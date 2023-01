Coreia do Sul e EUA planejam simulação teórica envolvendo ataque nuclear

SEUL - A Coreia do Sul e os Estados Unidos planejam um exercício de simulação teórica para fevereiro, que contemplará um ataque nuclear da Coreia do Norte. O teste consta no planejamento anual do Ministério da Defesa Nacional enviado, nesta quarta-feira, 11, ao presidente Yoon Suk-yeol.

O chamado ‘tabletop exercise’ (TTX) será realizado nos EUA na segunda quinzena de fevereiro, conforme acordado por ambas as partes na reunião bilateral anual de ministros da Defesa realizada em novembro passado. Um TTX é uma sessão de discussão e debate entre uma ou várias equipes para esclarecer os papéis e a resposta esperada de um determinado setor ou indivíduo em um ou vários cenários no quais ocorreram uma emergência.

Seul e Washington realizam o TTX há mais de uma década, mas é a primeira vez que a discussão contemplará um cenário em que a Coreia do Norte usa uma arma nuclear, explicou uma fonte militar anônima à agência de notícias Yonhap.

Caças KF-16 da Força Aérea da Coreia do Sul se preparam para decolar durante um exercício aéreo conjunto entre EUA e Coreia do Sul, chamado Vigilant Storm. Foto: Ministério da Defesa da Coreia do Sul via AP/Arquivo

Este cenário hipotético dominou a mídia sul-coreana nos últimos dias depois que o próprio Yoon Suk-yeol afirmou, em uma entrevista recente, que os aliados estavam falando sobre um exercício conjunto envolvendo ativos nucleares dos EUA com um elemento para deter ou responder a um ataque atômico.

O plano de 2023 contempla ainda a realização de um exercício de primavera, denominado ‘Escudo da Liberdade’, que terá a duração de 11 dias seguidos (até agora era permitido o descanso ao fim de semana).

Além deste exercício, Seul e Washington planejaram cerca de 20 exercícios de campo no primeiro semestre do ano, incluindo o famoso exercício de pouso anfíbio - o ‘Ssangyong’, que quer dizer ‘dragão duplo’ - a ser realizado este ano em nível de divisão. Cada divisão inclui várias brigadas ou regimentos, em vez de nível de brigada.

Por sua vez, os militares sul-coreanos esperam lançar seu primeiro satélite inteiramente dedicado à vigilância e reconhecimento no primeiro semestre do ano. E, antes do final de 2023, um terceiro e último teste de um foguete espacial de combustível sólido com o qual Seul deseja ser capaz de enviar satélites de forma independente ao espaço. A meta da capital sul-coreana é lançar outros quatro de reconhecimento antes de 2025.

Esse planejamento reflete o nível histórico de tensão existente na península após 2022, quando Pyongyang realizou um número recorde de testes de armas e os aliados novamente realizaram grandes manobras e mobilizaram momentaneamente meios estratégicos dos EUA.

No primeiro dia deste ano, o líder supremo da Coreia do Norte, Kim Jong-un, ordenou uma expansão “exponencial” do arsenal nuclear do país e o desenvolvimento de um novo míssil balístico intercontinental mais poderoso, informou a mídia local./EFE