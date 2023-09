Corte diz que governo Biden violou liberdade de expressão ao fazer Big Techs apagarem post nas redes

O Tribunal de Apelações do 5º Circuito dos EUA decidiu, nesta sexta-feira, 8, que o governo Biden, altos funcionários do governo na área da saúde e o FBI provavelmente violaram a Primeira Emenda do país ao influenciar indevidamente as decisões das empresas de tecnologia para remover ou suprimir publicações sobre a covid-19 e as eleições.

A decisão é em grande parte uma vitória para os conservadores que há muito argumentam que os esforços de moderação de conteúdo das plataformas de redes sociais restringem seus direitos de liberdade de expressão.

A decisão dos juízes modifica a injunção de um tribunal de primeira instância, impedindo alguns funcionários governamentais da Casa Branca e do FBI de coagir as plataformas de redes sociais a retirar ou limitar as publicações nos seus sites.

O Presidente Joe Biden faz um discurso sobre a autorização da vacina contra a COVID-19 para crianças dos 5 aos 11 anos de idade na Casa Branca, em 3 de novembro de 2021. Foto: Demetrius Freeman / Washington Post

A decisão, redigida por três juízes nomeados por presidentes republicanos, surge depois de o 5.º Circuito ter bloqueado temporariamente uma ordem que impunha restrições de grande alcance às comunicações da administração Biden com as empresas de redes sociais. Essa ordem incluía um leque maior de agências governamentais, incluindo os departamentos de Saúde e Serviços Humanos, Estado e Segurança Interna, bem como o Gabinete de Recenseamento dos EUA. O 5º Circuito os retirou.

Os juízes escreveram que a Casa Branca provavelmente “coagiu as plataformas a tomar suas decisões de moderação por meio de mensagens intimidadoras e ameaças de consequências adversas”. Também concluíram que a Casa Branca “encorajou significativamente as decisões das plataformas ao comandar os seus processos de tomada de decisão, ambos em violação da Primeira Emenda”.

A decisão provavelmente terá um amplo impacto sobre como o governo federal se comunica com o público sobre questões chave de saúde pública e as eleições de 2024.

Os juízes do tribunal de apelações descobriram que a pressão da Casa Branca e do CDC afetou a forma como as plataformas de redes sociais lidaram com as postagens sobre covid-19 em 2021, enquanto o governo Biden buscava encorajar o público a se vacinar.

Os juízes também se concentraram nas comunicações do FBI com plataformas de tecnologia no período que antecedeu as eleições de 2020, que incluíram reuniões regulares com as empresas de tecnologia. Os juízes escreveram que as atividades do FBI “não se limitavam a ameaças puramente estrangeiras”, citando casos em que a agência de aplicação da lei “visava” postagens originadas dentro dos Estados Unidos, incluindo algumas que indicavam horários de votação incorretos ou procedimentos de votação por correio.

A Casa Branca de Biden e o Departamento de Justiça não responderam imediatamente aos pedidos de comentário. Qualquer recurso da decisão poderá levar o debate sobre o discurso online ao Supremo Tribunal, que deverá adotar este ano decisões contraditórias dos tribunais de recurso sobre as leis estatais relativas às redes sociais.

A decisão limitou o âmbito da providência cautelar do tribunal de primeira instância, que se aplicava a uma vasta gama de funcionários da administração. A nova ordem aplica-se apenas à Casa Branca, ao cirurgião-geral, aos Centros de Controlo e Prevenção de Doenças e ao FBI.

A ordem do tribunal de primeira instância nomeou especificamente os líderes que trabalham no DHS, HHS e outras agências isentas pelo 5º Circuito, e os juízes na sexta-feira disseram que muitos desses indivíduos “estavam exercendo permissivelmente o discurso do governo”.

“Essa distinção é importante porque a doutrina da ação do Estado é de importância vital para o funcionamento da nossa Nação - ao distinguir entre o Estado e o Povo, promove ‘uma esfera robusta de liberdade individual’”, escreveram os juízes do 5º Circuito.