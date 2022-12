Coreia do Norte testa motor de combustível sólido para desenvolver míssil estratégico

SEUL - A Coreia do Norte anunciou que testou um motor de combustível sólido de “alta propulsão” para desenvolver um “novo tipo de arma estratégica”, informou a mídia local. Isso indica um progresso no desenvolvimento de um tipo de míssil balístico de alcance intercontinental (ICBM) mais eficiente, apesar das sanções internacionais.

O teste foi realizado nesta quinta-feira, 15, sob supervisão do líder Kim Jong-un, em uma nova bancada de testes vertical construída recentemente na base de lançamento espacial de Sohae, no noroeste do país. O desenvolvimento de um ICBM de combustível sólido é um dos objetivos traçados pelo regime no seu plano de modernização armamentista aprovado em janeiro de 2021.

Todos os sistemas operacionais de longo alcance da Coreia do Norte funcionam atualmente com combustível líquido, o que é menos econômico e dificulta o carregamento e lançamento de um projétil.

“Uma importante instituição da Academia de Ciências da Defesa conduziu com sucesso o teste de combustão estática de um motor de combustível sólido de 140 tf (tonelada-força), o primeiro de seu tipo no país, no Centro de Lançamento de Satélites de Sohae na manhã de 15 de dezembro”, detalhou a nota da agência KCNA.

Nesta foto fornecida pelo governo norte-coreano, o líder norte-coreano Kim Jong-un, à direita, supervisiona o que diz ser um teste de "motor de combustível sólido de alto empuxo", em Sohae, nesta quinta-feira, 15. Foto: Agência Central de Notícias da Coreia/via AP

O comunicado ainda sinalizou que “os resultados do teste demonstraram de maneira clara e científica que todos os indicadores técnicos - incluindo impulso do motor, impulso específico, características de combustão, duração e características de controle do vetor de propulsão - equivalem às estimativas do projeto e demonstraram sua confiabilidade e estabilidade”. Segundo o texto, esses resultados fornecem uma “garantia científico-técnica” para “o desenvolvimento de um novo tipo de sistema de armamento estratégico”.

O regime tem modernizado a base de Sohae, fechada temporariamente em 2018 como um gesto de boa vontade antes da primeira cúpula com o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Em março, o próprio Kim Jong-un visitou as instalações e disse que, no futuro, o local permitiria o lançamento de foguetes espaciais maiores.

Desde então, os satélites captaram uma atividade frenética em Sohae, e no início deste mês detectaram a construção do que acabou se revelando uma nova plataforma de teste horizontal ao sul do complexo.

Até agora, o regime havia divulgado apenas imagens de um desses testes, realizado em 2016, em seu único banco de testes horizontal conhecido, localizado no centro de testes de Magunpo, na costa leste. /EFE