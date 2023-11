Coronel ucraniano coordenou ataque a principal gasoduto entre Europa e Rússia

Um oficial militar ucraniano de alto escalão, com laços com os serviços de inteligência do país, desempenhou um papel central na sabotagem dos gasodutos Nord Stream no ano passado, de acordo com autoridades da Ucrânia e de outras partes da Europa, bem como com outras pessoas que conhecem os detalhes da operação secreta.

O papel do oficial fornece a evidência mais direta até o momento que vincula a liderança militar e de segurança da Ucrânia a um ato controverso de sabotagem que gerou várias investigações criminais e que as autoridades norte-americanas e ocidentais consideraram um ataque perigoso à infraestrutura de energia da Europa.

Roman Chervinski, um coronel condecorado de 48 anos que serviu nas forças de operações especiais da Ucrânia, foi o “coordenador” da operação Nord Stream, segundo pessoas familiarizadas com sua função, gerenciando a logística e o apoio a uma equipe de seis pessoas que alugou um veleiro com identidades falsas e usou equipamentos de mergulho em alto mar para colocar cargas explosivas nos gasodutos. Em 26 de setembro de 2022, três explosões causaram grandes vazamentos nos gasodutos Nord Stream 1 e 2, que vão da Rússia à Alemanha sob o Mar Báltico. O ataque deixou apenas uma das quatro conexões de gás da rede intacta com a aproximação do inverno.

O coronel Roman Chervinsky aparece em uma sala de vidro durante uma audiência no Tribunal Distrital de Shevchenko, em Kiev, em 10 de outubro de 2023 Foto: Oleg Bohachuk/The Washington Post

Chervinski não agiu sozinho e não planejou a operação, de acordo com as pessoas familiarizadas com seu papel, que não foi relatado anteriormente. O oficial recebeu ordens de autoridades ucranianas mais graduadas, que por fim se reportaram ao general Valeri Zaluzhni, o oficial militar mais graduado da Ucrânia, disseram pessoas familiarizadas com a forma como a operação foi realizada. Eles falaram sob a condição de anonimato para discutir detalhes confidenciais sobre o bombardeio, que prejudicou as relações diplomáticas com a Ucrânia e atraiu objeções de autoridades dos EUA.

A Ucrânia lançou muitas operações ousadas e secretas contra as forças russas. Mas o ataque ao Nord Stream teve como alvo a infraestrutura civil construída para fornecer energia a milhões de pessoas na Europa. Embora a Gazprom, o conglomerado estatal russo de gás, seja proprietária de 51% da Nord Stream, as empresas de energia ocidentais, inclusive da Alemanha, França e Holanda, são parceiras e investiram bilhões no projeto. Há muito tempo a Ucrânia reclama que o Nord Stream permitiria que a Rússia contornasse as tubulações ucranianas, privando Kiev de uma enorme receita de trânsito.

Por meio de seu advogado, Chervinski negou qualquer participação na sabotagem dos oleodutos. “Todas as especulações sobre meu envolvimento no ataque ao Nord Stream estão sendo divulgadas pela propaganda russa sem qualquer fundamento”, disse Chervinski em uma declaração por escrito ao The Washington Post e ao Der Spiegel, que conduziram uma investigação conjunta sobre seu papel.

Os porta-vozes do governo ucraniano não responderam a uma lista de perguntas sobre a participação de Chervinski.

Rivalidade

O papel de Chervinski ilustra a dinâmica complexa e as rivalidades internas do governo em tempo de guerra em Kiev, onde a inteligência e o establishment militar da Ucrânia estão frequentemente em tensão com sua liderança política.

Desde a invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022, Chervinski estava servindo em uma unidade das forças de operações especiais da Ucrânia e se concentrava na atividade de resistência em áreas do país ocupadas pela Rússia, disseram pessoas familiarizadas com suas atribuições. Ele se reportava ao major-general Viktor Hanushchak, um oficial experiente e respeitado, que se comunicava diretamente com Zaluzhni.

Bolhas de gás do Nord Stream 2 vazam na superfície do Mar Báltico perto de Bornholm, Dinamarca, em 27 de setembro de 2022 Foto: Comando de Defesa Dinamarquês/Reuters

Chervinsky estava bem preparado para ajudar a realizar uma missão secreta destinada a obscurecer a responsabilidade da Ucrânia. Ele serviu em cargos de alto escalão na agência de inteligência militar do país, bem como no Serviço de Segurança da Ucrânia, o SBU, e é profissional e pessoalmente próximo dos principais líderes militares e de segurança.

