Ela provavelmente se referiu ao voo de domingo dos bombardeiros supersônicos B-1B de longo alcance para treinamento separado com a Coréia do Sul e o Japão, conduzido em resposta ao teste ICBM da Coreia do Norte no sábado.

A Coreia do Norte normalmente responde aos voos B-1B dos EUA, que podem carregar uma enorme carga de armas convencionais, com declarações agressivas ou demonstrações militares próprias.

Continua após a publicidade

A Coreia do Norte condenou repetidamente exercícios militares regulares da Coreia do Sul-EUA como prática para uma invasão, embora os aliados digam que seus exercícios são de natureza defensiva. Alguns observadores dizem que a Coreia do Norte costuma usar os exercícios de seus rivais como pretexto para testar e melhorar seus sistemas de armas. Muitos especialistas acreditam que a Coreia do Norte planeja, em última análise, obter reconhecimento internacional como um estado nuclear legítimo para obter sanções internacionais levantadas e receber outras concessões externas.

Horas depois dos lançamentos desta segunda, o Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Sul disse que Seul impôs sanções unilaterais a quatro indivíduos e cinco instituições que disse estarem envolvidas em atividades ilícitas de apoio ao desenvolvimento de armas nucleares e evasão de sanções do Norte. O governo do presidente sul-coreano Yoon Suk Yeol impôs sanções a 31 indivíduos e 35 organizações, a maioria da Coreia do Norte, por apoiar as ambições nucleares do Norte, mas essas medidas são principalmente simbólicas, já que os dois países não têm laços comerciais./AFP e AP