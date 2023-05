Coroação permite que britânico pense no Reino Unido utópico e esqueça dos problemas, diz professor

A coroação do rei Charles III do Reino Unido, que ocorreu na manhã deste sábado, 6, permitiu que os britânicos esquecessem do alto custo de vida e problemas com a inflação e focassem apenas na imagem utópica de potência global que Londres já teve um dia, aponta Roberto Uebel, professor de relações internacionais da ESPM e pesquisador visitante da Queens College, em Londres.

Uebel acompanhou a coroação do novo monarca diretamente da capital do Reino Unido e afirmou que se surpreendeu com a mobilização da população.

“O Reino Unido se preparou para a coroação e o clima foi muito diferente, com um espírito coletivo de interesse pela monarquia”, afirmou o professor. “Eu não esperava ver pessoas de todas as faixas-etárias acompanhando o evento, mas de onde eu vi a coroação o clima era festivo e composto por pessoas de todas as idades”, completou Uebel.

A procissão da coroação com o rei Charles III e a rainha Camilla voltando da Abadia de Westminster para o Palácio de Buckingham Foto: Jamie Wiseman / via REUTERS

Como o carnaval

Para o especialista, a coroação britânica pode ser comparada ao carnaval, momento festivo em que a população pôde esquecer de todos os problemas e focar nos momentos bons.

O professor destaca também que além de melhorar o clima entre os britânicos a coroação também deve ter um forte impacto econômico para o país.

“Todos os hotéis estão lotados e eu paguei 15 libras em um guarda-chuva hoje, então os preços estão muito altos”, apontou o especialista.

Família real é amada e odiada

O analista avalia que os membros da Casa de Windsor são amados e odiados ao mesmo tempo. Enquanto o rei Charles III foi extremamente aplaudido quando foi coroado no local onde o professor estava assistindo o evento, a rainha consorte Camilla foi vaiada e muitas pessoas foram embora.

“A família real é muito simbólica, desperta muito emoções de todos os lados do espectro”, acrescentou o professor.

O rei Charles III participa da cerimonia de coroação Foto: Victoria Jones / via REUTERS

Apesar de diversos protestos contra a monarquia durante a cerimonia da coroação, Uebel avalia que não existe nenhuma possibilidade da família real britânica acabar neste momento.

“Esta questão não é cogitada por nenhum partido político, o que mostra que apesar dos movimentos contra a monarquia, a família real ainda é muito forte”, completou.