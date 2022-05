Coronel fura censura na TV estatal e diz que Rússia ainda sofrerá muito em guerra na Ucrânia

REUTERS - Um analista militar deixou uma mensagem completamente franca para os telespectadores da televisão estatal russa: a guerra na Ucrânia ficará muito pior para a Rússia, que enfrenta uma mobilização em massa apoiada pelos Estados Unidos enquanto Moscou está quase totalmente isolado.

Desde que o presidente Vladimir Putin ordenou a invasão da Ucrânia em 24 de fevereiro, a mídia estatal russa – e especialmente a televisão estatal – tem apoiado a posição do Kremlin. Poucas vozes dissidentes tiveram tempo de antena.

Leia também Turquia bloqueia negociações de adesão de Suécia e Finlândia à Otan

Isso pareceu ter mudado na noite de segunda-feira, quando um conhecido analista militar fez uma avaliação contundente ao principal canal de televisão estatal da Rússia sobre o que Putin classifica como a “operação militar especial”.

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

“Você não deve engolir informações tranquilizantes”, disse Mikhail KhodarIonok, um coronel aposentado, ao talk show “60 Minutes” no Rossiya-1 apresentado por Olga SkabeIeva, uma das jornalistas mais pró-Kremlin da televisão.

Tanque russo T-90M Proryv destruído por forças ucranianas em Kharkiv

“A situação, francamente falando, vai piorar para nós”, disse Khodarionok, um convidado regular da TV estatal que costuma fazer avaliações francas da situação. Segundo ele, a Ucrânia poderia mobilizar 1 milhão de homens armados.

Khodarionok, colunista militar do jornal gazeta.ru e formado em uma das academias militares de elite da Rússia, alertou antes da invasão que tal medida não seria do interesse nacional da Rússia.

A invasão da Ucrânia pela Rússia matou milhares de pessoas, deslocou outros milhões e aumentou o medo do confronto mais sério entre a Rússia e os Estados Unidos desde a crise dos mísseis cubanos de 1962.

Khodarionok e Skabeieva não foram encontrados para comentar.

Senso de realidade

A guerra também mostrou os limites pós-soviéticos do poder militar, de inteligência e econômico da Rússia: apesar das tentativas de Putin de reforçar suas forças armadas, os militares russos se saíram mal em muitas batalhas na Ucrânia.

Um cerco de Kiev foi abandonado e a Rússia voltou seu foco para tentar estabelecer o controle sobre a região leste de Donbas, na Ucrânia. O Ocidente forneceu bilhões de dólares em armas às forças ucranianas.

As perdas não são divulgadas publicamente, mas a Ucrânia diz que as perdas russas são piores do que os 15.000 soviéticos mortos na guerra soviético-afegã de 1979-1989.

“O desejo de defender a pátria existe na Ucrânia e eles pretendem lutar até o fim”, disse Khodarionok antes de ser interrompido por Skabeieva.

As maiores consequências estratégicas da invasão da Rússia até agora foram a unidade incomum dos aliados europeus dos Estados Unidos e as propostas da Suécia e da Finlândia para se juntarem à aliança militar da Otan liderada pelos EUA.

Khodarionok disse que a Rússia precisava ver a realidade. “O principal em nosso negócio é ter um senso de realidade político-militar: se você for além disso, a realidade da história o atingirá com tanta força que você não saberá o que o atingiu”, disse ele.

“Não acene foguetes na direção da Finlândia pelo amor de Deus - parece até piada”, disse ele.

A Rússia, segundo ele, está isolada.

“A principal deficiência de nossa posição político-militar é que estamos em plena solidão geopolítica e - embora não queiramos admitir - praticamente o mundo inteiro está contra nós, e precisamos sair dessa situação.”