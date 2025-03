Um tribunal sul-coreano ordenou nesta sexta-feira, 7, a libertação de Yoon Suk Yeol, o presidente do país que sofreu impeachment e está sendo julgado por insurreição devido à sua decisão de impor lei marcial em dezembro.

TV exibe imagens do pronunciamento do presidente sul-coreano impeachment Yoon Suk Yeol durante a audiência final de seu julgamento, em um programa de notícias em um terminal de ônibus em Seul, Coreia do Sul Foto: Ahn Young-joon/AP

Acusação de insurreição

Yoon foi detido em 15 de janeiro e formalmente indiciado 11 dias depois sob acusação de insurreição, decorrentes da sua breve imposição da lei marcial em dezembro. Desde então, seus advogados têm lutado para tirá-lo da prisão, argumentando que os promotores o mantiveram preso por mais tempo do que a lei permite — argumento aceito pelo painel de três juízes nesta sexta-feira.

A decisão do tribunal se limitou a essa questão processual e não abordou as acusações criminais que Yoon enfrenta em seu julgamento.

Yoon declarou inesperadamente lei marcial em 3 de dezembro, acusando a Assembleia Nacional, controlada pela oposição, de “paralisar” seu governo. A Assembleia votou contra o decreto, forçando Yoon a revogá-lo após cerca de seis horas. O episódio desencadeou a pior crise política da Coreia do Sul em décadas.

Com manifestantes exigindo sua destituição, a Assembleia determinou o seu impeachment em 14 de dezembro, suspendendo-o do cargo. Agora, o Tribunal Constitucional está analisando se o impeachment foi legítimo e se Yoon deve ser removido formalmente da presidência. Paralelamente, investigadores criminais o detiveram sob acusações de insurreição. Ele é o primeiro presidente na história da Coreia do Sul a enfrentar acusações criminais enquanto ainda está no cargo.

