Coroação de Charles III: veja como foi a participação de William, Kate e Harry na cerimônia

Os olhos de todo o mundo direcionavam, na manhã deste sábado, 6, para o rei Charles III e da rainha Camilla, protagonistas da cerimônia de coroação que aconteceu na Abadia de Westminster, em Londres. Apesar disso, o príncipe e a princesa de Gales, William e Kate, e o príncipe Harry também não passaram despercebidos durante o evento.

William, que é herdeiro do trono, foi o único membro da família real a participar da cerimônia com um papel de orador. Logo após o ato de coroação de Charles III, William jurou lealdade ao monarca. “Eu, William, príncipe de Gales, prometo minha lealdade a você, e fé e verdade lhe darei, como seu suserano de vida e membros. Então, Deus me ajude”, disse, ajoelhado aos pés de seu pai. Em seguida, os britânicos em todo país foram convidados a fazer o mesmo.

Príncipe William e princesa Kate no momento do retorno ao Palácio de Buckingham da Abadia de Westminster, após as coroações do rei Charles III e da rainha Camilla Foto: Odd ANDERSEN / AFP

O ato é conhecido como “homenagem de sangue real”. Em 1953, na coroação de Elizabeth II, a última cerimônia do tipo desde então, o ato foi feito pelo príncipe Philip, marido da rainha, que faleceu em 2021. Na ocasião, além de fazer o juramento de lealdade, Philip ainda jurou ser o “suserano vitalício” da esposa.

Kate Middleton, a princesa de Gales, apesar de não ter desempenhado um papel oficial durante a coroação, chamou a atenção especialmente por homenagear a princesa Diana, mãe do príncipe William. Na cerimônia, Kate usou um par de brincos de pérola e diamante. Diana, que morreu em 1997, usou os brincos em eventos durante a década de 1990, inclusive em um banquete para o imperador japonês Akihito em 1990, segundo informações do Daily Mail. A princesa também vestiu o colar George VI Festoon, feito em 1950 para a falecida rainha antes de sua própria coroação, de acordo com o New York Post.

Ao fim da cerimônia, William e Kate participaram da procissão que saiu da Abadia de Westminster em direção ao Palácio de Buckingham. Em um trajeto acompanhado por 4 mil soldados e 19 bandas militares, o príncipe e a princesa seguiram também em carruagens, atrás do monarca. O casal, junto dos filhos, ainda acompanhou o rei Charles III e a rainha Camilla em um dos momentos mais simbólicos da coroação, quando os novos monarcas apareceram na sacada do Palácio de Buckingham e saudaram os súditos.

Presente, mas sem participação direta

Continua após a publicidade

Sem papel oficial na cerimônia, o príncipe Harry esteve na coroação, apesar das recentes polêmicas entre ele e a família real. O filho mais novo do rei, que deixou de trabalhar como membro da realeza em 2020, chegou sozinho à cerimônia depois que sua esposa, a duquesa de Sussex, e os filhos optaram por não participar.

Segundo a imprensa britânica, essa foi a primeira vez em que Harry foi visto em público com a realeza desde a publicação de seu livro Spare, no início deste ano, no qual ele fez duras críticas à família, especialmente ao seu pai. Na coroação, ele se sentou na terceira fileira, a mesma do príncipe Andrew e de suas filhas, a princesa Beatrice e Eugenie. As especulações são de que Harry supostamente estaria sentado em uma área diferente de William para evitar qualquer saia justa entre os irmãos.

O príncipe britânico Harry próximo ao príncipe Andrew, depois de assistir às coroações Foto: TOBY MELVILLE/POOL/AFP

Assim como príncipe Andrew, afastado da vida pública do Reino Unido devido a um escândalo de abuso sexual, o príncipe Harry não esteve junto da família real no momento do tradicional aceno ao público diretamente da varanda do Palácio de Buckingham

Diferentemente de outros membros da família, ele não vestiu túnicas ou uniforme militar, embora de ter servido o exército por uma década, incluindo duas viagens ao Afeganistão. Uma tradicional homenagem dos duques reais – que incluiria Harry, duque de Sussex, e Andrew, duque de York – foi descartada.

Segundo a BBC do Reino Unido, após a cerimônia, o príncipe Harry foi visto entrando em um carro sozinho. Uma das especulações da imprensa britânica é que ele estivesse indo em direção ao aeroporto, para voltar à Califórnia, onde sua esposa e filhos estão, e chegar a tempo para a comemoração do aniversário do filho.