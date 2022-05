Coreia do Norte reconhece primeira morte por covid-19; outras cinco são suspeitas

A Coreia do Norte reconheceu sua primeira morte por covid-19 nesta sexta-feira,13 (horário local, noite de quinta-feira no Brasil), em meio a um surto de “febre” que atinge centenas de milhares de pessoas no país. Outras cinco pessoas com sintomas morreram, mas não há confirmação de que elas estavam infectadas.

Cerca de 350 mil pessoas tiveram sintomas de febre, informou a agência estatal KCNA. Dessas, mais de 187 mil estão sendo tratadas em isolamento, após um surto se espalhar “explosivamente por todo o país” desde o final de abril, disse a agência. A primeira morte confirmada testou positivo para a variante Ômicron do coronavírus, informou a KCNA.

O líder norte-coreano, Kim Jong-un, visitou o centro de comando antivírus na terça-feira, 10, após declarar “grave emergência de Estado”. Kim ordenou um bloqueio nacional na quinta-feira.

O líder norte-coreano “criticou que a propagação simultânea da febre mostra que há um ponto vulnerável no sistema de prevenção de epidemias que já estabelecemos”, disse a KCNA.

Kim destacou o isolamento e o tratamento ativo de pessoas com febre como suas principais prioridades, enquanto pedia a criação de métodos e táticas de tratamento científico “em um ritmo relâmpago” e medidas de reforço para fornecer medicamentos.

Em outro despacho, a KCNA disse que as autoridades de saúde estão tentando organizar sistemas de teste e tratamento e reforçar o trabalho de desinfecção.

A rápida disseminação do vírus destaca o potencial de uma grande crise em um país que carece de recursos médicos, mas recusou ajuda internacional com vacinas e manteve suas fronteiras fechadas. Analistas disseram que o surto pode ameaçar aprofundar a já difícil situação alimentar do país, já que o bloqueio prejudicaria a mobilização de trabalhadores e sua “luta total” contra a seca. /REUTERS e AFP