Coroação mostra que o Reino Unido e a família real entram em uma nova era

Dois marcos da vida britânica, com pouco comum entre si, ocorreram num intervalo de 48 horas na semana passada: a coroação do rei Charles III no sábado, 6, o maior de todos os espetáculos reais, e dois dias antes, eleições para prefeitos e outras autoridades responsáveis por consertar buracos e recolher o lixo. No entanto, cada um, à sua maneira, confirmaram um Reino Unido à beira da mudança.

A dolorosa derrota dos conservadores nas eleições de quinta-feira sugere que o partido governista pode ser varrido do poder nas eleições gerais que o primeiro-ministro Rishi Sunak deve convocar até janeiro de 2025. Já a coroação de Charles virou definitivamente a página dos 70 anos reinado de sua mãe, a rainha Elizabeth II, e empurrou a monarquia para um futuro incerto.

Três anos depois de o Reino Unido deixar a União Europeia e nove meses depois de os britânicos lamentarem a morte da rainha em meio a turbulências políticas e econômicas, o país ainda busca uma identidade pós-Brexit. Mas mesmo que sua forma final não esteja clara, o Reino Unido parece pronto para uma nova era, tanto na política quanto na monarquia.

A coroação do rei Charles III do Reino Unido ocorreu no último sábado, 6 Foto: Joe Giddens / AFP

“O país está em uma sala de espera”, disse Simon Schama, historiador britânico e autor de “A History of Britain”. “As pessoas estão dizendo: ‘Vamos dar uma chance ao nosso peculiar novo rei’, enquanto a perspectiva de uma eleição apazigua muito a frustração e a raiva que as pessoas sentiriam de outra forma.”

A mudança não é garantida, é claro. Charles, como um monarca de 74 anos, pode ser uma figura mais cautelosa do que seus biógrafos esperam. A coroação, com seus rituais medievais – o rei era ungido com óleo sagrado de uma colher de prata datada de 1349 – nada mais era do que um exercício de continuidade.

Da mesma forma, os conservadores, esgotados como estão após a perda de mais de 1.000 assentos municipais, ainda podem se agarrar ao poder. Seus líderes apontaram para estimativas de pesquisas, extrapoladas a partir dos resultados das eleições locais, que ainda deixariam o Partido Trabalhista, de oposição, contando com o apoio de rivais menores para governar.

Conservadores em queda

Mas cientistas políticos preferem se concentrar em tendências de longo prazo, e elas estão contra os conservadores. As eleições locais revelaram a raiva e a impaciência com um partido que, segundo seus críticos, após 13 anos no poder, deixou o país marcado por escândalos, dividido e enfrentando custos econômicos persistentes do Brexit.

Pressões semelhantes estão aumentando sobre a monarquia, que reina no Reino Unido por muito mais tempo do que isso. Pesquisas recentes mostram que muitos britânicos, principalmente os mais jovens, veem a família real como irrelevante e questionam a necessidade dela.

“A família real terá que pensar no futuro”, disse Tony Travers, professor de política na London School of Economics. “Como outros órgãos do Estado e do governo, é menos confiável do que antes. Você tem duas correntes de mudança empurrando para a mesma direção”.

Foto dos membros da família real britânica que foi tirada no sábado, 6, dia da coroação do rei Charles III Foto: Hugo Burnand / AFP

“A união das eleições e a coroação de um monarca devem levar a um momento de introspecção nacional”, acrescentou Travers. “Espero que não se transforme em uma batalha entre impulsionadores e declinistas”.

À medida que os partidos traçam linhas de batalha para uma eleição geral, há sinais de que algumas das questões culturais e sociais que dominaram o debate político do Reino Unido desde antes da votação do Brexit em 2016 estão desaparecendo.

Com a taxa de inflação em dois dígitos e a economia à beira da recessão, as eleições locais foram dominadas em grande parte por questões econômicas, não pela imigração, soberania ou a promessa de “fazer o Brexit”, que impulsionou Boris Johnson, então primeiro-ministro , para uma vitória esmagadora nas eleições de 2019.

