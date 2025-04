Corredores do exterior também participaram da corrida que celebrou o nascimento do fundador da Coreia do Norte, Kim Il-sung, em 1912. Il-sung é avô de Kim Jong-un, ditador que comanda o país. Imagens da AFP mostram corredores estrangeiros começando a corrida no estádio Kim Il-sung e tirando fotos com seus celulares.

A maratona é o maior evento esportivo internacional organizado pela Coreia do Norte, um dos países mais fechados do mundo. A corrida oferece aos visitantes uma rara oportunidade de correr pelas ruas da capital, sob a supervisão das autoridades locais.