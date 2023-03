Corte constitucional do Equador aprova continuidade do impeachment contra presidente Lasso

O Tribunal Constitucional do Equador abriu caminho na noite desta quarta-feira, 29, para que o Congresso desse continuidade ao processo de impeachment contra o presidente Guillermo Lasso por suposto desvio de fundos em um caso envolvendo seu cunhado e um ex-funcionário do governo. Pedido havia sido solicitado por parlamentares no início do mês de março, mas pendia de autorização para que julgamento ocorresse.

Com seis votos a favor e três contra, a mais alta corte decidiu “admitir a acusação de impeachment relacionada ao suposto crime de desvio de fundos” contra o presidente, disse a corte em uma declaração.

Corte constitucional do Equador aprova nesta quarta-feira, 29, o andamento em processo de impeachment contra o presidente Guillermo Lasso por corrupção. Foto: Santiago Arcos / REUTERS

Os magistrados descartaram outra causa que havia sido levantada pela Assembleia Nacional para o suposto crime de extorsão. Após avaliar o pedido de julgamento, a Corte Constitucional considerou que o pedido “respeitou os princípios da legitimidade política e do devido processo”, e, portanto, deu luz verde ao legislador.

O presidente terá que apresentar provas em sua defesa durante seu julgamento.

O Congresso, no qual a maioria é da oposição, mas dispersa, voltou à acusação contra Lasso após a divulgação de um relatório da mídia digital La Posta.

O site revelou uma suposta estrutura de corrupção para a atribuição de cargos públicos em empresas estatais criada por Danilo Carrera, cunhado da Lasso, que não ocupou cargos governamentais.

Continua após a publicidade

Também envolvido no caso está Hernán Luque, ex-delegado do presidente no conselho da Empresa Coordenadora de Empresas Públicas (EMCO), e o empresário Rubén Cherres, que é próximo à Carrera e está sendo investigado pelo Ministério Público por tráfico de drogas.

Lasso, que tomou posse em maio de 2021, nega as acusações e acusa o Congresso de tentar “desestabilizar” seu governo impopular. Ao mesmo tempo em que rejeita a decisão do tribunal, o governo diz respeitá-la.

“Esta decisão não valida de forma alguma os argumentos apresentados pelo legislador contra o presidente”, disse o secretariado de comunicações do governo em uma declaração.

A ingovernabilidade

Além de um poderoso movimento indígena e de protestos em massa, três presidentes foram derrubados no Equador entre 1997 e 2005.

O espectro da ingovernabilidade está novamente assombrando o país, onde o presidente enfrentou violentas manifestações contra o alto custo de vida que deixou seis mortos.

Lasso já sobreviveu em junho passado a uma tentativa do legislador de retirá-lo do cargo no meio das manifestações. Nessa ocasião, os deputados não conseguiram reunir os votos necessários. Para remover um presidente do cargo, é necessária a vontade de 92 dos 137 membros da assembleia (dois terços).

Continua após a publicidade

“Lasso será destituído e terá que responder por seus horrores e incompetência perante a Assembleia”, disse no Twitter a deputada Viviana Veloz, que apresentou o pedido de destituição junto com outros 58 legisladores.

Os membros da Assembleia argumentam que o presidente de 67 anos estava encarregado de “proteger os vínculos de uma estrutura criminosa em empresas públicas”.

O executivo disse que o pedido dos membros da assembleia tem “inúmeros erros” e “nunca teve nem terá qualquer apoio jurídico ou político”.

Caso o Lasso seja destituído do cargo, ele será sucedido pelo Vice-Presidente Alfredo Borrero./AFP