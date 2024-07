Corte Internacional de Justiça opina que ocupação israelense em territórios palestinos é ilegal

O primeiro-ministro israelense Binyamin Netanyahu classificou a decisão não vinculativa emitida pelo painel de 15 juízes da CIJ como “uma mentira”, dizendo que os territórios são parte da “pátria” histórica do povo judeu. Mas a amplitude da decisão pode impactar a opinião internacional — alimentando movimentos para o reconhecimento de um Estado palestino — e aumentar a pressão sobre o primeiro-ministro, em um momento em que discussões sobre uma proposta de cessar-fogo com o Hamas ganham força.

A opinião do tribunal foi solicitada pela Assembleia Geral da ONU após adotar em 31 de dezembro de 2022 uma resolução pedindo uma “opinião consultiva” sobre as “consequências jurídicas das políticas e práticas de Israel no território palestino ocupado, incluindo Jerusalém Oriental”. Em um caso separado, o tribunal está considerando uma solicitação da África do Sul de que a campanha de Israel em Gaza equivale a genocídio, uma alegação que Israel nega veementemente.