Coreia do Norte testa novo sistema de armas para reforçar capacidade nuclear, diz regime

SEUL, COREIA DO SUL - A Coreia do Norte testou um novo tipo de arma tática guiada projetada para aumentar sua capacidade de combate nuclear, informou a mídia estatal neste domingo, 17, um dia antes de seus principais rivais, os Estados Unidos e a Coreia do Sul, iniciarem exercícios anuais que o Norte vê como um ensaio de invasão.

O 13º teste de armas deste ano ocorreu em meio a preocupações de que a Coreia do Norte possa realizar em breve uma provocação ainda maior. Isso pode incluir um teste nuclear em um esforço para expandir o arsenal do país e aumentar a pressão sobre Washington e Seul , enquanto as negociações de desnuclearização permanecem paralisadas.

A agência de notícias oficial coreana disse que o líder Kim Jong-un observou o que chamou de lançamento bem-sucedido da arma. A KCNA divulgou uma foto mostrando um Kim radiante batendo palmas com oficiais militares.

A mídia estatal disse que a arma testada tem “grande importância para melhorar drasticamente o poder de fogo das unidades de artilharia de longo alcance da linha de frente, aumentando a eficiência na operação de armas nucleares táticas [da Coreia do Norte] e diversificação de suas missões de poder de fogo”.

Uma foto divulgada pela agência oficial de notícias central norte-coreana (KCNA) mostra o teste de uma arma guiada tática de novo tipo de um local não revelado, divulgado em 17 de abril de 2022 Foto: KCNA

A KCNA não deu mais detalhes, mas o uso das palavras “nucleares táticas” sugere que a arma provavelmente é capaz de carregar uma ogiva nuclear que poderia atingir alvos estratégicos na Coreia do Sul, incluindo instalações militares dos EUA. A nota da KCNA não disse quando e onde ocorreu o lançamento.

“A Coreia do Norte está tentando implantar não apenas mísseis nucleares de longo alcance direcionados a cidades americanas, mas também armas nucleares táticas para ameaçar Seul e bases americanas na Ásia”, disse Leif-Eric Easley, professor da Universidade Ewha, em Seul.

“Os propósitos de Pyongyang provavelmente excedem a dissuasão e a sobrevivência do regime. Assim como a Rússia emprega o medo de usar armas nucleares táticas, a Coreia do Norte pode querer essas armas para coerção política, escalada no campo de batalha e limitar a disposição de outros países de intervir em um conflito”, disse ele.

Alguns observadores disseram que a arma mostrada nas fotos norte-coreanas sugere que pode ser uma versão menor e mais leve de seu míssil KN-23 com capacidade nuclear, que tem um voo altamente manobrável destinado a derrotar os sistemas de defesa antimísseis. Outros disseram que poderia ser um novo míssil que combina as características técnicas do KN-23 e outro míssil balístico de curto alcance chamado KN-24.

O Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul disse em comunicado que detectou dois lançamentos da cidade costeira de Hamhung, no leste do Norte, no início da noite de sábado.

O país disse que os mísseis voaram cerca de 110 Km a uma altitude de 25 Km e uma velocidade máxima de Mach 4. O escritório presidencial da Coreia do Sul disse que as autoridades se reuniram duas vezes neste fim de semana para discutir as atividades militares norte-coreanas.

Exercícios conjuntos com EUA

Os militares da Coreia do Sul disseram neste domingo que seus exercícios de primavera de nove dias com os Estados Unidos começarão na segunda-feira, 18. Segundo eles, os aliados decidiram realizar exercícios de posto de comando simulados por computador que não envolvem treinamento de campo depois de revisar fatores como a pandemia de covid-19 e a prontidão de defesa combinada dos aliados.

Os exercícios podem intensificar ainda mais as animosidades na península coreana porque a Coreia do Norte já respondeu com seus próprios testes de armas e retórica inflamada.

Pessoas assistem um programa de notícias informando que o líder norte-coreano Kim Jong-un estava observando um teste de disparo de uma arma guiada tática recém-desenvolvida, em uma estação de trem em Seul, Coreia do Sul Foto: Lee Jin-man

A Coreia do Norte começou este ano com uma série de testes de armas, incluindo seu primeiro teste de voo de um míssil balístico intercontinental capaz de atingir a terra natal dos EUA desde 2017.

A Coreia do Sul disse recentemente que detectou sinais de que a Coreia do Norte está reconstruindo túneis em um local de teste nuclear que havia sido parcialmente desmantelado semanas antes de entrar em negociações nucleares, agora adormecidas, com os Estados Unidos em 2018.

Um possível teste nuclear da Coreia do Norte envolveria uma ogiva nuclear tática, disse o analista Cheong Seong-Chang, do Instituto Sejong, na Coreia do Sul. Ele previu que a Coreia do Norte pressionaria para montar uma ogiva nuclear tática na arma testada neste fim de semana e implantar tais mísseis nucleares perto da fronteira com a Coreia do Sul.

“A Coreia do Norte tem um imperativo doméstico de fabricar e aperfeiçoar as armas encomendadas por Kim Jong-un no ano passado, independentemente do que os EUA façam ou deixem de fazer. O teste também diz a seu povo que seu país é forte apesar de suas aparentes dificuldades econômicas”, disse Duyeon Kim, analista sênior do Centro para uma Nova Segurança Americana de Washington. “Uma razão para o momento político pode ser protestar contra os exercícios militares antecipados entre EUA e Coreia do Sul.”

Na sexta-feira, Kim participou de um enorme desfile civil em Pyongyang que marcou o 110º aniversário de seu avô fundador do Estado, Kim Il Sung. Parece que o país passou seu feriado nacional mais importante sem um desfile militar altamente antecipado para mostrar seus novos sistemas de armas.

Kim ainda pode realizar um desfile militar no aniversário de fundação do exército da Coreia do Norte, em 25 de abril. Mas se esse aniversário acontecer sem um desfile militar novamente, alguns especialistas dizem que isso pode significar que Kim não tem novos mísseis poderosos para exibir e que seu próximo passo provocativo provavelmente será um teste nuclear./AP