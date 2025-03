O PostNord, serviço postal estatal da Dinamarca, encerrará todas as entregas de cartas ao final de 2025 devido a uma queda de 90% no volume de correspondências deste tipo desde o início do século. As informações são de reportagem da BBC. Ainda será possível enviar e receber cartas por meio do mercado privado, disse o ministro dos Transportes, Thomas Danielsen.

A decisão coloca um fim a 400 anos de serviço postal no país. A partir de junho, as 1.500 caixas de correio pela Dinamarca começarão a ser removidas.

O avanço dos serviços digitais reduziu significativamente o uso de cartas, segundo a reportagem. Pelo menos 1.500 trabalhadores podem perder seus empregos de um total de 4.600 funcionários da PostNord.

PostNord, serviço postal da Dinamarca, anunciou que não vai mais entregar cartas a partir do final de 2025 Foto: Mads Claus Rasmussen/AFP