Pós-Brexit

“Passamos do pico do Brexit”, disse Timothy Garton Ash, professor de estudos europeus na Universidade de Oxford. “Os problemas estruturais decorrentes do Brexit ainda existem, mas é o começo de uma longa, lenta e dolorosa jornada de volta.”

Entre as maiores questões está a forma futura do relacionamento do Reino Unido com a União Europeia. Isso moldará o debate político, disse o professor Garton Ash, mas não será respondido por vários anos, talvez pelo vencedor da próxima eleição geral.

Sob o comando do primeiro-ministro Rishi Sunak, o governo tomou medidas para redefinir seu relacionamento com o resto da Europa. Sunak aliviou as tensões com o presidente Emmanuel Macron da França, um convidado na coroação. O Reino Unido assinou um acordo para resolver uma disputa comercial na Irlanda do Norte com a União Europeia, que enviou três líderes importantes para a cerimônia na Abadia de Westminster.

O presidente da França, Emmanuel Macron, conversa com o primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, após uma reunião no Palácio do Eliseu, em Paris, França Foto: Kin Cheung/ AP

O rei desempenhou um papel simbólico nesse acordo ao convidar um desses líderes - a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen - ao Castelo de Windsor logo depois que ela e Sunak assinaram o acordo.

Os críticos disseram que o rei foi atraído indevidamente para a política, uma impressão intensificada pelo fato de Downing Street ter chamado o acordo de “Windsor Framework”. Windsor é o nome de sua família, assim como o do castelo a oeste de Londres, onde na noite de domingo Charles III e sua família celebraram a coroação com um concerto repleto de estrelas.

Katy Perry, Lionel Richie e a banda inglesa Take That se apresentaram em um palco que emoldurava a fachada leste do castelo. A estilista Stella McCartney elogiou Charles por seu trabalho no combate às mudanças climáticas. Tom Cruise apareceu em uma sequência de vídeo, pilotando um avião de guerra antigo enquanto declarava: “Sua Majestade, você pode pilotar ao meu lado a qualquer momento”.

Luzes e lasers transformaram o castelo em um pano de fundo para antigos aviões Union Jacks esvoaçantes, enquanto uma frota de drones criava a imagem de uma baleia azul girando no céu noturno.

Apesar de todo o deslumbramento, o show pareceu um pouco menos estrelado do que o realizado no ano passado para a rainha Elizabeth em seu jubileu de platina. Um sinal do desafio que Charles enfrenta ao suceder sua mãe, uma figura amada que reinou por mais tempo do que qualquer soberano na história britânica. Elton John, que dedicou uma performance afetuosa de “Your Song” à rainha de 96 anos, estava ausente da coroação.

“Ela era uma figura tão extraordinária que se poderia falar de uma segunda era elisabetana”, disse o professor Garton Ash. “A maioria dos monarcas do século 21 não terá idades com o nome deles.”

Imagens de um drone mostram a concentração de pessoas para o conserto da coroação do rei Charles III no domingo, 7, em Windsor, Reino Unido Foto: Leon Neal / via REUTERS

Ainda assim, como emissário dos valores britânicos, ele disse que Charles estava “se tornando um bom rei”. Em sua primeira viagem ao exterior, à Alemanha, ele foi elogiado por seu discurso ao Parlamento, no qual trocou perfeitamente de inglês para alemão, e fez uma forte expressão de apoio ocidental à Ucrânia.

No sábado, o presidente Volodimir Zelenski, da Ucrânia, parabenizou Charles e prestou homenagem a ele durante um discurso à nação. Relembrando uma reunião que teve com o rei no Palácio de Buckingham em fevereiro, Zelenski disse: “Lembro-me da emoção sincera pela Ucrânia e pelos ucranianos”. Ele enviou sua esposa, Olena Zelenska, e o primeiro-ministro da Ucrânia, Denys Shmyhal, para representá-lo na cerimônia.

A importância do papel do rei nesses momentos não deve ser subestimada, disseram cientistas políticos. Em uma época de fluxo político e econômico doméstico – de eleições locais voláteis e espetáculos reais extravagantes – o monarca é um símbolo duradouro da identidade britânica e de seu lugar no mundo.

“Tudo isso”, disse o professor Garton Ash, “dá a um país que não está em muito boa forma ou espírito, pelo menos um pouco de conforto”.