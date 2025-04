Coreia do Sul anuncia eleições presidenciais para 3 de junho após destituição de Yoon

A Coreia do Sul realizará eleições presidenciais em 3 de junho, após a destituição do ex-presidente Yoon Suk Yeol por tentar declarar lei marcial, anunciou nesta terça-feira, 8 (noite de segunda-feira no Brasil), o presidente interino.

“O governo marcará o dia 3 de junho como a data da 21ª eleição presidencial sul-coreana”, declarou o primeiro-ministro Han Duck-soo, que atua atualmente como presidente em exercício.

Ele acrescentou que a data será decretada feriado nacional para facilitar a votação. A Corte Constitucional da Coreia do Sul confirmou em 4 de abril a destituição de Yoon, decidida pelo Parlamento em dezembro, o que deu ao país um prazo máximo de 60 dias para convocar novas eleições presidenciais.

Segundo Han, o governo discutiu a data da votação com a Comissão Eleitoral Nacional e levou em consideração “a necessidade de garantir uma operação eleitoral tranquila”.

Han pediu aos ministérios e à comissão eleitoral que “façam preparativos rigorosos para assegurar a eleição mais justa e transparente de todas, uma que conquiste a confiança do povo”.

Presidente interino da Coreia do Sul, Han Duck-soo. A Coreia do Sul realizará eleição presidencial em 3 de junho, depois que o ex-líder Yoon Suk Yeol foi destituído devido à declaração de lei marcial em dezembro. Foto: Ahn Young-joon/AFP

O vencedor será empossado no dia seguinte à eleição, ao contrário do intervalo de dois meses previsto nas eleições normais.

Na noite de 3 de dezembro, Yoon tentou impor uma lei marcial e enviou o Exército para bloquear o acesso ao Parlamento, dominado pela oposição. Mesmo assim, os legisladores conseguiram se reunir e frustrar a tentativa, que chocou o país.

Yoon foi suspenso do cargo, preso, acusado de insurreição e, por fim, destituído. Ele foi libertado em 8 de março, enquanto continua respondendo a um processo penal. O crime de insurreição pode ser punido com a pena de morte na Coreia do Sul./AFP.