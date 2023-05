Reino Unido se prepara para a coroação do rei Charles III; veja fotos

O Reino Unido começa a se preparar para a coroação do rei Charles III e da rainha consorte Camilla. A cerimônia começa na manhã deste sábado, 6, na Abadia de Westminster, em Londres. Alguns pontos da capital britânica foram enfeitados com homenagens, e fãs da família real passam a noite ao longo da rota da coroação na avenida The Mall, na região central de Londres.

Os fãs, que vieram de diferentes partes do mundo, carregaram tendas, luzes, bandeiras, recortes de papelão com o rosto de Charles e coroas caseiras, entre outros diversos itens que remetem à realeza britânica.

Veja fotos das homenagens

O rei deve deixar o Palácio de Buckingham por volta das 6h (no horário de Brasília) e desfilar de charrete pelas ruas do centro de Londres até a catedral. Na abadia, o serviço religioso começará às 7h. Lá, Charles III prestará juramento antes de ser ungido pelo arcebispo de Canterbury, Justin Welby, nas mãos, cabeça e peito. Após a cerimônia, Charles e Camilla voltam ao palácio. Da varanda do Buckingham, eles saudarão a multidão e assistirão a um desfile aéreo.

Segurança

A coroação de rei Charles III do Reino Unido terá uma das “mais importantes operações de segurança” que o Reino Unido já viu, segundo o governo britânico. As autoridades tentam tranquilizar a população após a detenção de um homem em frente ao Palácio de Buckingham na terça-feira 2.

Mais de 2.000 pessoas, incluindo chefes de Estado, reis e membros de várias monarquias, políticos e representantes da sociedade civil, participarão da cerimônia na Abadia de Westminster, no centro de Londres, no sábado, 6. A cerimônia contará com a presença do presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que já está na capital Londres.

Apelidado de “operação orbe de ouro”, o dispositivo para proteger a rota de entrada e saída da abadia incluirá franco-atiradores nos telhados e agentes à paisana, detectores de metais, cães farejadores e uma zona de exclusão aérea sobre o centro da cidade.

A polícia também usará a tecnologia de reconhecimento facial nas ruas. “A lista de observação se concentrará naqueles cuja presença causaria preocupação, incluindo pessoas procuradas por crimes ou com um mandado de prisão pendente”, disse a Scotland Yard em um comunicado. “Teremos a maior mobilização de oficiais em um único dia em décadas, com pouco mais de 11.500 agentes de serviço”, disse o vice-comissário adjunto Ade Adelekan.