Ele também ajudou a realizar outras operações secretas.

Em 2020, Chervinski supervisionou um plano complexo para atrair combatentes do grupo mercenário Wagner da Rússia para a Belarus, com o objetivo de capturá-los e levá-los para a Ucrânia para enfrentar acusações. Em sua declaração ao The Post e à Der Spiegel, Chervinski disse que também “planejou e implementou” operações para matar líderes separatistas pró-russos na Ucrânia e para “sequestrar uma testemunha” que poderia corroborar o papel da Rússia no abate do voo 17 da Malaysia Airlines sobre a região oriental de Donbas em 2014, que matou todos os 298 passageiros e tripulantes a bordo. No ano passado, um tribunal holandês condenou dois russos e um ucraniano por assassinato no abate, que foi causado por um míssil russo Buk terra-ar.

Chervinski está detido em uma prisão de Kiev sob a acusação de abuso de poder decorrente de um plano para atrair um piloto russo a desertar para a Ucrânia em julho de 2022. As autoridades alegam que Chervinski, que foi preso em abril, agiu sem permissão e que a operação forneceu as coordenadas de um campo de aviação ucraniano, provocando um ataque com foguete russo que matou um soldado e feriu outros 17.

Soldado do exército da Dinamarca observa vazamento do Gasoduto Nord Stream no Mar Báltico Foto: Exército da Dinamarca/ AFP

Hanushchak, que não está mais servindo nas forças de operações especiais, disse publicamente que a operação foi aprovada pelas forças armadas e se recusou a comentar para este artigo.

Chervinski disse que não foi responsável pelo ataque russo e que, ao tentar persuadir o piloto a voar para a Ucrânia e entregar sua aeronave, estava agindo sob ordens. Ele chama sua prisão e acusação de retribuição política por suas críticas ao presidente ucraniano Volodmir Zelenski e sua administração. Chervinski disse publicamente que suspeita que Andri Yermak, um dos assessores mais próximos de Zelenski, esteja espionando para a Rússia. Ele também acusou o governo de Zelenski de não ter preparado suficientemente o país para a invasão russa.

“A operação para recrutar o piloto russo envolveu unidades da SBU, da Força Aérea e das Forças de Operações Especiais”, disse Chervinski em sua declaração por escrito ao The Post e à Der Spiegel. “A operação foi aprovada pelo comandante-chefe Valeri Zaluzhni”.

A participação de Chervinski no bombardeio do Nord Stream contradiz as negações públicas de Zelenski de que seu país estivesse envolvido. “Eu sou o presidente e dou as ordens de acordo com isso”, disse Zelenski em uma entrevista à imprensa em junho, respondendo a uma reportagem do The Post de que a Agência Central de Inteligência dos EUA havia tomado conhecimento dos planos da Ucrânia antes do ataque. “Nada desse tipo foi feito pela Ucrânia. Eu nunca agiria dessa forma”, disse Zelenski.

Mas a operação Nord Stream foi planejada para manter Zelenski fora do circuito, segundo pessoas familiarizadas com a operação.

“Todos os envolvidos no planejamento e na execução se reportavam diretamente ao [chefe de defesa] Zaluzhni, de modo que Zelenski não teria conhecimento disso”, de acordo com relatórios de inteligência obtidos pela CIA que teriam sido compartilhados por Jack Teixeira, membro da Guarda Nacional Aérea de Massachusetts, na plataforma de bate-papo Discord. Autoridades de vários países disseram em particular que estavam confiantes de que Zelenski não aprovou pessoalmente o ataque ao Nord Stream.

Outras operações secretas ucranianas visando forças russas, incluindo a que envolveu o avião russo, também foram projetadas para contornar o presidente ucraniano, disseram pessoas familiarizadas com o planejamento.

Chervinski culpou Yermak e vários outros conselheiros de Zelenski por fracassar no plano em 2020 para prender os combatentes do Grupo Wagner depois que eles viajaram para Belarus. Essa operação falhou, disse Chervinski em uma entrevista à imprensa em 2021, por causa de um vazamento do círculo íntimo de Zelenski.

“Não é apenas uma ‘toupeira’ (no governo de Zelenski), é um grupo de pessoas”, disse Chervinski, citando Yermak e dois outros assessores de Zelenski. Ele acusou os funcionários do governo de terem “medo de desafiar a Rússia”.