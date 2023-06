A polícia de Nottingham, no norte da Inglaterra, informou que três corpos foram encontrados no centro da cidade no início da manhã desta terça-feira, 13, e que outras três pessoas ficaram feridas após um atropelamento por uma van, em incidentes possivelmente relacionados. Um homem foi preso por suspeita de homicídio, informaram as autoridades locais.

“Este é um incidente horrível e trágico que custou a vida de três pessoas”, disse a chefe de polícia de Nottingham, Kate Meynell. Duas pessoas foram encontradas mortas em Ilkeston Road, logo após as 4h (00h no horário de Brasília) e, logo após, um terceiro corpo foi localizado em Magdala Road. As três pessoas feridas pelo atropelamento estavam em outro local, em Milton Street, pleno centro comercial da cidade, e foram encaminhadas ao hospital para receber atendimento.

Suspeito do crime utilizou uma van branca para atropelar vítimas. Veículo é visto atrás do cordão policial, no centro de Nottingham, onde corpos foram encontrados. Foto: Zac Goodwin/PA via AP

Um homem de 31 anos foi detido. A testemunha Lynn Haggitt estava a caminho do trabalho quando uma van branca parou ao lado dela às 5h30. Ela viu o motorista observando pelo espelho um carro da polícia se aproximando lentamente por trás, sem os faróis acesos. O motorista, então, acelerou e atingiu um homem e uma mulher em uma esquina. “Ele foi direto para eles, nem se deu ao trabalho de virar”, Haggitt disse a repórteres. “A mulher subiu no meio-fio, o homem subiu no ar, foi tanto estrondo, gostaria de nunca ter visto, isso me abalou muito”, disse a testemunha.

O motorista então acelerou pelo centro da cidade, com a polícia em seu rastro, ela acrescentou. Lynn ainda disse que o homem ferido parecia ter um ferimento na cabeça, mas foi ajudado a se levantar. A mulher estava sentada no meio-fio e parecia estar bem.

A polícia não deu nenhuma indicação imediata de um possível motivo. A investigação está sendo conduzida pela polícia local e não por oficiais de contraterrorismo. “Acreditamos que esses três incidentes estão todos ligados e temos um homem sob custódia”, disse Meynell. “Esta investigação está em seus estágios iniciais e uma equipe de detetives está trabalhando para estabelecer exatamente o que aconteceu.”

A polícia encontrou três pessoas mortas em ruas do centro da cidade inglesa ao amanhecer desta terça-feira, 13, e houve registro de outras três feridas. Os episódios estão possivelmente relacionados. Foto: REUTERS/Andrew Boyers

Kane Brady, estudante da Universidade de Nottingham, disse que acordou com gritos de “polícia armada” e barulhos tão altos quanto tiros do lado de fora. Ele disse que viu policiais segurando armas de choque e um homem sendo arrastado para fora da van e preso no chão. “Eu o vi sendo preso, ele tentando resistir”, disse ele à GB News. “Quando eles abriram a van, vi uma grande faca sendo puxada e imediatamente foi quando a polícia fechou as duas estradas.”

Centro de Nottingham, no norte da Inglaterra, foi isolado na manhã desta terça-feira após incidentes Foto: FE/LINDSEY PARNABY

O primeiro-ministro Rishi Sunak chamou o incidente de chocante e pediu que a polícia tivesse tempo para investigar o crime. “Meus pensamentos estão com os feridos, com as famílias e entes queridos daqueles que perderam suas vidas”, disse Sunak. Imagens nas redes sociais A mídia mostrou policiais, alguns com rifles, parados perto de cordões de isolamento em vários locais no centro da cidade.A rede de bondes da cidade disse ter suspendido todos os serviços./EFE e AP