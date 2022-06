Coreia do Sul e EUA lançam oito mísseis em resposta a testes da Coreia do Norte

Os militares dos EUA e da Coreia do Sul lançaram oito mísseis balísticos no mar nesta segunda-feira (noite de domingo em Brasília) em uma demonstração de força semelhante à exibição de um míssil norte-coreano um dia antes, que desencadeou uma série provocativa em demonstrações de armas.

O Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul disse que o exercício de tiro real dos aliados envolveu oito mísseis do Sistema de Mísseis Táticos do Exército disparados contra as águas orientais da Coreia do Sul por dez minutos. Ele disse que o exercício visa demonstrar a capacidade de responder com rapidez e precisão aos ataques norte-coreanos.

Os militares sul-coreanos detectaram neste domingo que a Coreia do Norte disparou oito mísseis de curto alcance ao longo de 35 minutos de pelo menos quatro locais diferentes, incluindo áreas costeiras ocidentais e orientais e duas áreas do interior, ao norte, e perto da capital, Pyongyang, no que parecia ser um recorde de um dia para lançamentos balísticos do país.

Mulher passa por tela que exibe noticiário sobre o teste norte-coreano, que desencadeou a resposta de Seul e de Washington Foto: ANTHONY WALLACE / AFP

Foi a 18ª rodada de testes de mísseis da Coreia do Norte apenas em 2022 – uma sequência que incluiu os primeiros lançamentos de mísseis balísticos intercontinentais do país em quase cinco anos.

Autoridades sul-coreanas e americanas também dizem que a Coreia do Norte está se preparando para realizar seu primeiro teste nuclear desde setembro de 2017, enquanto o líder Kim Jong-un pressiona uma atitude arriscada para consolidar o status do Norte como potência nuclear e negociar concessões econômicas e de segurança com uma posição de força.

As forças americanas e sul-coreanas realizaram um exercício semelhante de tiro real após os lançamentos balísticos anteriores da Coreia do Norte, em 25 de maio, que os militares da Coreia do Sul disseram ter envolvido um ICBM em trajetória de médio alcance e duas armas de curto alcance. Esses testes ocorreram quando o presidente americano, Joe Biden, encerrou sua viagem à Coreia do Sul e ao Japão, onde reafirmou o compromisso dos EUA de defender ambos os aliados.

A mídia estatal norte-coreana ainda não comentou os lançamentos de domingo. Eles vieram depois que o porta-aviões dos EUA Ronald Reagan concluiu um exercício naval de três dias com a Coreia do Sul no Mar das Filipinas no sábado, aparentemente seu primeiro exercício conjunto envolvendo um porta-aviões desde novembro de 2017.

‘Ensaios de invasão’

A Coreia do Norte há muito condena os exercícios militares combinados dos aliados como ensaios de invasão e muitas vezes contra-ataca com seus próprios exercícios de mísseis, incluindo lançamentos de curto alcance em 2016 e 2017 que simularam ataques nucleares a portos sul-coreanos e instalações militares dos EUA no Japão.

Horas após os lançamentos norte-coreanos, o Japão e os Estados Unidos realizaram um exercício conjunto de mísseis balísticos com o objetivo de mostrar sua “capacidade de resposta rápida” e “forte determinação” para combater ameaças, segundo o Ministério da Defesa.

Os EUA prometeram pressionar por sanções internacionais adicionais se a Coreia do Norte realizar um teste nuclear, mas as perspectivas de novas medidas punitivas significativas são fracas com os membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU divididos.

Rússia e China vetaram uma resolução patrocinada pelos EUA que teria imposto sanções adicionais à Coreia do Norte por seus últimos testes balísticos em 25 de maio, insistindo que Washington deveria se concentrar em retomar as negociações com a Coreia do Norte.

Essas negociações estão paralisadas desde 2019 devido a divergências na troca da liberação de sanções incapacitantes lideradas pelos EUA. Apesar de enfrentar duros desafios em casa, incluindo uma economia decadente e um surto de covid-19, Kim não demonstrou vontade de entregar totalmente um arsenal que ele vê como sua mais forte garantia de sobrevivência.

Seu governo até agora rejeitou as ofertas do governo Biden para negociações abertas e está claramente com a intenção de converter as negociações latentes de desnuclearização em um processo mútuo de redução de armas, dizem especialistas./AP