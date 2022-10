Coroação de Charles III será no dia 6 de maio de 2023

LONDRES - A coroação do rei Charles III e da rainha consorte Camilla ocorrerá em 6 de maio de 2023, um sábado, em cerimônia solene na Abadia de Westminster, em Londres, conforme anunciou nesta terça-feira o Palácio de Buckingham.

O monarca britânico, de 73 anos, que ascendeu ao trono com a morte da mãe, Elizabeth II, em 8 de setembro, receberá, após meses de luto e preparação, a coroa, o cetro e a orbe, símbolos de seu reinado.

Leia também Rainha da Dinamarca tira títulos de seus netos por corte de custos e abre crise na família real

Segundo fontes da Casa Real, a cerimônia deverá ter uma duração mais curta, com menos convidados e alguns rituais considerados antiquados para o século 21 serão dispensados. O planejamento da cerimônia, de acordo com a mesma fonte, está em estágios iniciais.

Rei Charles III encontra súditos na Escócia: coroação marcada para maio de 2023 Foto: Andrew Milligan/Pool

O ato religioso, celebrado pelo arcebispo de Canterbury, Justin Welby, “refletirá o papel do monarca na atualidade e olhará para o futuro, ao mesmo tempo em que estará enraizado na pompa e nas tradições históricas”, indicou Buckingham.

A coroação é um rito que se manteve quase sem variações desde a conquista normanda da Inglaterra, em 1066, e ocorreu durante cerca de 900 anos na Abadia de Westminster.

A cerimônia religiosa de maio incluirá, possivelmente, os principais elementos tradicionais que se repetiram sem alteração durante séculos, junto com alguns componentes novos, de acordo com o “espírito de nosso tempo”, indicou Buckingham.

Continua após a publicidade

Entre os analistas britânicos, s espera que Charles III opte por uma coroação mais modesta que a da mãe, realizada em 2 de junho de 1953, o que refletiria um desejo de aplicar certa austeridade na realeza britânica.

O novo monarca jurará, diante do arcebispo a intenção de reinar o país e os outros 14 de que é chefe de Estado, incluindo Austrália, Canadá e Nova Zelândia, “de acordo com suas respectivas leis e costumes”.

Camila será coroada junto com Charles III como rainha consorte com uma liturgia “similar, embora mais simples”, segundo descreve o Palácio de Buckingham.

Apenas no caso da nova monarca ser uma mulher, o marido não é coroado junto com ela, como ocorreu com o príncipe Philip./NYT, EFE e AFP